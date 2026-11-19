Volební právo jen za zásluhy? Hvězdná pěchota nastavuje naší demokracii nepříjemné zrcadlo
Když Paul Verhoeven v roce 1997 natočil filmovou adaptaci Hvězdné pěchoty, udělal z ní okázalou satiru na militarismus. Parta pohledných mladíků v šedých uniformách tam bez většího taktického smyslu střílí do přerostlého vesmírného hmyzu. Jako béčková podívaná to možná někoho pobavilo, ale s literární předlohou to má společného zhruba tolik, co brožurka o bezpečnosti práce s válečným románem.
Skutečná Hvězdná pěchota od Roberta A. Heinleina totiž není primárně o střílení mimozemšťanů. Tím, co tuhle knihu drží při životě i po téměř sedmdesáti letech, není akce ani tehdy revoluční nápad s bojovými exoskelety, ale její ústava. Heinlein v ní stvořil státní zřízení, které zní na první poslech jako čirý extrémismus, ale při bližším pohledu klade současné demokracii velmi nepříjemné otázky.
Svoboda pro všechny, moc jen pro někoho
Základní princip Heinleinovy Pozemské federace je prostý: společnost se dělí na civilisty a občany. Zásadní rozdíl oproti reálným diktaturám ale spočívá v tom, že civilisté nejsou žádnou utlačovanou třídou. Mají naprostou osobní svobodu, svobodu slova, právo na majetek i svobodné podnikání. Otec hlavního hrdiny Johnnyho Rica je ostatně velmi bohatý průmyslník, který federální službou otevřeně pohrdá – a stát ho za to nijak neperzekuuje.
Jediné, co mají občané navíc, je právo volit a zastávat veřejné funkce. A to právo není zadarmo. Nezískáte ho automaticky dnem osmnáctých narozenin, musíte si ho odpracovat minimálně dvouletou dobrovolnou federální službou.
Heinlein tenhle systém promyslel překvapivě precizně a zabudoval do něj pojistky, které by z něj měly udělat spíš zásluhovou republiku než vojenskou juntu. Služba je přísně dobrovolná – náboráři zájemce dokonce aktivně odrazují a každý může kdykoliv (mimo bojové nasazení) odejít, jen tím natrvalo ztratí šanci na občanství. Zároveň má stát povinnost přijmout každého, kdo chce sloužit, bez ohledu na zdravotní stav. Pokud nemůžete do bojového obleku, federace vám najde jinou tvrdou a rizikovou práci. A co je nejdůležitější: aktivní vojáci a federální zaměstnanci volit nesmějí. Volební právo získávají až jako veteráni po návratu do civilu.
Nároková společnost vs. česká realita
V knize tenhle systém vychází z chladné logiky, že hlasovací lístek není pasivní nárok, ale výkon moci nad životy a majetkem ostatních. A tuhle moc by podle Heinleina měl držet jen ten, kdo v praxi prokázal, že je ochoten upřednostnit zájem celku před vlastním pohodlím a bezpečím.
Když tenhle myšlenkový experiment přeneseme do dnešní reality, kontrast bije do očí. Současná demokracie stojí na principu, že právo rozhodovat o směru země dostane automaticky každý, kdo zvládl dýchat osmnáct let. Výsledkem je politický trh, kde se volby mění v aukci slibů. Vyhrává ten, kdo dokáže přerozdělit víc cizích peněz ve prospěch své cílové skupiny, aniž by po voličích chtěl jakoukoliv protihodnotu nebo odpovědnost.
Představa, že by se u nás zavedla nějaká forma dobrovolné „federální služby“ – třeba dva roky v záchranném systému, sociálních službách nebo u armády jako podmínka pro volební právo – zní na papíře jako lék na populismus. Jenže buďme realisté. V našich podmínkách by tenhle ideál narazil na zeď místní kreativity během prvního půlroku. Místo motorizovaných exoskeletů by se vypsalo výběrové řízení, které by se třikrát zrušilo u antimonopolního úřadu, a pěchota by nakonec fasovala předražené pláštěnky. A co hůř – okamžitě by vznikla síť „alternativních“ federálních úřadů a neziskovek, kde by si děti vlivných odseděly povinné dva roky u kávovaru s razítkem v ruce, zatímco skutečnou dřinu by odnesli ti bez konexí.
Nepohodlná otázka zůstává
Heinleinův model by v reálném světě pravděpodobně neobstál. Lidská povaha, touha po moci a byrokratická tvořivost by ho dřív nebo později zkorumpovaly a přetvořily v arogantní kastovní systém, před kterým kritici knihy oprávněně varují. Federace v románu funguje hlavně proto, že její autor věřil v existenci dostatečného množství poctivých a zásadových veteránů.
Přesto má smysl se k téhle téměř sedmdesát let staré knize vracet. Ne jako k návodu na změnu ústavy, ale jako k nepohodlnému zrcadlu. Heinlein totiž pojmenoval problém, před kterým dnešní politika raději zavírá oči: jak dlouho může být svobodná společnost stabilní, když práva zůstávají samozřejmostí, ale pocit odpovědnosti za celek se stal dobrovolným koníčkem menšiny?
Zdroje
Knižní předloha: Robert A. Heinlein, Hvězdná pěchota (orig. Starship Troopers), první vydání 1959 (oceněno cenou Hugo za nejlepší román, 1960).
Filmová adaptace: Hvězdná pěchota (orig. Starship Troopers), režie Paul Verhoeven, USA, 1997.
Petr Janouškovec
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