Moment, který mi změnil život
Někdy se život zlomí ne dramatem, ale tichou prasklinou. Ten můj zlom přišel bez varování. Jako šepot uprostřed hluku, jako světlo, které se najednou protáhlo skrz prasklinu v zdi. Ten den jsem si poprvé dovolil přestat hrát roli, kterou jsem si sám vnutil.
Seděl jsem doma, obklopený věcmi, které mě měly definovat. Všechno fungovalo. Všechno běželo. A přesto jsem cítil, že něco chybí. Nešlo o velkou ztrátu nebo tragédii. Šlo o maličkost: chvíli, kdy jsem se zastavil a naslouchal. V tom tichu se ozvalo něco, co jsem dlouho potlačoval. Hlas, který se ptal, proč to všechno dělám.
Proč chodím do práce, které mě nebaví? Abych uživil rodinu a sebe. Za cenu toho, že jsem naštvaný na sebe a otrávený lidmi kolem.
Proč jsem odhodil skoro všechny své koníčky? Nebyl na ně čas.
Proč mě moje intimní sféra nebaví? Je to nuda v posteli, ne sex.
Ten hlas nebyl obviněním. Byl to dotaz, jemný a neodbytný. Co mě naplňuje? Co bych dělal nejraději? Co mě baví? Kdo jsem, když odložím masky? Odpovědi nepřišly hned. Přišly postupně, jako kapky, které vyhloubí prasklinu v kameni.
Přišel zlom. Rozvod.
Přestal jsem souhlasit s věcmi, které mi nic nedávaly. Dal jsem si předsevzetí. Nedělat, co mě nebaví. Už toho bylo dost. Nešlo o velké rozhodnutí, ale o návrat k sobě — krok za krokem, den za dnem.
Nečekal jsem, že to změní všechno. A přesto se změnilo mnoho věcí. Začal jsem se posouvat. Vztahy se vyjasnily, práce získala jiný smysl, a i obyčejné věci dostaly jinou váhu. Najednou mě to zas začalo bavit. I za cenu toho, že ne vždy všechno vyjde a občas je to jak na houpačce.
Pravda není vždy hlasitá. Někdy je to ticho, které přináší největší jasno. Dnes vím, že to nebyl konec, ale začátek. Začátek cesty, která není o dokonalosti, ale o upřímnosti. O tom, že si dovolím být méně efektivní a víc přítomný. O tom, že si dovolím dělat chyby. O tom, že můžu dělat, co mě baví a uživit se tím. O tom, že ticho může být nejhlasitějším průvodcem.
Někdy stačí jediný okamžik, aby se člověk vrátil k sobě. A ten okamžik, s občasným menším zakolísáním, trvá dodnes. Bohu díky.
Petr Khür
O rolích, které žijeme – a o těch, které nás tvoří
Po rozvodu jsem ale zjistil, že některé části identity se nevytratí – jen čekají, až je člověk znovu přizná. Lidské role nejsou masky, ale různé podoby téhož já.
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