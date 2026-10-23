Úředník za šest tisíc hrubého a dálnice za cenu jedné křižovatky.
Když na stavbě kontrolujete rozpočet a najdete v něm položku, kde dělník bere šest tisíc korun měsíčně a na celý most je na příští rok vyčleněno pár drobných, hned víte, kolik uhodilo. Buď projektant udělal hrubou chybu, nebo ohnul čísla, aby se vešel do limitu. Přesně takové čtení dnes nabízí Návrh střednědobého výhledu státního rozpočtu na léta 2028 a 2029 z dílny Ministerstva financí (č.j. MF – 30655/2026/1101-5).
Prošel jsem jak textovou zprávu, tak všech šestnáct tabulkových příloh tohoto dokumentu. Na první pohled to vypadá jako rozpočtový zázrak: po rekordním schodku 389 miliard Kč v roce 2027 má deficit státního rozpočtu klesnout na 360 miliard Kč v roce 2028 a v roce 2029 dokonce na 250 miliard Kč (Tabulka č. 2). Jenže když se podíváte pod pokličku, zjistíte, že tento pokles nestojí na žádných úsporách. Stojí na papírových škrtech, které v realitě nemohou přežít ani první čtvrtletí, a na několika ukázkách čistého šlendriánu.
1. Stavební úředník za 6 011 Kč hrubého měsíčně
V textové části si ministerstvo pochvaluje, že mzdy v ekonomice porostou o 5 až 6 % ročně a minimální mzda už od ledna 2027 vyskočí na 24 900 Kč (Textová část, str. 11 a 23). Dokonce píše, že platy ve veřejném sektoru by měly růst rychleji, aby dohnaly předchozí zaostávání.
Pak ale otevřete závaznou Tabulku č. 5 (Platy a počty míst ve státní správě) a nestačíte se divit. Celkový balík peněz na platy mezi lety 2027 a 2029 místo růstu klesá o 6,5 miliardy korun (z 306,4 mld. na 299,8 mld. Kč) a průměrný plat státního zaměstnance klesá o 749 Kč měsíčně. Jak je to možné?
Podívejte se v Tabulce č. 5 na řádek kapitoly 351 – Úřad rozvoje území ČR (nový centrální stavební úřad):
● Pro rok 2027 má tento úřad 402 zaměstnanců a na jejich platy 290,9 milionu Kč. To dává reálný průměrný plat 60 309 Kč měsíčně.
● Pro roky 2028 a 2029 ale počet zaměstnanců úřadu v tabulce skokově vyskočí na 5 838 míst (přibude 5 436 úředníků převedených ze stavebních úřadů z obcí pod stát). Kolik peněz jim ale ministerstvo napsalo do sloupce na platy? Pouhých 421,1 milionu Kč!
Stačí vzít kalkulačku: 421,1 milionu děleno 5 838 lidmi a 12 měsíci znamená, že odborný referent stavebního úřadu bude brát 6 011 korun hrubého měsíčně – tedy čtvrtinu zákonné minimální mzdy. Peníze na jejich výplaty (zhruba 1,3 miliardy Kč) totiž rozpočtáři zapomněli převést do platů a odložili je v jiné tabulce do kolonky „Ostatní neinvestiční výdaje“ (Tabulka č. 13, str. 21, pol. 590). A v textové zprávě (str. 29), kde ministerstvo vysvětluje personální změny na rok 2028, sice zmiňuje přijetí 30 lidí na Finanční správu kvůli EET a 15 lidí na vnitro kvůli Dukovanským blokům, ale o přesunu 5 436 stavebních úředníků tam nenajdete ani slovo.
2. Vojáci na úkor učitelů a 104 miliard v „černém fondu“ ministra financí
Ani u ostatních kapitol nejsou platy reálné:
● Škrty ve školství: V roce 2029 sice přibude další dvě tisícovky vojáků (+1,4 mld. Kč), ale v téže tabulce ministerstvo v tichosti škrtá 5 586 učitelů a pedagogů v regionálním školství a bere kapitole školství rovné 4 miliardy korun na platech (Textová část, str. 29 a Tabulka č. 5).
● Zmrazené tabulky a tajný polštář: Většině úřadů – a dokonce i soudcům a státním zástupcům, kterým platy rostou přímo ze zákona (Tabulka č. 10, str. 24) – napsalo ministerstvo na roky 2027, 2028 i 2029 na korunu stejné částky. Peníze na budoucí růst platů si totiž ministr financí schoval u sebe v kapitole 398 – Všeobecná pokladní správa. V ní neúčelová položka „Ostatní výdaje“ záhadně bobtná z 21,2 miliardy Kč (2027) na 73,2 miliardy Kč (2028) a 88,5 miliardy Kč v roce 2029 (Tabulka č. 10, str. 49). Spolu s vládní rezervou (16 mld. Kč) tak bude mít ministr financí v roce 2029 mimo rozpočty ministerstev pod palcem bianko šek na 104,5 miliardy korun.
3. Doprava v roce 2029: 250 milionů korun na investice pro celou republiku
Ještě hůře než platy dopadly dopravní stavby. Zatímco výdaje na obranu stoupají na 221,9 miliardy Kč a z víceletých státních zakázek nad 300 milionů Kč (celkem za 394,8 mld. Kč) jich plných 87 % připadá na armádu (Textová část, str. 46), dopravní infrastruktura zažije na papíře volný pád:
● V roce 2027 posílá stát ze státního rozpočtu do Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) dotaci 143,4 miliardy Kč (z toho 129,0 mld. Kč z čistě národních peněz).
● V roce 2028 tato dotace padá na 90,0 miliardy Kč.
● V roce 2029 se dotace pro SFDI propadá na pouhých 32,0 miliardy Kč (Tabulka č. 10, str. 17).
Když se podíváte do detailního rozpadu výdajů na rok 2029 (Tabulka č. 14, str. 27 a 30), zjistíte, že z oněch 32 miliard tvoří 31,76 miliardy Kč neinvestiční dotace na opravy a údržbu (pol. 531), zatímco v kolonce 633 – Investiční dotace pro SFDI svítí na celý rok 2029 částka 250 000 000 Kč. Čtete správně: 250 milionů korun ze státního rozpočtu na veškeré investice do dálnic, silnic I. třídy a železnic v celé republice. Za to dnes nepostavíte ani jednu mimoúrovňovou křižovatku.
Stejným způsobem rozpočtáři na papíře „ušetřili“ i jinde: dotace na obnovitelné zdroje energie (OZE), které stát převzal od domácností a firem, v tabulce Ministerstva průmyslu a obchodu mezi lety 2027 a 2028 zázračně padají ze 40,7 miliardy na 20,4 miliardy Kč (Tabulka č. 10, str. 16) a dotace MPSV na sociální služby a další nedávkové transfery padají ze 43,0 miliardy Kč (2027) na 24,5 miliardy (2028) a 10,3 miliardy Kč v roce 2029 (Tabulka č. 10, str. 11).
4. Hra s obrannou výjimkou a vnitřní rozpor na ministerstvu
Aby vláda vůbec mohla v roce 2027 naplánovat deficit veřejných financí -3,4 % HDP (a překročit tak evropský 3% limit), použila národní únikovou doložku na obranu, která jí v letech 2027 i 2028 dovoluje udělat o 70 miliard Kč vyšší dluh (Textová část, str. 15 a 18). Sama přitom na straně 18 přiznává, že pro rok 2028 může těchto 70 miliard využít jen tehdy, pokud obranné výdaje dosáhnou 2,5 % HDP. Jenže o pár stran dál (str. 32) píše, že obranné výdaje v letech 2028 a 2029 plánuje jen na 2,15 % HDP – a navíc přiznává, že NATO letos České republice zatrhlo dřívější kreativní účetnictví a vyškrtalo z obranných výdajů rozpočty NBÚ, NÚKIB, Správy státních hmotných rezerv i většinu dopravních staveb.
Když dáme všechna čísla dohromady, ukáže se dokonce rozpor přímo uvnitř samotného Ministerstva financí: makroekonomické oddělení v Textové části (kap. 3.3, str. 16–17) otevřeně píše, že vláda zatím žádná úsporná opatření na roky 2028 a 2029 nemá, předpokládá růst národních investic o 3,5 % ročně a počítá s tím, že deficit veřejných financí zůstane po celou dobu těsně pod 3 % HDP a dluh vzroste ze 44,2 % HDP (2025) na 49,5 % HDP v roce 2029. Naproti tomu rozpočtové oddělení v Tabulce č. 2 a 14 srazilo hotovostní schodek státního rozpočtu v roce 2029 na -250 mld. Kč jen tím, že na papíře vzalo resortům 169,3 mld. Kč (z toho 97 mld. Kč dopravě), zatímco 72,2 mld. Kč schovalo do polštáře ve Všeobecné pokladní správě.
5. Jak se vyvíjí dluh a jak vychází účet po opravě rozpočtových triků
Když tento centrální polštář ve Všeobecné pokladní správě (+57,0 mld. Kč v roce 2028 a +72,2 mld. Kč v roce 2029 oproti roku 2027) použijeme na pokrytí umělých škrtů v resortech (-77,8 mld. Kč v roce 2028 a -169,3 mld. Kč v roce 2029), zjistíme, že v roce 2028 chybí v rozpočtu čistých 20,8 miliardy Kč a v roce 2029 čistých 97,1 miliardy Kč – což v roce 2029 na korunu přesně odpovídá penězům odebraným Státnímu fondu dopravní infrastruktury.
Co z toho plyne?
● Líbivý schodek 250 miliard Kč v roce 2029 je účetní iluze: I kdyby ministr financí rozpustil celý svůj polštář ve Všeobecné pokladní správě na platy, sociální služby a OZE, pořád mu v roce 2029 chybí 97 miliard korun, které na papíře sebral dopravním stavbám (SFDI). Pokud vláda v roce 2029 výstavbu dálnic a železnic nezastaví, skutečný schodek státního rozpočtu nespadne na 250 miliard, ale bude se pohybovat kolem 350 miliard Kč (a v roce 2028 kolem 380 miliard Kč).
● Překročení 50 % HDP a přiblížení k dluhové brzdě: Do samotné dluhové brzdy (55 % HDP) sice Česká republika do roku 2029 ještě nenarazí, ale místo vládou slibované stabilizace pod 50 % HDP překročí celkový dluh vládních institucí v roce 2029 hranici 50,6 % HDP (v absolutním vyjádření přes 5,3 bilionu Kč). Od spuštění dluhové brzdy nás tak na konci roku 2029 budou dělit už jen 4,4 procentního bodu HDP – tedy zhruba dva roky podobného hospodaření.
Zdroj dat: Ministerstvo financí ČR, Návrh střednědobého výhledu státního rozpočtu ČR na léta 2028 a 2029, č.j. MF – 30655/2026/1101-5 ze srpna 2026 (Textová část K_01; Tabulková část K_02 Tabulky č. 1–9; K_03 Tabulka č. 10; K_04 Tabulky č. 11–16).
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