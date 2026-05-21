„Babi, měl jsem nehodu.“ Hlas byl stejný. Jenže vnuk to nebyl
Bylo lednové páteční odpoledne roku 2023. Jennifer DeStefanová ze Scottsdale v Arizoně právě dorazila se svou mladší dcerou Aubrey ke zkoušce. Když vystupovala z auta, mobil zazvonil — neznámé číslo. Skoro to nechala přejít do hlasové schránky. Při posledním vyzvánění to ale zvedla, neznámá čísla bývají z nemocnice.
Na druhé straně její starší dcera, patnáctiletá Brianna. Vzlykala. „Mami.“
Matka nejdřív nic netušila. Brianna trénovala lyžování v Severní Arizoně se svým otcem a v minulosti se při závodech zranila. Zeptala se klidně, co se stalo. Brianna mezi vzlyky vypravila: „Mami, podělala jsem to.“
A pak se na linku připojil muž. Vulgárně, vyhrožující. Že má její dceru. Že požaduje milion dolarů. Že pokud zavolá policii, dceru zdrogují, znásilní a pohodí v Mexiku.
Třináctiletá Aubrey, druhá dcera, slyšela všechno přes hlasitý odposlech. Stála jako přimrazená. Jedna z maminek ve studiu zavolala 911. Druhá pomáhala kontaktovat otce a další příbuzné. Vyjednávalo se. Když DeStefanová navrhla bankovní převod, útočník odmítl — že je to vystopovatelné. Slevil z milionu na 50 000 dolarů — v hotovosti. Pro matku si měla přijet dodávka.
Mezitím manžel našel Briannu. Spokojeně odpočívala v posteli v Severní Arizoně. To, co matka slyšela — pláč, vzlyky, intonaci, kterou znala — vytvořila umělá inteligence.
DeStefanová o tom v červnu 2023 svědčila před Senátem USA. Její věta z toho slyšení zní jako varování pro každého rodiče: „Nebyl to jen Briannin hlas. Byl to její pláč. Byly to její vzlyky, které byly jen její.“
Stačí krátký vzorek
Bezpečnostní firma McAfee zveřejnila už v roce 2023 zprávu The Artificial Imposter. Klíčové zjištění: k vytvoření přesvědčivé napodobeniny lidského hlasu může stačit i několik vteřin zvuku. Studie zahrnula 7 054 respondentů ze sedmi zemí. Čtvrtina dospělých už nějakou formou hlasového AI podvodu zažila. 77 procent obětí přišlo o peníze.
Sedmdesát procent dotázaných přitom přiznalo, že by klonovaný hlas od skutečného nerozeznali.
Vteřiny zvuku — to je voicemail, jeden TikTok od vašeho syna, instagramový příběh, krátké video z dovolené. Padesát tři procent dospělých sdílí svůj hlas online minimálně jednou týdně.
Rachel z Missouri: dvě hodiny pekla
V říjnu 2025 popsala americká televize First Alert 4 příběh ženy, která vystupovala pod jménem Rachel. Žije v Missouri. Dceru má na vysoké škole.
Na displeji se objevilo jméno dcery i její fotografie. „Mami, měla jsem nehodu. Nabourala jsem někoho zezadu a teď mě někam vezou.“ Plakala.
Pak už muž na lince. Únos, peníze, instrukce. Žádné drobnosti — chtěl všechno, co Rachel měla. Únosce ji krok za krokem naváděl, jak peníze posílat přes Walmart a Walgreens do Mexika. Hovor trval téměř dvě hodiny.
Skončilo to teprve, když se na druhé lince ozvala skutečná dcera.
„Je to moje dítě. Znám hlas svého dítěte — znělo to přesně jako její hlas, který jsem slyšela každý den svého života.“
Policie v podobných případech často naráží na stejný problém: peníze mizí přes hranice, pachatelé sedí mimo jurisdikci a digitální stopa rychle chladne.
A teď Česko
České banky už dnes vidí, jak rychle se online podvody profesionalizují. V prvním čtvrtletí 2026 čelili klienti tuzemských bank téměř 24 000 podvodným útokům. Celková škoda dosáhla 798 676 800 korun — víc než dvojnásobek oproti stejnému období loni. Průměrná škoda na jednoho podvedeného klienta vzrostla z necelých 16 000 na 33 460 korun. Údaje pochází z tiskové konference České bankovní asociace z 22. dubna 2026.
Bankám se podařilo zachránit dalších 3,4 miliardy korun — peníze zastavené dřív, než stačily zmizet.
Dne 20. června 2025 zveřejnila Česká národní banka přímé varování — na sociálních sítích kolovalo video, které zneužívalo záběry guvernéra ČNB vygenerované umělou inteligencí a lákalo na údajnou investiční příležitost. „Toto video je podvod! Česká národní banka žádné investiční produkty nenabízí a nabízet nebude,“ uvedla banka ve svém upozornění. Bezpečnostní instituce i bankovní sektor dlouhodobě upozorňují, že umělá inteligence výrazně zlevňuje a zrychluje tvorbu důvěryhodně působících podvodů.
Pět minut, které dnes uděláte
Bezpečnostní expertka Ann Dickherber z Missouri to vysvětlila reportérovi tak, že mu přímo v rozhovoru naklonovala hlas. „Méně než deset vteřin vašeho hlasu mi stačí na to, abych vytvořila klon, který oklame kohokoli.“ V praxi samozřejmě záleží na kvalitě nahrávky, použitém nástroji i situaci — ve stresu ale lidé ověřují hůř než v klidu.
Co s tím můžete reálně udělat?
Domluvte si s rodinou kódové slovo. Ne jméno psa. Ne datum narození. Ne oblíbenou hlášku z Facebooku. Slovo nebo větu, kterou zná jen úzký okruh lidí. Když vám zítra někdo zavolá hlasem vaší dcery, vnuka nebo manžela, zeptáte se na heslo. Skutečný člověk ho bude znát. Podvodník bude tlačit na čas.
Zavěste a zavolejte zpátky. Sami. Na číslo, které máte uložené vy. Ne na číslo, ze kterého právě přišel hovor. Podvržení telefonního čísla dnes není pro organizované podvodníky zásadní technická překážka.
Omezte sdílení hlasu dětí online. Každé veřejné video, hlasová zpráva nebo vlog může být vzorkem pro budoucí útok.
Nikdy neposílejte peníze pod tlakem. „Hned, jinak…“ není důkaz nouze. Je to podpis podvodu.
České banky investují obrovské prostředky do toho, aby zastavily peníze dřív, než zmizí. Vy k první obraně potřebujete deset minut a jednu rodinnou domluvu.
Kolik vteřin hlasu vašeho dítěte je dnes veřejně na internetu?
A máte doma domluvené kódové slovo?
Zdroje:
- Svědectví Jennifer DeStefanové před Senátem USA, 13. června 2023: judiciary.senate.gov
- First Alert 4 / InvestigateTV — AI voice cloning scams target families (Lauren Trager, Matt Woods, říjen 2025 / leden 2026): investigatetv.com
- McAfee — The Artificial Imposter (květen 2023): businesswire.com
- Česká bankovní asociace — statistiky Q1 2026 (tisková konference 22. dubna 2026): ceskenoviny.cz
- Penize.cz — detailní rozbor Q1 2026: penize.cz
- ČNB — upozornění před deepfake videem guvernéra (20. června 2025): cnb.cz
- HW Legal — Deepfake a zákon č. 270/2025 Sb., § 191a trestního zákoníku: hwlegal.cz
PETR KŘEMENÁK
