Válka čísel na Ukrajině: Proč zázračné odhady padlých narážejí na realitu
Pokud sledujete zprávy z pátého roku rusko-ukrajinské války, musíte mít pocit, že se díváte na dva úplně odlišné konflikty. V jednom článku se dočtete, že na ruské straně padlo přes 720 tisíc vojáků, jak naznačují nově uniklá data z ruského statistického úřadu Rosstat. O pár řádků dál na vás vykoukne „kacířská studie“ britského akademika, podle které Rusové ztrácejí mnohem méně, zatímco Ukrajina měla půl milionu mrtvých už před dvěma lety.
Jak je možné, že se odhady v době satelitů a otevřených dat rozcházejí v řádech statisíců?
Mlha války jako zbraň
První a nejjednodušší vysvětlení je prosté: obě válčící strany svá skutečná čísla tají, a z čistě strategického hlediska dělají přesně to, co dělala každá armáda v historii. Přesný počet padlých je citlivou zpravodajskou informací.
Kdyby Kyjev nebo Moskva zveřejnily reálné tabulky ztrát, okamžitě by nepříteli odkryly, které úseky fronty jsou vyčerpané a kde chybějí zálohy. Stejně důležitá je domácí fronta – vysoká oficiální čísla podlamují morálku, ztěžují mobilizaci a u spojenců vyvolávají nepříjemné otázky, zda má další podpora smysl. Když ukrajinský prezident letos v únoru zmínil 55 tisíc padlých, šlo o politické číslo, nikoli o účetní uzávěrku. A Rusko pro jistotu neuvádí raději nic.
Případ „finské studie“ a kouzlo autority
Tam, kde chybějí oficiální data, nastupují nezávislí analytici, OSINT projekty a akademici. V listopadu 2026 rozvířil veřejnou debatu text britského výzkumníka Alexandera Grablea z prestižní King’s College London. Média mu okamžitě dodala váhu tím, že jej vydala Finská národní univerzita obrany – což mělo působit jako razítko chladného finského realismu.
Při bližším pohledu ale aura nedotknutelné autority rychle vyprchá. Nejde o oficiální analýzu finské armády ani o recenzovanou studii z prestižního vědeckého žurnálu. Alexander Grable je doktorand, který na únorové konferenci Russia Seminar 2026 přednesl svůj příspěvek, a ten následně vyšel jako jedna z mnoha kapitol v běžném konferenčním sborníku. V akademickém světě je zcela standardní otisknout i menšinové nebo provokativní názory – neznamená to ale, že se pod ně univerzita podepisuje.
Ještě zajímavější je samotná metodika, na které Grable své závěry staví. V jeho výpočtech se totiž potkávají hned čtyři učebnicové chyby, které provázejí problematické odhady válečných ztrát:
Kouzlení s amputacemi: Grable odvozuje ukrajinské padlé z počtu amputací pomocí koeficientu 4,31 padlého na jednoho amputovaného, který přebírá z amerických tažení ve Vietnamu, Iráku a Afghánistánu. Jenže Američané měli v těchto konfliktech absolutní vzdušnou nadvládu a rychlou vrtulníkovou evakuaci. Na Ukrajině, kde nebe hlídají drony a terén je zaminovaný, čekají ranění na odvoz se zaškrcovadlem mnoho hodin. Končetinu kvůli tomu ztratí, ale přežijí. Přenášet americký koeficient na dnešní frontu proto výsledek dramaticky zkresluje.
Hřbitovy, které ještě nestojí: Ve své práci Grable operuje s rozlohou 266 hektarů u obce Hatne nedaleko Kyjeva jako s důkazem masivního rozšiřování pohřebišť. Finští kritici ale rychle upozornili, že jde o celkovou plánovanou rozlohu budoucího Národního vojenského pamětního hřbitova, nikoli o plochu zaplněnou hroby.
Výměny těl a pohyb fronty: Poměr vyměněných těl v neprospěch Ukrajiny (který Grable navíc čerpá z neověřených přehledů na Telegramu) nevypovídá o tom, kdo má vyšší ztráty, ale o tom, kdo drží bojiště. Strana, která pomalu postupuje vpřed – byť za cenu obrovských vlastních obětí – obsazuje území po bojích. Posbírá tak těla svých vojáků i ustupujícího obránce, a při výměnách pak logicky vrací mnohonásobně více těl, než kolik dostane zpět.
Mírová armáda vs. válečná mobilizace: Grable zpochybňuje ruské ztráty v databázi Mediazony argumentem, že důstojníci před válkou tvořili 24,3 % ruské armády, zatímco mezi evidovanými padlými jich jsou jen zhruba 4 %. Přehlíží ale zásadní strukturální posun: v mírových časech má ruská armáda přebujelý velitelský sbor a vysoký podíl důstojníků právě proto, aby měla na čem stavět v případě konfliktu. Jakmile ale začne mobilizace a masový nábor kontraktorů či vězňů, zaplaví první linii statisíce řadových pěšáků. Procentuální podíl důstojníků v bojujících jednotkách tak přirozeně prudce klesá – a s ním i jejich podíl mezi padlými.
Když navíc Grableova čísla o půl milionu ukrajinských padlých (už v roce 2024) postavíme vedle reality na bojišti, nevychází ani základní vojenská matematika. Kdyby útočící Rusko mělo tradičně vyšší ztráty než obránce, muselo by mít už před dvěma lety přes 1,2 milionu padlých – tedy celkem několik milionů vyřazených vojáků. Takovou armádu ale Moskva do války nikdy ani nenasadila. A naopak, kdyby Ukrajina skutečně ztrácela v absolutních číslech více lidí než Rusko, její fronta by se při velikosti tamní populace dávno zhroutila.
Únik z Rosstatu: Realita vrací úder, ale chce to chladnou hlavu
Ironií osudu je, že jen pár dní po vydání Grableovy kapitoly – v níž tvrdil, že i 157 tisíc jmenovitě potvrzených ruských padlých z lednové databáze Mediazony může být nadhodnoceno – přišla tvrdá srážka s realitou. Hackerské skupiny Cyber Partisans a Silent Crow v listopadu 2026 zveřejnily databázi zhruba 11 milionů úmrtních listů ukradenou ze serverů ruského statistického úřadu Rosstat.
Nezávislé analýzy těchto dat (od Mediazony, Meduzy i Dossier Centre) potvrdily stovky tisíc válečných úmrtí – od zhruba 490 tisíc přímo dohledaných záznamů až po celkové odhady kolem 520 až 720 tisíc padlých Rusů. I samotné OSINT projekty (Mediazona a BBC) přitom k listopadu 2026 jmenovitě ověřily z otevřených zdrojů už přes 285 tisíc padlých ruských vojáků. Teze o „nadhodnocených ruských ztrátách“ tak v praxi vzala za své.
Zároveň ale platí stejná opatrnost i opačným směrem. Surová data z Rosstatu obsahovala pod válečným kódem i chybně zařazené civilisty, takže přesnost konečného čísla vždy závisí na tom, jak pečlivě analytici databázi vyčistili.
Co si z války čísel odnést
Závěr není v tom, abychom slepě věřili jednomu táboru a druhý označili za propagandu. Všechny seriózní západní think-tanky (například CSIS) se shodují, že poměr ztrát je stále výrazně v neprospěch útočícího Ruska – zhruba 2 : 1 až 2,5 : 1.
Přesto má i kritizovaná Grableova práce jednu nepříjemnou pravdu, kterou bychom neměli přehlížet: o ukrajinských ztrátách víme podstatně méně než o těch ruských. A v dlouhé opotřebovávací válce rozhoduje vedle poměru ztrát i velikost populační základny. Než tedy příště uvěříme dalšímu bombastickému titulku o „zaručeném počtu padlých“, vyplatí se zeptat na jediné: kdo ta čísla spočítal, z čeho vycházel – a zda vůbec dávají smysl v kontextu toho, co se skutečně děje na mapě.
Zdroje
Alexander Grable (Finská národní univerzita obrany, 2026): Irretrievable Losses: Estimating Casualties on the Russo-Ukraine War (sborník Russia Seminar 2026, repozitář Doria)
Finská národní univerzita obrany (únor 2026): Videozáznam prvního dne konference Russia Seminar 2026 (YouTube)
Kulttuurivihkot (24. listopadu 2026): Juha Säijälä: Kenen rauha, kenen totuus? – metodologická kritika Grableovy kapitoly
Mediazona (23. listopadu 2026): Leaked Rosstat data reveals 500,000 Russian war dead—and the data is genuine
Meduza (23. listopadu 2026): More than 700,000 Russian troops died in the war in Ukraine by late September 2026, Meduza and Mediazona estimate
Ukrajinska pravda (23. listopadu 2026): Shrnutí analýz uniklých dat z Rosstatu včetně odhadů Dossier Centre a BBC/Mediazony
CSIS (leden a červenec 2026): Russia’s Grinding War in Ukraine a Russian Blood and Treasure: The Ballooning Costs of Putin’s War
iDNES.cz (26. listopadu 2026): Původní článek o ztrátách na Ukrajině a studii Alexandera Grablea
Petr Janouškovec
Když si stát dělá, co chce: Rychlé zákony, promlčené miliony a armáda v bačkorách
Návod k vládnutí z konce listopadu: vlastní experty stačí obejít, stomilionovou dotaci nechat vypršet, v koalici se pohádat o popírání genocidy a vlastnímu ministrovi obrany zablokovat armádu.
Petr Janouškovec
Anatomie české diskuze: Jak se z oponentury stává psychiatrická diagnóza
Oponentura je smyslem veřejné debaty. Pohled pod poslední blogy ale ukazuje jiný trend: nesouhlasit s textem už nestačí. Je potřeba autora znevěrohodnit, onálepkovat a ideálně mu rovnou stanovit diagnózu.
Petr Janouškovec
ANO bude líp. Tři čtvrtiny potravinářských dotací míří k velkým podnikům
Stát předběžně přiklepl velkým potravinářským firmám 1,7 miliardy z 2,3 miliardy korun v programu 34.73. Jak změna pravidel otevřela dveře gigantům včetně Agrofertu a co na to říkají malí zemědělci?
Petr Janouškovec
Týden Rádia Jerevan: Záměry z Izraele a deeskalace z Tel Avivu
Dotace mířící k premiérovým firmám, veřejné korekce v koalici, 17. listopad i pracovní cesta do Izraele bez podepsaných smluv. Upřímný a ironický pohled na události uplynulého týdne v české politice
Petr Janouškovec
Volební právo jen za zásluhy? Hvězdná pěchota nastavuje naší demokracii nepříjemné zrcadlo
Zapomeňte na film s obřími brouky. Knižní Hvězdná pěchota z roku 1959 popisuje svobodnou společnost, kde si volební právo musíte odpracovat službou státu. Jak by tenhle model dopadl v Česku?
|Další články autora
Fenomén kyblíků v pražském metru pokračuje. Hvězdou je ten od jogurtu
Zná to každý, kdo se po Praze pohybuje MHD. V některých stanicích metra se lze při troše...
The Prodigy ruší koncert v pražské O2 areně, náhradní termín nebude
Na instagramovém profilu britské elektronické kapely The Prodigy se objevila zpráva, že kvůli...
Největší Lego stavebnice, které si můžete koupit. Rekordman má přes 12 tisíc dílků
Postavit si doma Eiffelovku, obří vesmírnou stanici nebo dokonce slavné Pokémony? Lego v...
Stát se zámeckým pánem? Za byt v Praze můžete zaplatit i více než za zámek
Za byt v centru Prahy můžete zaplatit více než za celé barokní šlechtické sídlo s rozlehlým...
O těchto projektech se zatím tolik nemluví. Přitom výrazně promění Smíchov
Jižní Smíchov prochází výraznou proměnou. Na místech bývalých průmyslových areálů, nevyužívaných...
Ve Zlínském kraji začala lyžařská sezona, vleky se dnes rozjely ve Stupavě
Ve Zlínském kraji začala lyžařská sezona. Vleky se dnes dopoledne rozjely v zimním středisku ve...
Deskovka, která voní pivem. Čtyřicet minipivovarů a 80 historek z hospod
Co všechno se může stát v hospodě? Někdy z toho vznikne jen kocovina, jindy historka do deskovky....
Tragický výbuch domu v Čáslavi vyšetřují jako usmrcení z nedbalosti
Sobotní výbuch domu v Čáslavi na Kutnohorsku, při kterém zemřela žena a další člověk se zranil,...
Punče, skleněný tank jako ozdoba i fialové jmelí. To je budějovický advent
Jaká je nabídka stánkařů v adventním městečku na hlavním náměstí v Českých Budějovicích? Tam se...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 30
- Celková karma 19,60
- Průměrná čtenost 626x
Moje motto : Co mě nezabije, to mě posílí.