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Anatomie energie a hranic: Co má Tradiční čínská medicína společného s BDSM?

Petr Khür
Myslíte si, že tisíce let stará čínská medicína a vědomá práce s BDSM nemají nic společného? Opak je pravdou. Obě disciplíny staví na toku energie, uvolňování bloků v nervové soustavě a schopnosti jasně artikulovat své potřeby.

Když se řekne Tradiční čínská medicína, většina lidí si představí akupunkturní jehly, bylinné směsi a tisíce let starou filozofii. Když se řekne BDSM, představí si spousta lidí filmové klišé nebo tabuizované praktiky za zavřenými dveřmi. Na první pohled jde o dva zcela odlišné světy. Pokud se ale na oba obory podíváme optikou lidského těla, nervové soustavy a toku energie, zjistíme, že mluví překvapivě stejným jazykem.

Během své více než 24leté praxe v oblasti Tradiční čínské medicíny a více než 13 let působení v roli kink-informed průvodce a konzultanta vnímal rozmanité podoby lidského trápení i touhy. A jedno pravidlo se opakuje s železnou pravidelností: to, co nezpracuje mysl, otiskne se do těla — a to, co blokuje tělo, zrcadlí se ve vztazích.

☯️ Tok energie Qi a reakce nervové soustavy

Tradiční čínská medicína staví na konceptu energie Qi a rovnováhy mezi principy Yin a Yang. Pokud je tělo v harmonii, energie volně proudí. Pokud však dlouhodobě potlačujeme emoce, žijeme pod chronickým stresem nebo nerespektujeme své vlastní potřeby, dochází ke stagnaci — nejčastěji na dráze jater nebo ledvin. Fyzicky se to projevuje napětím v těle, úzkostmi, poruchami spánku či chronickou únavou.

Moderní vědomé BDSM a práce s dynamikou síly ( dominance, submise, smyslová deprivace) přitom dělají v podstatě totéž, jen jiným nástrojem: pracují přímo s nervovou soustavou.

Pod bezpečným, jasně strukturovaným a vědomým vedením dochází během takového zážitku k výrazné regulaci stresových hormonů a vyplavení endorfinů. Tělo, které bylo dlouhodobě v křeči a obranném režimu, dostává prostor bezpečně vypnout. Tam, kde pouhá slova k uvolnění hlubokých bloků nestačí, nastupuje přímý prožitek.

🛡️ Ochranná energie Wei Qi a umění nastavit si hranice

Jedním z klíčových pojmů čínské medicíny je Wei Qi — naše ochranná energie, která představuje jakýsi štít před vnějšími patogeny (chladem, větrem či horkostí).

V přeneseném a psychosomatickém slova smyslu je však naší Wei Qi schopnost držených a zdravě definovaných hranic.

Mnoho lidí v dnešní společnosti trpí oslabenou „psychickou Wei Qi“:

  • Neumí říkat jasné a bezvýčitkové „NE“.
  • Ztrácejí sami sebe v partnerských vztazích ve snaze zavděčit se.
  • Mají strach pojmenovat své reálné potřeby a touhy.

Zde přichází zásadní přínos etického BDSM přístupu. Tento svět stál vždy na nekompromisním souhlasu, komunikaci a bezpečnostních rámcích (jako jsou principy SSC – Safe, Sane, Consensual nebo RACK – Risk-Aware Consensual Kink). Učí člověka naprosto přesně artikulovat své hranice, budovat hlubokou důvěru k sobě i k druhému a chápat, že respektování vlastních limitů je základem jakéhokoliv zdraví — fyzického i duševního.

🕊️ Propojení, které dává smysl

Spojení holistické medicíny a vědomé práce s intimitou či vztahovou dynamikou není o šokování veřejnosti. Je o hlubokém pochopení lidské podstaty. Když pomůžeme tělu uvolnit stagnace pomocí správné péče, bylin či práce s energií a zároveň člověku nabídneme bezpečný prostor pro objevování jeho hranic a autenticity, dochází k celkovému uzdravení životní síly.

Zajímá vás holistický přístup k tělu, vztahům a intimitě bez mýtů a tabu?

Autor: Petr Khür | pondělí 26.10.2026 14:37 | karma článku: 0 | přečteno: 7x
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Petr Khür

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Tradiční čínská medicína, Reiki, Vnitřní práce, BDSM terapie.

Zakladatel projektu bdsmterapie.cz působí mimo jiné jako BDSM poradce a průvodce v oblasti alternativních životních stylů. Zaměřuje se na Kink-Informed poradenské služby, komunikaci ve vztazích, nastavování hranic a destigmatizaci nekonvenčních preferencí v bezpečné a respektující atmosféře.

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