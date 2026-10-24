Zrušení televizních poplatků? Vlastně zaplatíme víc, podpoříme dluh a dorazíme poštu.
Politická rétorika o „rušení koncesionářských poplatků“ zní na první poslech skvěle. Kdo by nechtěl ušetřit pár stovek? Jenže když se podíváme pod pokličku toho, co se nám vlastně nabízí, zjistíme, že jde o ekonomický paradox a populistický trik. Poplatky sice v té dosavadní formě možná zmizí, ale zaplatíme to všichni – a ve finále mnohem dráž.
1. Fascinující logika zastánců „úspory“
Fascinovaně sleduji myšlenkový pochod zastánců zrušení koncesionářských poplatků. S vážnou tváří nám tvrdí, že to v žádném případě není útok na nezávislost veřejnoprávních médií a že jde přece „jen o změnu financování“.
Člověk až žasne nad tou ekonomickou genialitou. Oni totiž vážně věří (nebo spíš spoléhají na to, že my nebudeme), že když se provoz ČT a ČRo přestane platit z rovnocenného poplatku a natvrdo se hodí na státní rozpočet, tak ty peníze zničehonic zmizí z oběžného vesmíru a nikdo je nezaplatí.
To je vážně ukázková logika:
Prohloubíme už tak hluboký deficit rozpočtu? No a co!
- Státní rozpočet naplníme z daní občanů a firem, takže to zaplatíme všichni znovu a nejspíš ještě dráž přes složitý přerozdělovací aparát státu? Hlavně že se to jmenuje jinak!
- A třešnička na závěr – televize, která bude kompletně viset na státním cecíku, bude prý neuvěřitelně nezávislá na politicích.
Opravdu žasnu nad tím, jak lze s takovou upřímnou naivitou (nebo spíš politickým pokrytectvím) ignorovat základní kupecké počty. Ono to totiž není o žádné úspoře, ono to bude stát mnohem víc. Jen se to schová za státní dluh a vyšší daně, aby to víc bolelo. Kdo tohle obhajuje a nevidí ty zjevné souvislosti, ten buď nepočítá do deseti, nebo má lidi za úplné hlupáky.
2. Další rána pro Českou poštu v minusu
Málokdo v debatách zmiňuje, co tahle změna udělá s infrastrukturou. Výběr a správa poplatků dosud generovaly České poště zhruba 250 milionů korun ročně. Česká pošta je přitom státní podnik, který je už tak dlouhodobě v minusu a bojuje o ekonomické přežití. Sebrat jí tyhle peníze znamená jediné: buď další prohlubování ztráty, nebo nutnost, aby stát tuhle díru zasypal z peněz daňových poplatků. Je naprostý paradox, když stát jednou rukou údajně „šetří“ občanům peníze na poplatcích, ale druhou rukou musí dotovat hlubší sekeru ve státním podniku.
3. Horší služba za víc peněz
Když sečteme a podtrhneme, co nám tento „reformní krok“ přináší, výsledek nedává smysl. Na jedné straně má jít ze státního rozpočtu na provoz médií o dost méně peněz, než kolik se dosud vybralo na poplatcích. To znamená jednoznačně horší službu, úpadek kvality, propouštění a omezení tvorby. Na straně druhé ale kvůli financování ze státního dluhu, dražšímu přerozdělování a kolapsu příjmů již tak ztrátové České pošty ve skutečnosti zaplatíme víc.
Závěr
Slibovat zrušení poplatků a tvářit se, že jde o úsporu pro občany, je klamání veřejnosti. Ve skutečnosti dostaneme horší produkt, podpoříme další zadlužování státu a ještě dorazíme už tak prodělečnou Českou poštu.
Není poctivější říct si rovinu: buď chceme veřejnoprávní média v nějaké kvalitě financovat průhledně, anebo je zprivatizovat – ale lhát lidem, že ušetříme, když zaplatíme víc za méně, je ekonomický nesmysl?
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