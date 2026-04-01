Česko pod palbou: Co se odehrálo za poslední dva roky
Možná jste si řekli: aha, technika, a šli dál. Za těmi výpadky a zašifrovanými systémy ale stojí koordinované útoky s geopolitickým pozadím — a Česká republika je v jejich hledáčku pravidelně. Tady je přehled toho, co se skutečně stalo.
V roce 2024 NÚKIB evidoval celkem 268 kybernetických bezpečnostních incidentů — dosud nejvyšší zaznamenaná hodnota. Pro srovnání: v roce 2022 to bylo 146 útoků, v roce 2023 pak 227. Za deset let se jejich počet šestinásobil.
Celý rok 2025 pak přinesl 203 kybernetických bezpečnostních incidentů, přičemž 12 z nich bylo označeno jako významných a dva jako velmi významné.
A rok 2026? Hned v lednu stoupl počet incidentů na 32 — nejvyšší hodnotu za posledních 12 měsíců, přičemž téměř polovinu tvořila vlna DDoS útoků proruských hacktivistů. V únoru pak počet sice klesl na 23, ale únorové hodnoty přesto zůstaly nadprůměrné — a v kategorii průniků do systémů NÚKIB zaznamenal nejvyšší čísla za více než celý rok.
Česká republika přitom patří dlouhodobě mezi nejčastěji napadané země v Evropě. Podle dat Check Pointu čelila každá česká firma v lednu 2026 průměrně 2 374 kyberútokům týdně, což je meziroční nárůst o 18 %. Evropský průměr přitom byl 1 755 útoků.
Rusko: Hackeři místo tanků
Skupinu NoName057(16) si Češi poprvé pořádně všimli v srpnu 2023, kdy DDoS útoky zasáhly Českou spořitelnu, Komerční banku, Air Bank, Fio banku a ČSOB — nedostupný byl i web pražské burzy. Celá věc trvala hodiny. Peníze klientů nebyly v ohrožení, ale panika se šířila rychle.
Skupina ale nepřestala. NÚKIB od roku 2023 eviduje v souvislosti se skupinou NoName057(16) celkem 42 kybernetických incidentů na českých institucích — všechno DDoS útoky. V červenci 2024 skupina masivně zaútočila na webové stránky ministerstva financí, ostravské a brněnské policie, weby měst Plzeň, Brno a Ostrava i organizaci CzechInvest. Motivace? Česká podpora Ukrajiny. Skupina to na svém Telegramu otevřeně přiznává.
Jenže DDoS — to je jen ta hlasitá část. Za scénou se odehrává něco tišího a nebezpečnějšího. Ruský aktér Seashell Blizzard (také znám jako Sandworm nebo APT44) cílil na energetické společnosti na Ukrajině a v kampaních mezi červencem 2024 a únorem 2025 i na dodavatele v České republice — útočníci se přitom vydávali za zákazníky a naváděli oběti ke stažení kompromitovaných PDF dokumentů. NÚKIB ke konci roku 2025 sledoval i kampaně dalších ruských skupin APT28, APT29 a COLDRIVER zaměřené na české cíle.
Čína: Tři roky šmírování diplomatů
Největší kybernetický skandál posledních let přišel v květnu 2025. Česká vláda označila Čínskou lidovou republiku za zodpovědnou za škodlivou kybernetickou kampaň proti jedné z komunikačních sítí Ministerstva zahraničních věcí ČR — tato aktivita trvala od roku 2022.
Útok provedla skupina APT31, napojená na čínské ministerstvo státní bezpečnosti. Hackeři tři roky sledovali e-maily českých diplomatů a mohli získat přístup k tisícům zpráv — včetně těch z období, kdy Česko předsedalo Evropské unii. Skupině šlo zejména o dokumenty týkající se Asie.
Reakce byla historická: ministr zahraničí Jan Lipavský nechal předvolat čínského velvyslance do Černínského paláce. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová označila útok za jasné a nepřijatelné porušení mezinárodních norem, generální tajemník NATO Mark Rutte vyjádřil obavy z rostoucí čínské kybernetické aktivity.
Bylo to poprvé v historii, kdy česká vláda oficiálně obvinila konkrétní stát z kybernetického útoku na naši kritickou infrastrukturu.
Nemocnice: Pacienti jako rukojmí
Zdravotnictví je pro hackery ideální terč — data jsou cenná, systémy zastaralé, tlak na rychlé zprovoznění obrovský. Každá česká nemocnice čelí přibližně tisíci kybernetickým útokům ročně, potvrdil ředitel Fakultní nemocnice Bulovka Jan Kvaček.
Nejhorší scénář nastal v Nymburce. Nemocnice Nymburk se 1. července 2025 stala terčem rozsáhlého ransomwarového útoku, který vyřadil z provozu informační systémy — zařízení přešlo do nouzového režimu, pacienti mohli platit pouze v hotovosti a čekací doby na vyšetření se prodloužily. Policie případ vyšetřovala pro podezření z neoprávněného přístupu a vydírání — nemocnice připustila, že mohlo dojít k úniku osobních údajů pacientů. Plná obnova systémů trvala až do září.
Jde o součást širšího trendu. Podle dat Check Pointu čelí jedna zdravotnická organizace celosvětově v průměru 2 377 kyberútokům týdně — a ransomwarových útoků je ve zdravotnictví dvakrát více než v ostatních odvětvích.
Rok 2026: Mění se pravidla hry
Začátek letošního roku přinesl důležitý posun, který experti považují za varování. Útočníci se přesouvají od hlučných masivních DDoS útoků k přesnějším, cíleným průnikům do systémů. Útočník, který se dostane dovnitř systému, v něm může tiše operovat týdny, měsíce i roky, než je odhalen — a právě to je z pohledu skutečných dopadů podstatně nebezpečnější.
Ransomwarové skupiny se profesionalizují a využívají umělou inteligenci k automatizaci celého útočného řetězce. Přesouvají se od pouhého šifrování dat k modelům založeným na krádeži a vydírání. Průnik jednoho měsíce bývá přípravou na ransomwarový útok v měsíci dalším.
A my? Bojíme se, ale nic neděláme
Průzkum EY z roku 2025 odhalil něco, co experti nazývají „paradox kyberbezpečnosti“. Kybernetická bezpečnost je důležitým tématem pro 90 % Čechů — jenže jen 10 % z nich se cítí dostatečně informováno a pouze pětina si myslí, že za bezpečnost odpovídají především oni sami. Zbytek čeká, že to za ně vyřeší někdo jiný — banka, stát, poskytovatel internetu.
Jenže útočníci vědí, kde je nejslabší článek řetězce. A ten nejslabší článek jsme nejčastěji my — s unáhleným klikem na podezřelý e-mail, se stejným heslem na deseti službách, s telefonem bez aktualizací.
Co s tím?
Tři věci, které zvládnete ještě dnes:
Dvoufaktorové ověření na e-mailu a bankovnictví. Jeden krok navíc, který hackerům zkomplikuje život řádově.
Různá hesla pro různé služby. Správce hesel jako Bitwarden je zdarma a zvládne ho každý.
Pozor na přílohy a odkazy — i tehdy, když e-mail vypadá jako od České pošty, banky nebo šéfa. Zavolejte a ověřte.
Čína sledovala naše diplomaty tři roky. Ruské skupiny útočí na naše banky pravidelně. Nemocnice se vzpamatovávají z ransomwaru měsíce. Útoky jsou reálné — a jedinou otázkou je, jestli budete mezi těmi, kdo je usnadní, nebo mezi těmi, kdo jsou na ně připraveni.
Která skupina je podle vás ze všech tří — ruští hacktivisté, čínští špioni nebo kriminální ransomwarové gangy — pro Česko největší hrozbou?
Zdroje
Petr Křemenák
Petr Křemenák
Petr Křemenák
Petr Křemenák
Petr Křemenák
