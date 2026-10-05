Druhá strana mince: Když se BDSM stane zbraní toxických manipulátorů
BDSM stojí na absolutní důvěře, otevřené komunikaci a pevně stanovených hranicích. Co se ale stane, když se z těchto pravidel stane dokonalé alibi pro manipulaci? Falešní dominanti a narcisisté dokážou bezohledné zneužívání chytře maskovat za „pomoc“, „osobní rozvoj“ nebo „pouhou hru“.
Každé prostředí, které staví na důvěře, otevřenosti a odhalování zranitelnosti, přitahuje dvě skupiny lidí: ty, kteří v něm hledají bezpečný prostor pro vlastní autenticitu, a ty, kteří v něm vidí ideální lovecký revír. BDSM v tomto ohledu není výjimkou. Přestože je jeho teoretickým základem absolutní souhlas a vědomé nastavení mantinelů, v praxi se může stát dokonalou kamufláží pro lidi s manipulativními či sociopatickými rysy.
Největší nebezpečí spočívá v tom, že manipulace v BDSM nosí masku struktury a autority. Tzv. „falešný dominant“ nepotřebuje vynalézat nové způsoby kontroly – stačí mu převzít hotovou terminologii. Místo otevřené agrese nabízí „výchovu“, místo ignorování potřeb argumentuje „posouváním hranic odolnosti“ a citové vydírání balí do rétoriky o oddanosti a podřízenosti. Oběť v takovém vzorci snadno podlehne iluzi, že problém není v chování partnera, ale v ní samotné – že „dostatečně nespolupracuje“ nebo „nechápe podstatu hry“.
Zde však narážíme na paradox. Zneužívání v rámci BDSM není přirozeným vyústěním této subkultury, ale jejím přímým popřením. Etické kodexy jako SSC (Safe, Sane, Consensual) nebo RACK (Risk-Aware Consensual Kink) nevznikly jako ozdoba, ale jako bezpečnostní pojistka. Pokud někdo ignoruje stop-slovo nebo manipuluje souhlasem, nejde o BDSM, ale o obyčejné zneužívání zabalené do estetického obalu.
Naopak v běžných, konvenčních vztazích často žádný explicitní kodex neexistuje. Hranice bývají mlhavé, očekávání nejasná a toxicita se plíží nenápadně – skrze pasivní agresi, Silent Treatment nebo postupné narušování sebedůvěry. V toxickém BDSM vztahu pachatel jasná pravidla ohýbá a zneužívá; v toxickém běžném vztahu často žádná pravidla vůbec nebyla definována.
Síla i slabost jakéhokoliv vztahového rámce tak vždy leží v lidském faktoru. Žádný systém pravidel nezaručí bezpečí, pokud chybí kritické myšlení, schopnost sebereflexe a odvaha pojmenovat zneužití pravým jménem. Zbraň z BDSM nedělá samotná praktika, ale člověk, který dohodu promění v rukojeť meče.
Nejzkeřnější zbraní narcisního či toxického dominanta bývá schopnost přerámovat vlastní agresi v očích oběti tak, aby vypadala jako akt nejvyšší péče. Narcisní autorita málokdy vystupuje jako otevřený tyran. Daleko častěji si nasazuje masku osvíceného mentora, psychologického průvodce nebo ochranného strážce, jehož jediným cílem je údajně „pomoci partnerovi vyrůst a zbavit ho jeho traumat“.
Tato manipulace funguje ve dvou spojených rovinách:
1. Maska „práce na sobě“ a altruistické pomoci
Toxický dominant využívá zranitelnost a touhu submisivního partnera po seberozvoji. Narušování hranic a ignorování stop-slov neprezentuje jako své selhání, ale jako „překonávání ega“, „léčení starých traumat“ nebo „posouvání komfortní zóny“.
Pokud oběť prožívá úzkost, bolest nebo nepohodlí, které překračují sjednané meze, manipulátor otočí situaci proti ní:
- „Dělám to pro tebe, i když je to pro mě těžké.“
- „Tvoje bolest je jen reakce tvého ega, které se brání růstu.“
- „Kdybych tě neměl rád, neztrácel bych čas s tvojí výchovou.“
Zneužití se tím okamžitě transformuje v „oběť“, kterou dominant údajně přináší pro dobro partnera. Oběť pak namísto přirozené obrany pociťuje vinu, že nedokáže ocenit „péči“, která je jí věnována.
2. Rámování skrze „hru“ jako únik před odpovědností
Druhým pilířem je neustálé zlehčování a zpochybňování reality skrze koncept „hry“. Kdykoliv se oběť pokusí pojmenovat reálné ublížení nebo manipulaci, toxický dominant zneplatní její prožívání tvrzením, že nepochopila pravidla:
- „Vždyť je to jen hra, bereš to moc vážně.“
- „V této roli prostě nechápeš hlubší smysl scénáře.“
Hra se tak stává ideálním alibi. Umožňuje dominantovi aplikovat absolutní kontrolu, ale jakmile by měl převzít odpovědnost za následky, schová se za to, že šlo pouze o fiktivní prostředí. Oběť je chycena do pasti: pokud protestuje, je označena za hysterickou, nedospělou nebo neschopnou BDSM vztah pochopit.
Výsledný paradox
Zatímco skutečná dominance vyžaduje obrovskou dávku empatie, sebeovládání a neustálé ověřování bezpečí druhého, narcisní dominance čerpá energii ze selhání partnera. Narcista nehledá bezpečný prostor pro oboustranný prožitek. Hledá jeviště, kde může hrát roli všemocného režiséra, zatímco jakékoliv zranění partnera prohlásí za nutnou daň za „umění“ nebo „osobní transformaci“.
Přičemž mnohdy se toxičtí dominanti snaží zničit i soukromý život své oběti, aby nad ní měli úplnou kontrolu.
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