Pokrytci a BDSM: Skrytý strach
Společnost miluje škatulky a málokterá je tak pohodlná jako ta s nápisem „normální“. Všechno, co z ní vybočuje, je automaticky podezřelé, a BDSM už dekády slouží jako spolehlivý hromosvod pro morální paniku. Když se ale podíváme blíž na ty, kteří nejhlasitěji kážou o tradičních hodnotách a mravní čistotě, narazíme na fascinující paradox. Skutečný problém pokrytců s BDSM totiž většinou neleží v tom, co se děje za zavřenými dveřmi druhých, ale v tom, co se odehrává v jejich vlastních hlavách.
Nejhlasitější kritika často pramení z hluboce zakořeněného strachu z vlastních tužeb. Pokrytec funguje na principu absolutní kontroly nad svým veřejným obrazem. Každá trhlina v této pečlivě budované fasádě představuje existenční hrozbu. BDSM, které je ve svém jádru o vědomém a dobrovolném odevzdání nebo převzetí moci, je pro takového člověka děsivé a magneticky přitažlivé zároveň. Lidé, kteří v běžném životě úzkostlivě lpí na svém statusu a mikromanažují své okolí, často pociťují největší, byť zuřivě potlačovanou touhu zažít naprostou ztrátu kontroly. Protože si ji ale nedokážou přiznat, přetaví ji do agresivního odsouzení těch, kteří ji žijí otevřeně.
Dalším fascinujícím úkazem je fenomén popkulturní přijatelnosti. Když BDSM nedávno vstoupilo do mainstreamu v podobě uhlazených hollywoodských trháků, pokrytci stáli v prvních řadách kin. Náhle bylo v pořádku konzumovat dominanci a submisivitu, pokud byla zabalená v miliardářském luxusu a romantickém klišé. Ve chvíli, kdy ale dojde na skutečnou, syrovou realitu BDSM postavené na radikálním respektu, neustálé komunikaci, informovaném souhlasu a bezpečí – titíž lidé odvracejí zrak a hovoří o deviacích. Fikce je pro ně bezpečná, realita je usvědčuje z jejich vlastní omezenosti.
Vztahy pokrytců navíc často skrývají mnohem toxičtější dynamiku než ta nejdrsnější BDSM session. Zatímco v dungeonu jsou pravidla hry, limity a bezpečná slova jasně vyjednána předem, ve světě „tradiční morálky“ se mocenské hry odehrávají tiše, pod povrchem, bez souhlasu a často s reálnými psychologickými následky. Pasivně-agresivní manipulace, emocionální vydírání a nerespektování osobního prostoru jsou tolerovány, zatímco konsenzuální fyzická bolest je démonizována. Pokrytec totiž nedokáže nebo nechce pochopit, že bolest nebo ponížení v kontextu BDSM jsou divadelní rekvizity sloužící k vzájemnému uspokojení a katarzi, nikoliv nástroje k destrukci partnera.
Skutečná hrozba BDSM pro pokrytce tedy vůbec nespočívá v kožených poutech, bičících nebo obojcích. Spočívá v absolutní upřímnosti. BDSM vyžaduje hlubokou sebereflexi, odvahu obnažit své nejtemnější touhy a nekompromisní schopnost respektovat hranice druhého. A to je úroveň zranitelnosti a pravdy, kterou si člověk, jehož celý život je definován maskou falešné morálky, prostě nemůže dovolit. Odsoudit svobodu druhých je zkrátka vždy mnohem jednodušší než se konečně postavit čelem ke svému vlastnímu stínu.
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