Když bouře přinese více než déšť: Kyberútoky ve stínu přírodních katastrof

Úniky dat z databází jsou stále častější. Nedávný útok na Marks and Spencer (M&S) ukázal, jak vážnou hrozbou se krádeže databází staly. Během ransomwarového útoku v dubnu 2025 byly ukradeny údaje tisíců zákazníků.

Hackeři hacknutí: Obávaný ransomwarový gang LockBit se stal obětí vlastní hry

Stránky nechvalně známého ransomwarového gangu LockBit na dark webu byly minulý týden poškozeny s posměšnou zprávou: „Don’t do crime CRIME IS BAD xoxo from Prague“ (Nepáchejte zločiny, ZLOČIN JE ŠPATNÝ, polibky z Prahy)