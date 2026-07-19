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Hodina Na Barvách

Tak nám pan prezident Pavel vystoupil jako host, na jedné akci v Ostravě. A světe div se. Fanoušci na něj nepískali.

Pod článkem na iDnes mě však k tomuto tématu, zaujala vskutku výživná diskuze. Vcelku překvapivá od těch, kteří si doma u poslechu Ortelu a politických diskuzí mastí kapsy, že to s nynější vládou není až tak zlé. Chápu. Je vcelku složité přijmout fakt, že na folklóru a jsou politici typu Klausova kávovaru a donašeče vypískáni. A tady, na Colours, kde mohou fanoušci udělat to samé, se tak nestane. Ba naopak. Prezident dostane celou hodinu a lidé mu dokonce i zatleskají.
A co hůř. Dokonce i u výroku, že pan prezident Pavel nemá problém s ženskou intuicí a dokáže svou manželku nejen vyslechnout, ale dokonce i na její názor dát.
Asi úplně nebude náhoda, že se na něj u tohoto článku snesl hněv spravedlivých voličů dnešní koalice, kteří mají strach, že člověk který se nebojí slušně vyjádřit názor a obdiv k vlastní manželce, bude naším nejvyšším ústavním činitelem ČR dalších pět let. A to i přesto, že se občas zdá, jako by zde vyhrávala spíše facka a chování k ženám, ve stylu Foldyny za zavřenými dveřmi.
Ale ano. Já vím, že není žádný důkaz. Vždyť Děčínský Rocky je znám svou beránčí povahou a respektem k vlastní ženě zejména. A to i po pětadvacet let trvající manželské krizi.

Nejsem blogerem, neumím psát, ale někdy ten pud se vyjádřit i mimo diskuzi, zvítězí. A tady mi to za to stálo. Koukněte pod ten článek do diskuze a nepochopíte, co někteří dokaží na adresu našeho pana prezidenta vytvořit. Lhostejno, čí jsou voliči.
Jako fakt chceme tolik nenávisti a agrese? Nepřipadá vám, že se pomalu dostáváme za hranu ne slušnosti, ale řekl bych že normálnosti? Já už začnám mít vážnou obavu, že se zde najdou tací, kteří jsou schopni udělat svému názorovému oponentu, opravdu nepěkné věci.

Autor: Petr Kleinwächter | neděle 19.7.2026 10:25 | karma článku: 7,12 | přečteno: 85x

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Petr Kleinwächter

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Jen se chci občas nesouvisle vyjádřit a popustit veřejně uzdu svým názorům. Často nekorektní, ale ne nutně neslušný.

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