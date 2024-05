Eurovolby na Facebooku

Nečekal jsem, že na mě vyskočí až tolik nesmyslných slibů a tolik podivných politiků během chvilkové návštěvy svého FB profilu.

Dnes jsem si po delší době otevřel Facebook, který v zásadě používám pouze k tomu, k čemu byl stvořen. A to k interakci s přáteli. Ano. Vím že prapůvod založení této Sociální sítě byl ještě mnohem více prozaičtější, ale nechme to tak.

Na Facebooku sleduji převážně některé sportovní kluby, hudební skupiny a různé festivalové akce. Jinými slovy, sleduji pouze zábavu.

Na politiky a politické strany kliknu jen vyjímečně a přesto se s nimi v reklamě najednou roztrhl pytel. Chápu, že se blíží Eurovolby, ale přijde mi až komické, jak se tihle borci najednou snaží.



To, že jako první mi dorazila reklama od SocDem mě nepřekvapilo tolik, jako spíše sdělení, které od téhle partaje přichází. Jejich vrchní znalec zahraniční politiky Zaorálek se mi snaží vnutit, jak je to s touto zemí zlé a jedině on ví co s tím a jak všechny problémy vyřešit. Nějak se ovšem zapomíná zmínit o tom, že právě tahle parta, zde od revoluce 16 let vládla. Proč tu změnu k „lepšímu“ chtějí provádět až nyní? Měli snad na to málo času?



Když dorazil vrchní dlužník Vrábel, jen jsem se pousmál nad tím, jak chce vystěhovat všechny cizince z naší země. Ano, rozumím tomu, že mu jde primárně o Ukrajince. Ale když už tak věřím tomu, že vystěhuje i svou vlastní manželku. Neb co je mi známo, také to není Češka. Nechť jde příkladem a když na to přijde, může jít s ní.



O ne/zloději tenisových kurtů Rajchlovi si myslím své. Jen mě překvapilo, že i on a jeho PRO chce můj hlas. Zejména když jsem od nich v blokaci už od dob, kdy tenhle doktor práv zdražil benzín na 100 kč/ litr.



Pak přijde SPD a jakási paní inženýrka se nechává fotit u Kauflandu ve vřelém obětí se soudruhem ... pardon... sociálním demokratem ... pardon ... nočním vlkem ... pardon ... členem SPD, poslancem Foldynou. Omlouvám se za ten zmatek, ale jeden opravdu neví, kam tohoto politického turistu vlastně zařadit.



Aby toho nebylo málo, najednou se objeví nějaký Jandejsek. Prý zemědělec. Což o to. Jaké je však překvapení, že on vlastně kope za soudružku Konečnou. Napadá mě jen kacířská myšlenka, zda i on chce odevzdat vše co má, ve prospěch budování společnosti a založit JZD? Nebo snad věří tomu, že s komunisty opravdu bude lépe? Hmm. Já ne.



Když se do toho poté objeví dva geronti Paroubek a Zeman o kterých bych si dovolil tvrdit, že snad ani Facebook neznají, začínám mít téhle placené reklamy plné zuby.



Musím tedy říci, že jsem zaznamenal ještě reklamu od ANO, ODS, STAN a tím to prozatím kupodivu hasne. Zarazilo mě, že se stále nějak nemohou rozhýbat Piráti. U nich však věřím, že frontální útok teprve přijde. Upřímně nevím, komu chci dát do Eurovoleb svůj hlas a jak to tak vidím, zkusím najít osobnost, která mi alespoň trochu vyhovuje. Jedno ale vím jistě. Facebook do voleb raději otevírat nebudu. Na ten politický bizár fakt náladu nemám.