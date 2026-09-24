Imunita z pohledu tradiční čínské medicíny
Každý rok kolem září si všímám stejné věci. Lidé začínají mluvit o imunitě – jako by se s prvním chladnějším ránem probudila stará obava, že nás něco „dostihne“. V lékárnách se objevují fronty, sociální sítě zaplaví tipy, jak „posílit obranyschopnost“. A přitom existuje i úplně jiný pohled.
V tradiční čínské medicíně není imunita válka. Je to rovnováha.
Imunita jako schopnost být v souladu se změnou
Když jsem studoval TCM, překvapilo mě, že imunita není popisována jako armáda buněk, ale jako schopnost člověka přizpůsobit se proměnlivosti. Nejde o to, zda nás něco ohrozí, ale zda jsme v takovém stavu, že změny dokážeme přijmout bez velkého otřesu.
Podzim je v tomto směru fascinující. Jeden den teplo, druhý chlad, ráno mlha, večer jasná obloha. Tělo i mysl reagují na každý drobný posun. A právě tato reakce – pružná, klidná, přirozená – je podle TCM jádrem imunity.
Plíce jako symbol hranic
Září patří v čínském kalendáři k období plic. Nejen jako orgánu, ale jako symbolu. Plíce představují hranici mezi námi a světem. Každý nádech je kontakt, každý výdech je uvolnění. A imunita je vlastně totéž: schopnost pustit dovnitř to, co je pro nás dobré, a nechat odejít to, co už nepotřebujeme.
Možná to znáš z vlastní zkušenosti. Když jsme dlouhodobě pod tlakem, když držíme emoce, které už dávno měly odejít, tělo se začne stahovat. A sevřené tělo je méně odolné – ne proto, že by bylo slabé, ale proto, že je unavené z neustálého napětí.
Podzimní melancholie jako přirozený proces
Podzim má zvláštní atmosféru. Stromy pouštějí listy, světlo měkne, vzduch je čistší. Je to období loučení.
Když něco pustíme – starý příběh, zbytečné napětí, přetížení – vznikne prostor. A v prostoru se rodí síla.
Možná proto tolik lidí na podzim bilancuje. Možná proto se nám chce zpomalit, být víc doma, víc v tichu. Tělo ví, že přichází období, kdy se vyplatí být jemnější.
Rytmus, který uklidňuje tělo i mysl
Podzimní energie nás vede k rytmu. Rána jsou chladná, večery tiché, dny kratší. Pokud se tomuto rytmu přiblížíme, tělo se přirozeně zklidní. A klid je základní stavební kámen odolnosti.
Ne jako doporučení, ale jako pozorování:
- podzimní ticho má léčivou kvalitu
- pomalejší tempo přináší jasnost
- jednoduchost uklidňuje mysl
Když se obklopíme tím, co je čisté a pravdivé, tělo se uvolní. A uvolněné tělo reaguje na změny mnohem lépe.
Imunita jako vztah k vlastní energii
Všiml jsem si, že imunita se často láme tam, kde člověk dlouhodobě překračuje své hranice. Ne fyzické, ale životní. Když říkáme příliš často „ano“, když chceme být stále dostupní, když se snažíme být silní i ve chvílích, kdy bychom měli být jemní.
Podzim je ideální čas na otázku:
„Kde mohu být laskavější k sobě?“
Možná právě tam začíná skutečná imunita.
Závěrem: imunita není boj, ale rovnováha
Z pohledu tradiční čínské medicíny je imunita schopnost žít v souladu s rytmem přírody. Podzim nás učí, že síla není v napětí, ale v pružnosti. Ne v boji, ale v přijetí. Ne v kontrole, ale v uvolnění.
A možná právě proto je toto období tak krásné. Ukazuje nám, že když pustíme to, co už neslouží, vznikne prostor pro něco nového. A v tom prostoru se rodí odolnost, která není vidět – ale je cítit.
Petr Khür
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