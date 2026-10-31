Zvolili jsme si šašky, máme cirkus I.
Vládní koalice si zřejmě malovala rušení koncesionářských poplatků jako snadný populistický zářez. Přece kdo by nechtěl ušetřit pár stovek ročně? Plán zněl jednoduše: v noci to prohlasujeme, lidé nám zatleskají a opozice ostrouhá. Jenže se ukázalo, že vláda naprosto fatálně neodhadla situaci. Zcela jim totiž unikl ten drobný detail, že pro spoustu lidí v téhle zemi to vůbec není o ušetřených drobných, ale o nezávislosti veřejnoprávních médií. Místo vděčných zástupů voličů se tak vláda dočkala plných ulic a sněmovny zaseknuté v nočním chaosu. Píchli do vosího hnízda a teď před ním v panice kličkují.
Zákon jsme sice v nočním „blitzkriegu“ – kterému ministr kultury Oto Klempíř s až dojemnou poetičností říká „Velký pátek“ – protlačili prvním čtením, ale co s tou televizí uděláme dál? To se uvidí! V přímém přenosu tak sledujeme mistrovství světa v politické improvizaci.
Andrej Babiš teď za pochodu vymýšlí finanční model, za který by se nestyděl ani David Copperfield: Poplatky budou vlastně dobrovolné. Kdo chce, platí, kdo nechce, neplatí. Ale pozor, stát zároveň vybranou částku garantuje! Jenže ty peníze prý nepůjdou napřímo ze státního rozpočtu. Kde se tedy ta tajemná garance vezme? Vytiskne si je koaliční rada v pondělí odpoledne na tiskárně ve Strakově akademii? Založí se speciální fond pro dobrovolné neplatiče? Vláda očividně netuší, která bije, a teprve pod tlakem se snaží vymyslet, jak zaplatit to, co v noci s takovou slávou zrušila.
Když už teče do bot a chybí plán B, je potřeba rychle najít viníka. A tak se dozvídáme, že za všechno vlastně může opozice a kalendář. Premiér nás přesvědčuje, že si opozice celé to noční zdržování „připravila tak, aby hlasování a demonstrace vyšly na 17. listopad“.
Je to vskutku geniální opoziční past. Chudák pan premiér. Zlá opozice ho zřejmě chytila do lasa a donutila jeho vlastní vládní většinu, aby si tenhle výbušný bod zařadila na program přesně před výročím sametové revoluce. Kdyby tak jen existoval způsob, jak hlasování o pár dní odložit, třeba na 18. listopadu! Ale to by vládní koalice musela ovládat sněmovní agendu... oh, počkat. Vládní koalice přece agendu ovládá. Z role suveréna, který utne debatu, se tak vláda bleskově stylizuje do role bezmocné oběti data v kalendáři.
A aby toho absurdního divadla nebylo málo, samotný hlavní architekt tohoto nočního tažení u hlasování chyběl. Důvod? Únik jeho telefonního čísla. Zatímco se ve sněmovně lámaly ledy (a jednací řád), premiér podle svých slov strávil noc na telefonu vyřizováním tisíců zpráv. Zřejmě si musel s občany osobně vyjasnit, že z České republiky rozhodně nechce mít hořící Francii.
Shrnuto a podtrženo: Vláda omylem spustila poprask, který nečekala, schválila konec financování, které neumí nahradit, a viní z toho opozici, která jí prý vnutila datum hlasování. Vítejte v politice, kde se zákony píšou za pochodu a nejdůležitější noční směna se odehrává na mobilním telefonu.
A mimochodem, pokud si pořád lámete hlavu nad tím, kam budete posílat ten svůj dobrovolný příspěvek na televizi, když to nepůjde přes státní rozpočet... zkuste to zkrátka vytočit rovnou na to uniklé číslo pana premiéra. Zjevně má po nocích neomezený tarif a času víc než dost.
Inspirováno článkem: Opozice lže. Protesty byly připravené, aby se konaly kolem 17. listopadu, řekl Babiš
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