Facebook na vás vydělá přes tisíc korun ročně. Vy nedostanete nic.
Každý den, když otevřete Facebook, něco vyhledáte na Google nebo zapnete navigaci v telefonu, odevzdáváte část svého soukromí. Bez vědomé transakce. Bez faktury. Bez podpisu. A někdo na tom vydělává velmi slušné peníze.
Zkuste si představit, že by za vámi přišel cizí člověk a nabídl vám: „Dám vám zdarma mapy, e-mail, zprávy a neomezené video. Stačí mi říct, kam chodíte, co kupujete, na co klikáte, s kým komunikujete a jak trávíte čas.“
Pravděpodobně byste ho vyhodili ze dveří.
Jenže přesně takový obchod uzavíráme každý den — jen jsme si zvykli, že slovo „smlouva“ nikde nefiguruje.
Kolik na vás vydělávají?
Společnost Meta vydělala v roce 2024 přibližně 49,6 dolaru na každého uživatele ročně — v Evropě dokonce více. To je přes tisíc korun ročně na osobu.
Nejde o přímou platbu. Jde o monetizaci pozornosti a datového profilu. Platformy analyzují chování uživatelů, jejich zájmy a aktivity a z těchto informací vytvářejí velmi přesné profily. Na jejich základě umožňují cílenou reklamu. Čím přesnější profil, tím vyšší hodnota pro inzerenta.
Google funguje obdobně. Tyto platformy nechtějí primárně vaši peněženku. Chtějí váš profil.
Data brokeři: firmy, o kterých jste nikdy neslyšeli
Vedle technologických gigantů existuje celé odvětví, které většina lidí vůbec nevnímá — takzvaní data brokeři.
Firmy jako Acxiom, Experian nebo Equifax nakupují a prodávají osobní údaje jako hlavní náplň svého podnikání. Jen Acxiom spravuje více než 2,5 miliardy spotřebitelských profilů.
Podle odhadů společnosti Grand View Research dosáhl globální trh se službami data brokerů v roce 2024 hodnoty přibližně 278 miliard dolarů.
Pro srovnání: HDP České republiky se pohybuje kolem 400 miliard dolarů. Trh s osobními daty tak představuje zhruba dvě třetiny naší národní ekonomiky — a obnovuje se každý rok.
Tři trhy, jeden člověk
Obchod s daty má tři základní vrstvy: reklamní trh velkých online platforem, legální obchodování prostřednictvím data brokerů a nelegální trh — darknet.
Na legálním trhu se obchoduje s vaším chováním: co čtete, co vás zajímá, na co reagujete. Na darknetu se obchoduje přímo s vaší identitou.
A ceník je překvapivě konkrétní. Údaje o platební kartě se pohybují kolem 334 korun. Hacknutý Netflix účet lze koupit za 233 korun, Uber účet za 280 korun. Na druhém konci žebříčku stojí komplexní identity — český pas se na darknetu prodává v průměru za 88 578 korun.
Analýza společnosti NordVPN z roku 2025 ukázala, že ukradená kreditní karta stojí průměrně 11,06 dolaru — oproti roku 2023 jde o nárůst o více než 130 %. Podle společnosti Privacy Affairs lze za přibližně 1 000 dolarů koupit celý balíček pro krádež identity: přístup k online bankovnictví, údaje o kartách i falešné doklady.
Nemusíte udělat nic špatně
Největší problém není cena dat. Je to fakt, že k jejich úniku často není potřeba žádná chyba na vaší straně.
V březnu 2026 hackerská skupina ByteToBreach pronikla do systémů Slavia pojišťovny a odcizila data tisícovky klientů. Mezi uniklými soubory byly pojistné dokumenty, lékařské záznamy a přímá komunikace s klienty. Příčinou nebyla chyba pojišťovny samotné, ale pochybení dodavatelské společnosti. Klienti neudělali vůbec nic.
Útočníci využili zranitelnost v databázovém nástroji a do systémů pojišťovny měli přístup i po zveřejnění incidentu. Odhadní cena kompletního profilu s lékařskými záznamy se na darknetových tržištích pohybuje v řádu 500 až 5 000 korun za záznam — podle toho, jak úplná data jsou.
Slavia není výjimka. V roce 2023 hackeři odcizili data všech 150 000 uživatelů aplikace mujRozhlas. Ve stejném roce získali 750 GB interních dat Univerzity obrany v Brně.
Počet nahlášených případů porušení zabezpečení osobních údajů přitom roste: v roce 2024 obdržel Úřad pro ochranu osobních údajů 336 oznámení, v roce 2025 již 392 — nejvíce od účinnosti GDPR.
Největší paradox
Experimenty opakovaně ukazují, že lidé jsou ochotni poskytnout své osobní údaje za velmi nízkou odměnu — často v řádu desítek korun. Přitom jen Meta na každém uživateli vydělá ročně téměř 50 dolarů.
Neprodáváme data levně. Rozdáváme je zdarma — výměnou za komfort a služby.
Co s tím můžete dělat
Zrušit internet není realistické řešení. Ale několik kroků vám umožní získat alespoň část kontroly zpět:
- Zkontrolujte, zda vaše data již neunikla — zdarma na HaveIBeenPwned.com.
- Používejte unikátní heslo pro každou službu. Správce hesel to řeší jednoduše a je zdarma.
- Aktivujte dvoufaktorové ověření u e-mailu, bankovnictví a sociálních sítí.
- Omezujte oprávnění aplikací — zejména přístup k poloze, kontaktům a mikrofonu.
Každý z těchto kroků je jednoduchý. V součtu výrazně zvyšují vaši odolnost.
Závěrem
Vaše data mají hodnotu. Nejen pro vás, ale i pro firmy a útočníky.
Otázka nestojí, zda se s nimi obchodují. Otázka je, kdo nad nimi má kontrolu.
Kolik by podle vás měla stát vaše digitální identita — pokud byste ji prodávali vy sami?
PETR KŘEMENÁK
