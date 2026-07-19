Hodina Na Barvách
Pod článkem na iDnes mě však k tomuto tématu, zaujala vskutku výživná diskuze. Vcelku překvapivá od těch, kteří si doma u poslechu Ortelu a politických diskuzí mastí kapsy, že to s nynější vládou není až tak zlé. Chápu. Je vcelku složité přijmout fakt, že na folklóru a jsou politici typu Klausova kávovaru a donašeče vypískáni. A tady, na Colours, kde mohou fanoušci udělat to samé, se tak nestane. Ba naopak. Prezident dostane celou hodinu a lidé mu dokonce i zatleskají.
A co hůř. Dokonce i u výroku, že pan prezident Pavel nemá problém s ženskou intuicí a dokáže svou manželku nejen vyslechnout, ale dokonce i na její názor dát.
Asi úplně nebude náhoda, že se na něj u tohoto článku snesl hněv spravedlivých voličů dnešní koalice, kteří mají strach, že člověk který se nebojí slušně vyjádřit názor a obdiv k vlastní manželce, bude naším nejvyšším ústavním činitelem ČR dalších pět let. A to i přesto, že se občas zdá, jako by zde vyhrávala spíše facka a chování k ženám, ve stylu Foldyny za zavřenými dveřmi.
Ale ano. Já vím, že není žádný důkaz. Vždyť Děčínský Rocky je znám svou beránčí povahou a respektem k vlastní ženě zejména. A to i po pětadvacet let trvající manželské krizi.
Nejsem blogerem, neumím psát, ale někdy ten pud se vyjádřit i mimo diskuzi, zvítězí. A tady mi to za to stálo. Koukněte pod ten článek do diskuze a nepochopíte, co někteří dokaží na adresu našeho pana prezidenta vytvořit. Lhostejno, čí jsou voliči.
Jako fakt chceme tolik nenávisti a agrese? Nepřipadá vám, že se pomalu dostáváme za hranu ne slušnosti, ale řekl bych že normálnosti? Já už začnám mít vážnou obavu, že se zde najdou tací, kteří jsou schopni udělat svému názorovému oponentu, opravdu nepěkné věci.
Petr Kleinwächter
Eurovolby na Facebooku
Nečekal jsem, že na mě vyskočí až tolik nesmyslných slibů a tolik podivných politiků během chvilkové návštěvy svého FB profilu.
Petr Kleinwächter
Těžký život voliče SPD
Fanoušci Tomia spílají svému idolu, že řádně nepodpořil jediného možného kandidáta, Andreje Babiše. Co mají dělat?
Petr Kleinwächter
Když někoho nazveš kašparem, máš ban
když ve svém příspěvku napíšeš fuck of cosi, je vše v pořádku. Nějak mi ten nepoměr ve výrazivu nesedí.
Petr Kleinwächter
Demokracie SPD mě baví
Nijak bych nikomu nevyčítal jeho osobní volební preference. Je mi nakonec i jedno, zda někdo zvolí toho či onoho s tím, že mám důvěru v inteligenci voliče, který nakonec většinově nedá hlas lháři, či populistům.
Petr Kleinwächter
Všeho moc škodí
Když jsem zhruba před rokem kritizoval demonstrace Milionu chvilek pro demokracii tak mě nenapadlo, že se může sejít něco horšího. Hesla jako "Babiše do koše" vystřídala nenávist.
|Další články autora
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Třesně vs. mléko. Znáte mýty o jídle?
Strašily vás babičky bolavým břichem po zapití třešní nebo angínou z bleskově snědené zmrzliny v...
Nejroztomilejší fotogalerie prázdnin je tu. Zoo se chlubí novými mláďaty
Zvířecí školky se během léta pořádně rozrostly. Návštěvníci mohou v Brně pozorovat šest malých...
Pražský autobusák, který zmizel z mapy. Pankrác nahradily kanceláře a metro zůstalo
Film Florenc 13.30 z roku 1957 proslavil nejen herce, především Josefa Beka v roli řidiče autobusu,...
Chtěla zkrášlit svět své dceři. Dnes její muraly obdivují tisíce kolemjdoucích
Šedé rozvaděče, oprýskané zdi nebo nevýrazné ploty dokáže proměnit v barevná díla plná rostlin,...
Pražský okruh je opět průjezdný. Provoz zastavilo noční bourání dvou nadjezdů
Dělníci zbourali v noci na neděli dva nadjezdy, kvůli kterým byl od sobotního večera plánovaně...
Policie v Českých Budějovicích pátrá po muži, který skočil z mostu do Vltavy
Policie v Českých Budějovicích pátrá po muži, který údajně skočil z mostu do Vltavy. Desítky...
Hasiči jsou při silném větru připraveni na evakuace u hořící budovy ve Zlíně
Hasiči jsou v případě silného větru, který může doprovázet očekávané odpolední bouřky, opět...
Nečůráte tu a ani nekradete? Slušný pan domácí vás z prohlídky domovního dvora nevyhodí
Rozumím každému majiteli domu, že nechává průchod do dvora uzavřený. Připravuje se tak o problémy s...
- Počet článků 17
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 649x