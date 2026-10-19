Státní kulturní priority? Spíše návod, jak nechat umění vyhladovět a zmlknout.
Jenže realita podzimu 2026 a kroky nového vedení ministerstva ukazují, že to vlastně zas tak velký vtip není. Na scénu totiž přišla tajuplná zbraň s názvem „aktuální priorita státní kulturní politiky“.
Ministr kultury Ota Klempíř (Motoristé sobě) se v posledních týdnech činí. Po literátech, kteří ho vypískali na frankfurtském veletrhu, a zrušeném tiskovém odboru ministerstva, přišlo ohlášení revize smluv s největšími českými kulturními akcemi. Festivaly jako Pražské jaro nebo ten karlovarský mají být přehodnoceny, aby prý odpovídaly „aktuálním prioritám“. A právě v tomto zdánlivě nevinném úřednickém slovním spojení se skrývá obrovský problém.
Ve strategickém plánování státu je termín „aktuální priorita“ naprostý oxymóron. Státní kulturní politika se standardně tvoří na pět až deset let dopředu. Důvod je prostý: velká divadla, filmové produkce, galerie nebo mezinárodní festivaly plánují svůj program i s několikaletým předstihem. Potřebují mít jistotu a vědět, s jakým rámcem a podporou mohou od státu počítat. Vláda Petra Fialy za tímto účelem po letech debat stovek expertů připravila pečlivou koncepci na roky 2026–2030+.
Tu ale nové vedení úřadu fakticky smetlo ze stolu. Místo ní se přes léto v ministerských kancelářích narychlo upekl dokument nový. Zmizely z něj dlouhodobé a měřitelné cíle a byly nahrazeny právě oněmi tajuplnými „aktuálními prioritami“ s důrazem na mlhavou „národní kulturu“ a boj proti takzvanému „ideologickému aktivismu“.
Proč je slovo „aktuální“ v kontextu dotací tak nebezpečné? Udělá totiž z financování pohyblivý terč. Pokud je priorita pouze aktuální, znamená to, že se může změnit podle momentální politické nálady vedení resortu. Dnes to může být podpora krojovaného folkloru, zítra zákaz politické satiry.
Dokument plný vágních floskulí funguje jako dokonalý nástroj pro libovůli. Dává obrovskou moc úředníkům a dotačním komisím, do kterých si mimochodem ministr postupně dosazuje své lidi. Jakýkoliv nepohodlný projekt lze najednou snadno a bez vysvětlování škrtnout pod záminkou, že prostě „nezapadá do aktuálních priorit“.
Zároveň to znamená pro celou řadu institucí konec tolik potřebného víceletého financování. Znamená to návrat do nejistoty přežívání z roku na rok. A s nejistotou přichází to nejhorší, co může umění potkat: strach a autocenzura.
Přesně před tím varuje Asociace nezávislých divadel. Zcela logicky upozorňuje, že nová pravidla dotačního řízení zakazující „hanobení“ nebo projevování určitých postojů by při doslovném výkladu neumožnila podpořit ani Kupce benátského, Huckleberryho Finna, a nakonec ani toho Švejka. Zobrazení nenávisti na jevišti totiž není jejím schvalováním a výrok postavy není stanoviskem autora. A kritika politické moci opravdu není volební kampaní, kterou by stát neměl financovat.
Když si spojíme chybějící jasnou definici priorit, miliardové škrty v rozpočtu ministerstva a arogantní rétoriku úřadu směrem k nespokojeným umělcům, začíná se rýsovat docela děsivý obrázek. Skutečnou prioritou státní kulturní politiky podle všeho není rozvoj umění, ale jeho kontrola. Inspirace „slovenskou cestou“ pod taktovkou Martiny Šimkovičové je tady více než zřejmá.
Kultura nemá být jen hezkou, poslušnou a potichu přešlapující výkladní skříní plnou folklorních tanců. Má zrcadlit, provokovat a klást nepříjemné otázky. Pokud stát úmyslně vytvoří mlhu, ve které se tvůrci raději sami zcenzurují, aby náhodou nepřišli o dotace na příští rok, ztrácíme jako společnost mnohem víc než jen pár nepohodlných divadelních her.
Petr Janouškovec
Nejkurioznější zdůvodnění prohry ANO v senátních volbách
Vítejte u dnešní lekce moderní politologie, kde se naučíme, že za volební debakl nikdy nemůže kandidát, ale zákeřné spiknutí kalendáře, České pošty a zlomyslné opozice.
Petr Janouškovec
Senátorské volby 2026: Opoziční triumf a jasná stopka pro vládu
Letošní říjnové volby do třetiny Senátu přinesly jasné rozuzlení: horní komora Parlamentu zůstává pevnou baštou opozice.
Petr Janouškovec
Absurdita české politiky: Jaké (ne)existují parametry pro vstup do vlády
Představte si inzerát na pracovní pozici:Hledáme manažera. Náplní práce je řízení rozpočtu v řádu desítek až stovek miliard korun, velení tisícům zaměstnanců a přijímání strategických rozhodnutí, která ovlivní životy lidí.
Petr Janouškovec
Přebalovat, držet krok a platit daně. Leoš Kyša napsal děsivě reálnou sci-fi .
Říká se, že dobrá sci-fi nevymýšlí nové světy, ale bere ten náš současný a domýšlí jeho trendy do důsledků. Nová kniha Leoše Kyši Zápisky ze světa gerontokracie: Nástupci přesně tohle dělá.
Petr Janouškovec
Proč si Andrej Babiš nechal SynBiol a jak na něm vydělává stát-nestát
Když se v Česku řekne „střet zájmů Andreje Babiše“, každému okamžitě naskočí Agrofert. Řepka, toasty z Penamu, zemědělské dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu a nekonečné přetahování s Evropskou komisí.
|Další články autora
„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči
Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici,...
Žvýkačky u pokladny už nestačí. Obchody kvůli samoobslužným pokladnám mění strategii
Znáte to: stojíte u pokladny a na poslední chvíli hodíte do košíku balíček žvýkaček nebo...
Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo
Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení...
Legendární hotel Medlov málem uhnil. Teď do něj lidé vozí poklady a vracejí mu život
Z taneční školy a realitního byznysu až k hotelu, který zachraňují kus po kuse. Klára a Jan...
6 podzimních kousků, které má v šatníku každý. Vyzkoušeli jsme, jak z nich sestavit nový outfit
Do pozadí ustupují některé předimenzované střihy, přehnaně sportovní outfity i nenápadný...
NSS zamítl stížnost obce Temelín, zpochybňovala průzkumné území pro úložiště
Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost obce Temelín na Českobudějovicku. Bojovala...
Karlovarské letiště patří státu, zastupitelé kraje schválili jeho převod
Zastupitelé Karlovarského kraje dnes schválili převod mezinárodního letiště v Karlových Varech na...
V Brně-Černovicích může vzniknout čtyřkoalice, starostka míří do opozice
Na povolební spolupráci v brněnských Černovicích se vítězné uskupení Společně pro Černovice...
Hradecký kraj dá šest milionů na stipendia pro mediky, chce je udržet v regionu
Na stipendia pro studenty lékařských fakult uvolnil Královéhradecký kraj šest milionů korun, stejně...
- Počet článků 6
- Celková karma 20,04
- Průměrná čtenost 489x
Moje motto : Co mě nezabije, to mě posílí.