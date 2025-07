Hybridní útok na kritickou infrastrukturu: Teoretický scénář

V červenci 2025 se v České republice odehrály dvě zdánlivě nesouvisející události. První byl rozsáhlý blackout, který 4. července postihl značnou část země včetně Prahy, způsobený údajně „pádem fázového vodiče“.

Druhým byl kyberútok na Ministerstvo vnitra, o kterém ministr Vít Rakušan informoval 10. července.

Zatímco oficiální vysvětlení hovoří o technické závadě a izolovaném kyberincidentu, nelze přehlédnout možnost, že tyto události mohly být součástí koordinovaného testovacího útoku na kritickou infrastrukturu státu. Následující analýza představuje teoretický scénář, jak by mohl vypadat systematický hybridní útok na Českou republiku.

Fáze 1: Průzkum a testování

Energetická síť jako primární cíl

Blackout z 4. července by mohl být dokonalým testovacím případem. Výpadek postihl půl milionu odběrných míst, způsobil kolaps městské dopravy v Praze, nemocnice musely použít záložní generátory a desítky lidí musely být vyproštěny z výtahů.

Pokud by šlo o testovací útok, útočníci by získali cenné informace o:

Reakci krizového štábu státu

Rychlosti obnovy dodávek

Slabých místech v síti

Chování obyvatelstva během krize

Efektivitě záložních systémů

Otázka technické závady: Někteří odborníci zpochybňují oficiální vysvětlení o „spadlém kabelu“, když žádné fotografie poškození nebyly zveřejněny. Moderní vedení VVN jsou navržena tak, aby vydržela extrémní podmínky. Pád vodiče by mohl být způsoben i fyzickým sabotážním útokem.

Kyberútok na ministerstvo vnitra

Útok na IT systémy Ministerstva vnitra, oznámený několik dní po blackoutu, by mohl být druhou testovací fází. Cílem by nemuselo být získání dat, ale:

Testování kybernetické obrany státu

Mapování vnitřních sítí

Identifikace klíčových systémů

Příprava na budoucí útok

Fáze 2: Koordinovaný útok - Teoretický scénář

Den X: Simultánní napadení

Představme si koordinovaný útok, který by kombinoval poznatky z testovacích fází:

6:00 - Kyberútok na ČEPS

Napadení řídicích systémů přenosové soustavy

Vypnutí ochranných systémů

Příprava na fyzický útok

6:15 - Fyzická sabotáž

Současné poškození klíčových vedení VVN na několika místech

Cílené útoky na rozvodny Kočín, Slavětice, Hradec východ

Sabotáž transformátorů 400/110 kV

6:30 - Kyberútok na Ministerstvo vnitra

Masivní DDoS na všechny systémy resortu

Napadení komunikačních systémů Policie ČR

Blokování přístupu ke krizovým plánům

6:45 - Útok na telekomunikace

Kyberútok na O2, T-Mobile, Vodafone

Fyzické poškození klíčových datových center

Vypnutí mobilních sítí a internetu

Kaskádový efekt

Takový koordinovaný útok by způsobil devastující dominový efekt napříč všemi kritickými sektory. V energetice by došlo k totálnímu blackoutu na území celé České republiky, včetně výpadku jaderných elektráren kvůli aktivaci ochranných systémů a nemožnosti rychlé obnovy díky poškození klíčových transformátorů. Komunikační infrastruktura by kolabovala úplně - výpadek mobilních sítí a internetu by paralyzoval nejen digitální služby státu, ale také izoloval krizový štáb od koordinace záchranných operací. Dopravní systém by se zastavil kompletně, železniční doprava by kolabovala, nefunkční semafory by způsobily chaos na silnicích po celém území a městská hromadná doprava by se úplně zastavila. Zdravotnický systém by se dostal do kritického stavu, kdy by nemocnice byly závislé pouze na záložních zdrojích energie, komunikace mezi zdravotnickými zařízeními by byla přerušena a poskytování složité zdravotní péče by bylo výrazně omezeno nebo úplně zastaveno.

Fáze 3: Psychologická válka

Během blackoutu by mohla být spuštěna masivní dezinformační kampaň:

Šíření paniky prostřednictvím sociálních sítí

Falešné zprávy o radiačních únicích

Vyvolání exodu z měst

Podkopání důvěry v státní instituce

Poučení z teoretického scénáře

Současné incidenty - ať už byly způsobeny technickými poruchami nebo ne - nám ukazují zranitelnost moderní společnosti. Teoretický scénář koordinovaného útoku odhaluje, jak by relativně malá skupina útočníků mohla způsobit masivní škody a chaos.

Klíčem k obraně není pouze technologie, ale především: