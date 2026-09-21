Anatomie toxické „normálnosti“: Mají BDSM páry lepší vztahy?
Považujeme běžné vztahy za automaty na štěstí a BDSM za výstřední odchylku. Co když je to naopak? Zatímco mezi pouty vládne absolutní důvěra, respekt a jasná stop-slova, v „normálních“ manželstvích často řádí tichá domácnost a manipulace.
Žijeme v pohodlné iluzi, že slova jako „přirozený“, „klasický“ nebo „vanilkový“ jsou automaticky synonymem pro „zdravý“. Když se řekne partnerství, většina lidí si představí dva lidi, kteří se mají rádi, sdílejí domácnost a všechno tak nějak funguje samo od sebe. A pokud někdo vybočí ze zavedených kolejí a do své ložnice přinese provazy, pouta nebo mocenské role, společnost na něj okamžitě nalepí nálepku zvláštnosti, ne-li přímo psychické poruchy.
Jenže když se podíváte pod povrch, zjistíte fascinující věc: běžná společenství a partnerství jsou často propletena tichým citovým vydíráním, zatímco „kontroverzní“ BDSM staví své fungování na principech, o kterých si většina běžných manželství může nechat jen zdát.
Stop-slovo jako nejvyšší projev lásky
Jedním z největších paradoxů běžných vztahů je neschopnost přijmout hranice toho druhého. Kolikrát jste v běžném životě zažili situaci, kdy jedno jednoduché „ne“ spustilo lavinu urážek, tiché domácnosti nebo manipulativních vět typu: „Kdybys mě měl doopravdy rád, tak...“? V běžných vztazích bývá odmítnutí vnímáno jako útok na lásku, jako osobní selhání nebo zrada.
V BDSM je koncept hranic posvátný. Existuje tu takzvané stop-slovo (safe-word). Slovo, které bez diskuse, bez vysvětlování a bez jakýchkoliv výčitek zastaví úplně všechno. Jakmile zazní, veškeré jednání okamžitě končí. Neexistuje žádné „ale proč?“, žádné přemlouvání, žádné trestání pocitem viny.
Představte si, jak by vypadala běžná manželství, kdyby v nich partneři respektovali hranice toho druhého s takovou svatou samozřejmostí, s jakou je respektuje dominant vůči svému submisivovi.
Čtení myšlenek versus explicitní dohoda
Průměrný „vanilkový“ vztah ztroskotává na jednom z nejhloupějších mýtů v historii lidstva: „Kdyby mě opravdu miloval, věděl by, co chci.“
Očekáváme, že partner bude číst naše myšlenky, dešifrovat naše protichůdné signály a hádat naše neprojevená přání. Když to neudělá, přijde trest. Výsledkem je komunikace plná pasivní agrese, zahalených narážek a neustálého zklamání.
V BDSM neexistuje prostor pro „však on ví“. Než k čemukoliv dojde, probíhá vyjednávání. Přesné, detailní a naprosto upřímné. Partneři si na rovinu řeknou:
- Co chtějí.
- Co kategoricky odmítají (hard limits).
- Kde jsou jejich šedé zóny (soft limits).
Zatímco běžné páry považují mluvení o potřebách za neagresivní nebo „neromantické“, nekonvenční páry vědí, že explicitní dohoda je jediným způsobem, jak předejít zranění a zklamání.
Tichá domácnost vs. Aftercare
Nejlepším ukazatelem zdraví jakéhokoliv vztahu je způsob, jakým zvládá napětí a emoce po těžké chvíli.
Jak řeší konflikt toxická „normálnost“? Trestem. Stažením lásky. Spáním na gauči, tichou domácností, ignorováním, pasivně-agresivními poznámkami. Partner je usvědčen z viny a je mu odepřena blízkost, dokud se „neudobří“.
V BDSM prostředí existuje klíčový pojem zvaný aftercare (péče po akci). Po jakkoliv intenzivním zážitku – ať už šlo o psychické nebo fyzické vypětí – následuje fáze návratu do reality. Obejmutí, čaj, deka, vlídné slovo, ujištění o bezpečích a lásce. Obě strany si ověřují, jak se ta druhá cítí a zda je v pořádku.
Zatímco jeden svět po náročné situaci partnera opustí a zavře před ním dveře, druhý ho zabalí do deky a drží ho za ruku. Kdo z nich je tady vlastně ten „toxický“?
Druhá strana mince: Když se BDSM stane zbraní
Bylo by ovšem naivní podléhat iluzi, že je BDSM bezchybným rájem a všichni jsou svatí. BDSM není kouzelný proutek, který automaticky vymaže lidskou toxicitu, narcismus nebo sociopatii.
Mnoho lidí v této oblasti naopak naráží na takzvané „falešné dominanty“ nebo manipulátory, kteří využívají specifickou strukturu pravidel jako dokonalé alibi pro zneužívání. Schovávají se za principy podřízenosti, citově vydírají svého partnera, ignorují sjednaná stop-slova nebo hranice posouvají pod záminkou „posilování odolnosti“.
Rozdíl však spočívá v principu: zneužívání v BDSM není funkcí tohoto životního stylu, ale jeho hrubým selháním a porušením základních etických pravidel (tzv. SSC – Safe, Sane, Consensual / Bezpečně, Rozumně, Dobrovolně). Zatímco v toxickém BDSM vztahu partner pravidla zneužívá, v toxickém „normálním“ vztahu často žádná jasná pravidla ani hranice vůbec neexistují.
Osvěta bez nutnosti nosit latex
Cílem tohoto srovnání samozřejmě není nabádat tisíce českých domácností, aby zítra vyrazily do sexshopu pro kožené bičíky a pouta.
Jde o něco úplně jiného. Jde o sundání brýlí předsudků a přiznání si, že to, co nazýváme „normálním vztahem“, má k ideálu často hodně daleko. Společnost nás učí, že pro lásku stačí romantická chemie. BDSM nás naopak učí, že pro funkční vztah je chemie málo – je potřeba absolutní upřímnost, schopnost definovat své hranice a především schopnost respektovat hranice toho druhého.
Možná by spoustu českých manželství před rozvodovým právníkem nezachránila rodinná poradna, ale prostá odvaha inspirovat se u BDSM, kterou tak rádi odsuzujeme: sednout si k stolu, odložit masky, domluvit si jasná pravidla a zavést jedno fungující stop-slovo pro chvíle, kdy věci přerostou přes hlavu.
Petr Khür
Pokrytci a BDSM: Skrytý strach
Proč samozvaní strážci morálky tak rádi odsuzují BDSM? Odpověď neleží v kožených poutech, ale v jejich vlastním strachu. BDSM totiž vyžaduje upřímnost a zranitelnost, což je úroveň pravdy, kterou pokrytec zkrátka neunese.
Petr Khür
Co se stane, když přiznáte své nekonvenční touhy?
„Kdybych v poradně otevřeně řekl, co mě přitahuje, pošlou mě na psychiatrii.“ Strach z odsouzení bývá u lidí s nekonvenčními preferencemi často silnější než potřeba vyhledat pomoc. Proč stále narážíme na předsudky?
Petr Khür
Psychologie odevzdání kontroly: proč lidé někdy hledají pevné hranice a vedení
V době, kdy se od nás očekává neustálá samostatnost, může být překvapivě osvobozující na chvíli pustit kontrolu. Člověk tak získá prostor pro odpočinek, jasnější hranice i hlubší důvěru – ať už ve vztahu, nebo sám v sobě.
Petr Khür
Moment, který mi změnil život
Někdy stačí jediný tichý okamžik, aby se člověk zastavil uprostřed vlastního života a uvědomil si, že už dlouho jde směrem, který mu vůbec nepatří. Mně se to stalo nečekaně – a změnilo to všechno.
Petr Khür
O rolích, které žijeme – a o těch, které nás tvoří
Po rozvodu jsem ale zjistil, že některé části identity se nevytratí – jen čekají, až je člověk znovu přizná. Lidské role nejsou masky, ale různé podoby téhož já.
|Další články autora
Petřínská lanovka se vrací po dvou letech. Nové kabinky od Anny Marešové mrkají, jízda zdraží
Čekání je u konce. Petřínská lanovka se po téměř dvou letech vrací do provozu, tentokrát s...
Nahá Sydney Sweeney pobouřila sportovkyně. Proti reklamě se ozvaly i české reprezentantky
Nahá Sydney Sweeney, několik míčů a slovo sport opakované stále dokola. Nová reklama měla...
Proč má pražské metro stěrač? V tunelech neprší, přesto ho vlaky potřebují
V podzemí neprší, přesto mají vozy pražského metra na čelním skle stěrač. Není tam pro parádu....
Na Malvazinkách přibývají sošky Krista a Panny Marie. Kde se všechny berou?
Když se podíváte na romské hroby na Malvazinkách, jen těžko je přehlédnete. Barevné náhrobky...
Nádraží Holešovice čeká velká proměna. Vzniknou tu hned dvě náměstí i celá nová čtvrť
V okolí stanice metra C mají vzniknout dvě nová náměstí, obchody, byty i kanceláře. Nádraží...
Lanovka na Petřín má unikátní technická řešení. Musí se však obejít bez klimatizace
Jeden vůz nahoru, druhý vůz dolů. V tom se lanová dráhy na Petřín nezměnila ani 135 letech. Nové...
„Když na kruháči potkáš letadlo.“ Letoun bez křídel zdolal křižovatku, řidiči se divili
Řidiči v Lánově na Trutnovsku s údivem sledovali, jak po zdejší rušné silnici v běžném provozu...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
- Počet článků 6
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 39x
Zakladatel projektu bdsmterapie.cz působí mimo jiné jako BDSM poradce a průvodce v oblasti alternativních životních stylů. Zaměřuje se na Kink-Informed poradenské služby, komunikaci ve vztazích, nastavování hranic a destigmatizaci nekonvenčních preferencí v bezpečné a respektující atmosféře.
Co právě poslouchám
- Amon Amarth