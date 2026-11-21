Štítná žláza očima západní i Tradiční čínské medicíny: Co říká tělo a hledání souvislostí
Štítná žláza se nachází na přední straně krku a produkuje hormony, které zásadně ovlivňují metabolismus, energetický výdej i celkový chod organismu. Když se její funkce vychýlí z rovnováhy, projeví se to na řadě tělesných i psychických procesů.
Základní poruchy štítné žlázy
V běžné medicíně se nejčastěji mluví o těchto základních stavech:
- Snížená funkce (hypotyreóza): Nedostatečná tvorba hormonů štítné žlázy, která se pojí se zpomalením řady tělesných dějů.
- Zvýšená funkce (hypertyreóza): Nadměrná výroba hormonů, kdy organismus pracuje na příliš vysoké obrátky.
- Struma: Zvětšení štítné žlázy (lidově vole). Často souvisí s nedostatkem jódu a samotná funkce žlázy přitom může zůstat normální.
- Rakovina: Zhoubný nádor štítné žlázy, jehož řešení patří do rukou západní medicíny – ve většině případů jde o operační odstranění nádoru.
Jak potíže vnímá Tradiční čínská medicína (TCM)
Tradiční čínská medicína nahlíží na potíže se štítnou žlázou přes širší souvislosti a vnitřní nerovnováhy v těle. Popisuje několik charakteristických obrazců:
Snížená funkce štítné žlázy
- Nedostatečnost jang ledvin a sleziny: Únava, zimomřivost, zpomalenost, studené ruce a nohy, bledost, váčky pod očima, měkká stolice, nadýmání, slabost, vyčerpání, netečnost, bolesti a chlad v bedrech či kolenou, zadýchávání se, sklon k polehávání, závratě, nechutenství, potíže s menstruací, otoky těla, časté močení hojné světlé moči, slabý hlas, pomalá mluva i myšlení, pomalý puls nebo nízký krevní tlak.
- Nedostatečnost čchi a krve: Únava, slabost, nechuť mluvit, zpomalenost, bušení srdce, bledost, měkčí stolice, suchá kůže, studené končetiny a u žen ztráta menstruace.
- Nedostatečnost jin ledvin a jater: Únava, odpolední a večerní pocit horka, noční pocení, bolesti v bedrech, závratě, ušní šelesty, třes rukou, rozostřený zrak nebo sucho v krku.
Zvýšená funkce štítné žlázy
- Stagnace čchi v játrech: Nervozita, neklid, nesnášenlivost horka, únava, bušení srdce, podrážděnost, duševní neklid, deprese, náladovost, u žen nepravidelná menstruace a PMS.
- Horko v játrech, srdci a v žaludku: Žízeň, nadměrný hlad, hubnutí, podrážděnost, horkokrevnost, nespavost, živé sny, návaly horka, svědění celého těla, bušení srdce, rychlá až chaotická mluva, vypouklé či zarudlé oči, výbuchy hněvu nebo neklid.
- Nedostatečnost jin ledvin a jater: Neklid, pocit horka, ubývání na váze, únava, nespavost, návaly horka, vypoulené oči, bolesti v bedrech, závratě, rozostřené vidění, suché oči, ušní šelesty a noční pocení.
- Horký hlen v játrech: Neklid, pocit horka, ubývání na váze, nervozita, únava, nespavost, bušení srdce, návaly horka, svědění celého těla, vypouklé oči, rozostřené vidění, struma, vykašlávání hlenu, žízeň a pocit tlaku na hrudi.
Struma, cysty a uzlíky
Viditelně či hmatatelně zvětšená štítná žláza se označuje jako struma (lidově vole). Podle Tradiční čínské medicíny vzniká stagnací tan (hlenu) v oblasti krku, případně se může podílet stagnace čchi v játrech, plicích nebo žaludku.
Pohled na práci s příčinou a péče o zdraví
Tradiční čínská medicína se soustředí na hledání a harmonizaci vnitřních souvislostí a příčin disharmonie s cílem podpořit přirozenou funkci organismu. V praxi je ale vždy důležité postupovat zodpovědně – jakékoli změny v léčbě, úpravy dávkování léků nebo řešení zdravotních obtíží je nutné konzultovat s lékařem, přičemž přístup TCM může sloužit jako doplňkový pohled, nikoli jako náhrada nutné lékařské péče.
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