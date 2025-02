Když se hroutí totalitní režim

O odtajňování a USAID. Každá totalita má své politruky STBáky přisluhovače donašeče šílence a blázny. V době, kdy je režim na koni jsou tito lidé všemocní.

Někteří mají z toho režimu skvělé živobytí a často na ostatní koukají svrchu. Někteří jsou ve své roli užitečných idiotů, jiní zase z pozadí téměř neviditelní tahají za nitky.

Každý takový režimčík ví, že je vybaven mocí, komukoli, kdo se mu postaví, zničit život, protože jemu podobní jsou rozmístění v celém systému společnosti a tito lidé spolu spolupracují, pomáhají si podle starého STBáckého hesla, „Ty mně Popotlačíš a já tě Popotáhnu“. Tímto způsobem se dostanou v mnoha organizacích do vedoucích pozic. Těm lidem projde úplně všechno a je nad nimi držena ochranná ruka.

Pokud jim někdo překáží tak ho koordinovaným útokem zničí.

To ale není to o čem jsem chtěl psát.

Když v ČSSR padl komunizmus odtajnily se Archivy STB, teda to, co se nestihlo skartovat.

Pak Petr Cibulka dostal od kohosi diskety se seznamem agentů STB a tento uveřejnil.

Nově osvobozená republika přijala Lustrační zákon, který měl zajistit režimčíci se už nemohli účastnit na vedení státu.

A dneska jsme asi svědky, jak se bortí progresivistická totalita v USA.

Trump s Muskem provádí kroky aby celý Deep State, nebo jak to chcete nazývat, skončil.

USAID byl geniálním tahem jak zasáhnout financování těchto režimčíků. To že se odtajnilo kam směřují ohromné částky na krycí programy v celém světě má dva dopady.

1) Dovnitř ameriky kde běžný občas USA musí mít aspoň 2 práce aby se uživil, tam to způsobuje ohromnou naštvanost na předchozí establishment.

2) Do zbytku planety, kde se najednou ukazuje že ti, co nám všem kázali o morálce a nezávislosti médií a všeho jsou placenými agenty cizí moci.

Já s mnoha dalšími jsem byl označován za „tin foil head“ konspiračního teoretika a dalšími nelichotivými názvy. Každý, s kým jsem se hádal se odvolával na „nezávislé“ zdroje jako jsou „manipulatori.cz“ „hlidacipes.cz“ „nadační fond (: nezávislé (: žurnalistiky „ které jak se nyní potvrzuje rozhodně nebyly nezávislé. Já a ti co se pustili do pátrání v hloubkách králičí nory a veřejných záznamech jsme viděli propojení. Hodně se to točilo kolem Geroge Soroše člověk by si řekl utrácí svoje prachy. Ale ono ne do jeho Organizace (OSF) také proudili miliony až miliardy USD z rozpočtu USA.

Ale to co bylo v skrytu se nyní hlásí ze střech.

Teď jak to fungovalo a dodnes funguje.

Někdo se rozhodně že „políbí prsten“ začne jásat při těch správných heslech, je agilní a hlásí se na správná školení až se dostane do Aspen Instititu (https://www.denik.cz/z_domova/albrightova-v-praze-zahajila-cinnost-prestizniho-aspen-institute-20120719.html)

Tam se prověří, jestli má ty „správné“ názory a je dostatečně jásavý.

Naučí se tam hlavně ale také jak se bude financovat jeho existence.

Žák musí založit neziskovku se vznosným názvem (třeba Centru pro studium demokracie a kultury (CDK)), kde se přihlásí k nějaké charitativní činnosti. Je zcela jedno jaká to bude činnost, i kdyby se mělo jednat o „Posílení role ženských a etnických občanských organizací v domokratizaci *) Barmy“

Do Barmy asi nepojede nikdo zkoumat, jak bylo 1 779 300 Kč využito a kde ty prachy skončili, to ani nemluvím o tom že Barmu byste zřejmě na mapě hledali marně protože se jedná o stát Myanmar.

*) domokratizaci – ten překlep je přímo ve smlouvě a abych byl faktircky správný musím tu mít v textu takový hnus. (Odkaz)

Pak je ještě potřeba umě ty finance vytankovat směrem k sobě. K tomu je lepší použít nějakou neprůhlednou strukturu jako třeba Podnikatelská družstevní záložna (PDZ)

(Odkaz)

Tyhle peníze ale nejsou všechny pro F***u teda pro žáka některé z těch peněz má použít pro, aby se mu podařilo získat pozici v establishmentu a některé má rozdělit mezi další neziskovky, tím vzniká tok financí přes řetěz neziskovek, které mají všechny nějaké krásné názvy, ale mají jediný cíl, a to zahalit a skrýt zdroj peněz.

Na tomto příkladu je i krásně vidět spolupráce režimčíků.

Kde se zapojí mnoho „nezávislých“ médií

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/dezinformace-petr-fiala-cdk-parlamentni-listy-dotace-overovna_2109221322_pat

A auditorů „pravdy“ https://manipulatori.cz/zridil-si-petr-fiala-prostrednictvim-neziskove-organizace-dotacni-kralovstvi-nesmysl/

A vyvracečů nesmyslů

https://www.novinky.cz/clanek/podcasty-retezak-podivali-jsme-se-na-zoubek-aspen-institutu-neni-zas-tak-tajny-jak-se-rika-40474100

Aby zahalili pravdu

Že je to jen neškodná Korupce?

Koukněte se na současný stav země. Fabriky zavírají, kumulovaná inflace přes 30 procent ale na palubě sněmovny se tančí, zvyšují se platy a Kokain mizí v análech kámošů ministra vnitra. A kdokoli se ozve je proruský šváb v žoldu cizí moci. Dokonce, si přijali i nový paragraf trestního zákoníku.

V USA se Progresivní režim hroutí, a dnes někteří již zacítili změnu větru, a převlékli kabát, někteří čeští režimčíci kvičí, jiní jsou neviditelní a vyčkávají. Jeden zdroj peněz vyschl ale oni už jsou tak hluboko v systému že možná i přežijí, pokud nedojde k odhalení jejich spolupráce v zájmu cizí moci.

Byl by potřeba nový lustrační zákon, odhalující kolaboranty který kradou a za vaše peníze vám káží morálku kterou sami nedisponují.