Takhle mi to napsali
Bohužel však mi zatím není přáno. Nicméně stále věřím, že jednou ta chvíle skutečně přijde. Nevěřím, že je možné dokola, přehmaty a ostudy této vlády, omlouvat slovy Bitcoiny, Kampelička či Dozimetr. On už ten kolovrátek je totiž poněkud ohraný a především se poněkud ztrácí jeho účinnost v momentě, kdy vidíme co kde nějaký koaliční politik či dokonce Babišův ministr, provedl.
Ale vraťme se k poslední ostudě kterou vyrobil podivný ministr životního prostředí Červený. Je neuvěřitelné, když jde ministr do Senátu obhajovat zákon, který pravděpodobně ani nečetl. Jak jinak si totiž vysvětlit, že ani nezná jeho znění?
Rozumím, že nesmysl v zákoně ministra Babišovi vlády nemůže dotyčného odradit. Je to vcelku jednoduché přehlédnout když víme, že vláda si v nesmyslných zákonech přímo lebedí. Ale odůvodnit svou neznalost předloženého zákona slovy „takhle mi to napsali“, může opravdu jen Babišův lokaj, který je pouze nastrčenou figurkou k plnění pokynů lidí, kteří by měli být hluboce pod ním. Jenže ministr Červený zaostává vůči úředníkům nejen ve znalostech, ale především ve vedení ministerstva. Ostatně všichni víme, jak to bylo při jeho jmenování a podivným záskokem za jistého Turka.
Řekl bych, že se můžeme „těšit“ co dašího nám tihle Babišovi „motýle“ předvedou. Ale nečekal bych nic dobrého. Dno totiž tato vláda evidentně ještě nenašla.
A tak by bylo nejlepší, kdyby si Babiš pochytal své ministerské „motýle“ a podal demise. Ono to totiž snad ani jinak dopadnout nemůže. Jednou přece musí ten hrneček přetéci a ještě se u něj utrhnout ucho. Tedy pokud nechceme mít i nadále bezradné a neschopné ministre, podpořené podivnými poslance, kteří by nejraději zrušili slovo genocida, tančili se stryptérkami a ještě si užívali bytového fondu pro nejchudší z nás.
Tak Babiše. Dávám vám rok. Maximálně dva. Ono totiž výroky vašich ministrů jistě nejsou kampááááň. Tady se totiž nebojím říci, že jde spíše o neznalost. Ba co hůř. Neschopnost. A tu jste nám těmito lidmi, doručil mírou vrchovatou.
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