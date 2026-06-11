Češi dali světu robota i základy AI. Svého génia nechali žebrat o granty
Jenže slovo robot nevymyslel sám Karel Čapek — poradil mu ho jeho neméně slavný bratr Josef. Karel chtěl původně umělé bytosti nazvat „laboři“, ale znělo mu to divně, papírově. Josef navrhl slovo robot, odvozené od roboty, nucené práce poddaných za feudalismu.
Česká stopa v dějinách techniky tedy začíná — jak jinak — rozhovorem dvou bratrů u malířského stojanu.
A o sto let později? Historie se opakuje. Jen tentokrát místo stojanu je kancelář Googlu, místo Josefa je absolvent z Brna a místo slova „robot“ je matematický model, který pomohl naučit počítače rozumět lidské řeči.
Muž, který naučil počítače rozumět slovům
Tomáš Mikolov se narodil v roce 1982 v Šumperku. V roce 2012 získal doktorát z oboru umělé inteligence na Vysokém učení technickém v Brně s dizertací o statistických jazykových modelech založených na neuronových sítích.
Pak nastoupil do Googlu. A rozhodl se nejdříve „ukázat, že ví, o čem mluví“ — dokončit menší projekt. Na konci tohoto „projektíku“ stála jedna z nejcitovanějších studií v oboru informatiky vůbec.
Ten projektík se jmenuje Word2Vec.
Co to vlastně je? Zjednodušeně: Word2Vec naučil počítač chápat, že slova mají význam a vzájemné vztahy. Že „král“ minus „muž“ plus „žena“ se rovná „královna“. Že „Praha“ a „Berlín“ jsou si blíže než „Praha“ a „banán“. Šlo o jeden z prvních přístupů, který efektivně zachytil význam slov a umožnil počítačům zpracovávat obrovské slovní zásoby. Nástupci Word2Vec hrají roli v jazykových modelech dodnes.
Bez jeho práce by moderní jazykové modely vznikaly mnohem pomaleji. Word2Vec přispěl třeba k zásadnímu zlepšení Google Překladače a principy, které položil, dnes najdete v základech systémů, se kterými si denně píšete.
Mezi jeho další výsledky patří RNNLM — první open-source knihovna na světě pro trénování neuronových jazykových modelů. Word2Vec byl zase prvním AI projektem, který Google uvolnil jako open-source. A podle databází Google Scholar či Semantic Scholar je Mikolov nejcitovanějším vědcem v Česku.
A co na to Česká republika?
Tady příběh dostává hořkou příchuť.
V březnu 2020 se Mikolov vrátil domů. Nastoupil do Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) na pražské ČVUT. Přivezl s sebou světovou kariéru z Googlu a Facebooku, přes sto tisíc vědeckých citací a plán budovat tým základního výzkumu umělé inteligence přímo v Praze.
Pět let se pokoušel získat granty na vlastní výzkumný tým. A výsledek? Na LinkedIn napsal: „Pokud jde o fungování vědy v Česku, tak je to z mé perspektivy doslova tragické. Po pěti letech snažení mám stále z veřejných peněz pro svou výzkumnou skupinu jednu velkou nulu. A to jsem podle Google Scholaru s velkým náskokem nejcitovanější český vědec.“
Nejcitovanější český vědec. Nula korun z veřejných peněz.
Profesor Vladimír Mařík z CIIRC pro časopis Wired řekl, že hodnocení Mikolovových grantových přihlášek bylo amatérské, nekvalifikované a že o grantech nerozhodují odborníci, ale úředníci.
Konec trpělivosti, začátek startupu
Na konci dubna 2025 Mikolov z ČVUT odešel. A nezahálel.
Spolu s Jaroslavem Beckem — spoluzakladatelem Beat Saberu, historicky nejúspěšnější hry pro virtuální realitu — a hlavním vývojářem Davidem Herelem spustil startup BottleCap AI. Beck do projektu investoval ze svého deset milionů dolarů.
Cíl? Radikálně, až stonásobně, zefektivnit velké jazykové modely, které jsou základem dnešních AI služeb. To by mohlo výrazně srazit náklady na jejich trénování i hlad po drahých čipech.
První výsledky na sebe nenechaly čekat. Firma oznámila, že dokáže trénovat AI systémy dvakrát rychleji než OpenAI. A v lednu 2026 získala v seed investičním kole 7,5 milionu dolarů, tedy zhruba 152 milionů korun. Kolo vedl britský fond 20VC a připojili se zakladatelé technologických firem jako Canva, ElevenLabs, Hugging Face nebo Datadog.
Světoví investoři tedy sázejí na českého vědce. České grantové agentury ho v pěti letech nedokázaly podpořit ani korunou.
Otázka pro nás všechny
Josef Čapek vymyslel slovo „robot“ u malířského stojanu. Tomáš Mikolov položil základy strojového porozumění jazyku na VUT v Brně a pak v Googlu. Oba svůj příspěvek dali světu — bez nároku na slávu, bez velkých peněz.
Rozdíl je jeden. Josefa Čapka alespoň nechali pracovat. Mikolova jsme pět let nechali psát žádosti o granty, které skončily v koši.
Dokud budeme géniům stavět do cesty byrokratické překážky místo laboratoří, budeme mít v učebnicích krásné příběhy o českých vynálezech. A o jejich plodech si budeme číst ve zprávách ze Silicon Valley.
Kolik dalších Mikolovů jsme už takhle vyprovodili ze dveří?
Zdroje:
Nadace Neuron — profil Tomáše Mikolova: https://www.nadaceneuron.cz/en/person/tomas-mikolov-478
IEEE Signal Processing Society — rozhovor s Tomášem Mikolovem: https://signalprocessingsociety.org/newsletter/2021/07/industry-leaders-signal-processing-and-machine-learning-tomas-mikolov
Digitální Česko — profil Tomáše Mikolova: https://www.digitalni-cesko.eu/en/recnik/tomas-mikulov
Hospodářské noviny — rozhovor s Tomášem Mikolovem (červen 2025): https://vikend.hn.cz/c1-67746950-emoce-kolem-tomase-mikolova-v-grantech-neuspel-ted-chysta-bdquo-svou-ldquo-openai-a-vymysli-levnejsi-a-ekologictejsi-umelou-inteligenci
Lupa.cz — odchod Mikolova z CIIRC ČVUT (31. 3. 2025): https://www.lupa.cz/aktuality/ai-vyzkumnik-tomas-mikolov-odchazi-z-ciirc-cvut-nemam-jediny-poradny-grant-rika/
CC.cz — Mikolov a pět let bez grantu (29. 3. 2025): https://cc.cz/za-pet-let-jsem-nesehnal-penize-pro-svuj-tym-zlobi-se-spickovy-ai-vedec-mikolov-a-dal-vypoved/
Český rozhlas Plus — Mikolov opouští ČVUT (4. 4. 2025): https://plus.rozhlas.cz/spickovy-vedec-mikolov-opousti-cvut-ve-start-upu-chce-zefektivnit-ai-je-potreba-9446027
CzechCrunch — založení BottleCap AI (3. 3. 2025): https://cc.cz/chceme-prulom-v-umele-inteligenci-jaroslav-beck-da-do-noveho-startupu-s-tomasem-mikolovem-ctvrt-miliardy/
Hospodářské noviny — první výsledky BottleCap AI (16. 5. 2025): https://archiv.hn.cz/c1-67735760-ostuda-s-financovanim-vyzkumu-na-cvut-ma-prvni-vysledek-startup-tomase-mikolova-dvojnasobne-zrychlil-trenovani-ai-systemu
Lupa.cz — BottleCap AI investice 150 milionů (29. 1. 2026): https://www.lupa.cz/aktuality/bottlecap-uspornejsi-umela-inteligence-od-mikolova-a-becka-ziskala-investici-pres-150-milionu-korun/
ČT24 — 100 let slova robot (25. 1. 2021): https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/veda/pred-sto-lety-svet-poprve-uslysel-slovo-robot-karel-capek-inspiroval-ke-vzniku-stroju-ktere-vladnou-39198
Radio Prague International — R.U.R. a slovo robot: https://cesky.radio.cz/pred-sto-lety-byla-uvedena-capkova-hra-rur-poprve-se-v-ni-objevilo-slovo-robot-8696059
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