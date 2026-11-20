Týden Rádia Jerevan: Záměry z Izraele a deeskalace z Tel Avivu
Pokud máte pocit, že česká politika v posledních dnech připomíná spíše vysílání legendárního Rádia Jerevan než běžný chod středoevropského státu, nemusíte si seřizovat přijímač. Stačí se podívat na výčet událostí uplynulého týdne. Vláda během pár dnů stihla čelit kritice za dotační podporu premiérových firem, veřejně korigovat vlastní koaliční výroky, sklidit ostrou reakci ulic k 17. listopadu a ještě absolvovat třídenní cestu do Izraele, ze které si přivezla především dobré úmysly.
Bude líp. Některým firmám už je.
Začněme doma, kde se vláda opět dostala pod palbu kritiky za to, že svými dotacemi, úlevami a úpravami podmínek vychází nápadně vstříc firmám premiéra Andreje Babiše. Kdo ale tvrdí, že kabinet neplní volební sliby, měl by si nasadit brýle. Slibovalo se, že bude líp – a vybraným podnikům už skutečně líp je. Kritici tomu sice poněkud zpátečnicky říkají střet zájmů, jenže v moderním řízení státu jako firmy jde o prostou úsporu času. Proč složitě zjišťovat, co české firmy potřebují, když stačí nahlédnout do vlastní výroční zprávy a ušít opatření rovnou na míru?
Koaliční duet na jeden hlas a jednu gumu
Harmonie ve vládním táboře se v uplynulých dnech ukázala v plné kráse na ose mezi premiérem Babišem a předsedou Sněmovny Tomiem Okamurou. Že by v koalici panovaly třenice? Kdeže – jde o propracovaný systém veřejných korekcí. Předseda Sněmovny do veřejného prostoru vypustí výrok, který rozvíří hladinu, a premiér vzápětí nastoupí s obraznou gumou, aby vysvětlil, jak to vlastně bylo myšleno. Pro voliče je to svým způsobem komfortní služba: jeden mluví, druhý to uvádí na pravou míru a každý si může vybrat verzi, která mu zrovna víc vyhovuje.
17. listopad a zpětná vazba z ulice
O hlavní politický bizár týdne se postaral vládní zmocněnec Filip Turek, jehož vyjádření k oslavám 17. listopadu vyvolalo vlnu kritiky. Sváteční atmosféru zároveň doplnily demonstrace proti rušení poplatků a hlasité výzvy k demisi vlády. Člověk by skoro řekl, že si občané připomněli svátek svobody a demokracie skutečně aktivně – vládní tábor dodal podněty, náměstí obratem doručila nepříliš lichotivou zpětnou vazbu.
Nákupní mise v Izraeli: Přivezli jsme záměry
Zatímco doma vřely emoce, vládní delegace strávila tři dny na pracovní cestě v Izraeli. Hlavním tématem byla protivzdušná obrana. Delegace jednala s výrobci systému Arrow 3, navštívila operační středisko protiraketové obrany a premiér zmínil také zájem jednat o systému Barak, který pořídilo Slovensko.
Výsledek? Zatím čistě v rovině záměrů. Žádné podepsané smlouvy, žádný upřesněný objem zakázky ani harmonogram. Premiér navíc dodal, že se zvažují i evropští a američtí výrobci, a armáda má po návratu teprve rozhodnout, co vlastně chce. Sice takový nákup původně vůbec neplánovala, ale když si to pan premiér přeje, jistě si nějaký ten protiraketový štít dodatečně vybere. Ministr obrany Zůna k tomu poznamenal, že vedle ceny budou klíčové hlavně termíny dodávek. Hlásit důraz na termíny dodání u techniky, kterou armáda ani neplánovala a u níž ještě není jasné, co přesně a od koho se bude objednávat, je bezesporu projevem velké prozíravosti.
Diplomacie uprostřed stěhování
Součástí izraelské cesty byla i série politických setkání. Andrej Babiš jednal se stávajícím premiérem Benjaminem Netanjahuem, prezidentem Jicchakem Herzogem a také s Gadim Eisenkotem, který je pověřen sestavením nové izraelské vlády. Část komentátorů – například ve vysílání ČRo Plus – právě kvůli probíhající politické změně v Izraeli označila cestu za málo přínosnou. Z hlediska praktické diplomacie to ale má svou logiku: když jedete na návštěvu do bytu uprostřed stěhování, je nejbezpečnější si podat ruku se všemi, kdo na chodbě zrovna drží krabice. Někdo z nich tam přece jen zůstane.
Deeskalace na dva a půl tisíce kilometrů
Symbolickou tečkou za celým týdnem pak bylo načasování cesty přesně na výročí 17. listopadu. Premiér si tento den připomněl u lavičky Václava Havla v Tel Avivu, čímž se vyhnul pražské Národní třídě. Sám připustil, že jeho neúčast možná přispěje k „uklidnění vyhrocené situace“ po nedávných demonstracích. A tady nelze než uznale kývnout. Zklidňovat domácí politické napětí tím, že odletíte na jiný kontinent a posadíte se tam na lavičku, je bezesporu originální příspěvek do učebnic krizové komunikace.
Týden je za námi a v duchu Rádia Jerevan lze shrnout jediné: v principu všechno běží podle plánu. Jen o tom, jaký ten plán vlastně je, se teprve rozhodne po návratu.
Zdroje
Dotace, úlevy a premiérovy firmy:
Seznam Zprávy – Babišovým firmám už je líp. Jak vláda dláždí cestu pro premiérův byznys (16. 11. 2026)
Koaliční třenice a veřejné korekce výroků Tomia Okamury:
Novinky.cz – Okamura mluví, Babiš ho opravuje. Přehlídka blamáží šéfa SPD (18. 11. 2026)
Aktuálně.cz – Babiš se vyjádřil k prezidentově kritice Okamury. Nejdřív ale svého spojence sám sepsul (19. 11. 2026)
17. listopad, vyjádření Filipa Turka a demonstrace proti rušení poplatků:
Novinky.cz – Nenechme si ukrást Listopad aktivistickými řvouny. Turek zkritizoval oslavy na Národní třídě (17. 11. 2026)
Reflex.cz – Turek kritizoval oslavy 17. listopadu: „Dadaistické divadlo“ (18. 11. 2026)
Návštěva Izraele, protivzdušná obrana (Arrow 3) a 17. listopad v Tel Avivu:
Vláda ČR – Premiér Andrej Babiš jednal v Izraeli o spolupráci v obraně a zdravotnictví (17. 11. 2026)
E15.cz – Babiš řeší v Izraeli obranu Česka. Armáda chce nový protiraketový štít, chybět ale mohou peníze (18. 11. 2026)
Český rozhlas Plus – Klimeš o Babišovi: Nikdo normální teď do Izraele nejezdí, návštěva nic moc nepřinese (18. 11. 2026)
Český rozhlas Radiožurnál – Babiš jede do Izraele narychlo. Návštěva přichází v době, kdy mají Izraelci úplně jiné starosti (11. 11. 2026)
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