Skvěle to vypadá jen na plakátech: Jak nová platová reforma potrestá ty nejschopnější
Až o 11 260 Kč pro úředníky na ministerstvech, u nepedagogických pracovníků v průměru o více než 6 600 Kč (Zdroj: článek „Lidem pracujícím ve veřejné sféře se zvýší základní plat o tisíce korun“, Novinky.cz). Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) mluví o největší reformě od zrušení superhrubé mzdy. Na tiskových konferencích a případných předvolebních plakátech to bude vypadat zkrátka skvěle. Když ale sundáme růžové brýle a podíváme se na prostou matematiku, zjistíme, že realita bude mnohem trpčí. Účet za tuhle „štědrost“ totiž zaplatí ti nejschopnější.
Je pravdou, že dosavadní systém tabulkových platů byl absurdní. Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) správně poukazuje na to, že tarifní platy u velké části veřejných zaměstnanců ležely pod minimální nebo zaručenou mzdou. Přepsat tabulky tak, aby základní tarif dával alespoň základní důstojnost, zní jako logický a správný krok.
Ďábel se však skrývá, jak už to ve státní správě bývá, v detailech financování.
Kde se ty peníze vezmou?
Odbory i zaměstnavatelé už teď upozorňují na jeden zásadní zádrhel: peníze na skokové zvýšení tarifů nepřitečou z nějakého bezedného vládního měšce v plné výši. Předseda úřednických odborů Pavel Bednář upozornil, že se nyní nejednalo o navýšení platů, ale o změně způsobu odměňování (Zdroj: Novinky.cz).
Zákoník práce dává zaměstnavatelům jednoduchou možnost – na pokrytí vyšších tarifů mohou využít peníze z osobních příplatků. V reálu tak může být nárůst na výdělku pro některé zaměstnance dokonce nulový. Potvrzuje to i Jiří Horecký, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, podle kterého může činit reálné přidání od nuly do zhruba 9000 korun. Zvýší se vám sice fixní základ, ale šéf vám o stejnou částku seškrtá osobní ohodnocení.
Trest pro ty, kteří táhnou tým
A tady narážíme na onu proklamovanou premisu. Ve veřejné sféře, kde neexistují podíly na zisku nebo klasické firemní bonusy, je osobní ohodnocení prakticky jediným manažerským nástrojem, jak odlišit tahouna od brzdy.
Co se stane v lednu? Vedoucí oddělení dostane novou tabulku, podle které musí všem zvednout základ. Aby na to měl, bude muset sáhnout do balíku peněz na osobní ohodnocení. Ten pasivní zaměstnanec, který osobní příplatek neměl (nebo měl minimální), si polepší, protože jeho tarifní základ skokově vzroste. Ten aktivní a schopný, který měl vysoké osobní ohodnocení za nadstandardní výkon, o něj přijde, aby se zalepila díra v rozpočtu.
Návrat k platovému rovnostářství
Ve jménu „jistoty a férovosti“, jak to nazývá ministr Juchelka, se tak vracíme k těžkému platovému rovnostářství. Odměňovat se bude primárně formální vzdělání a to, jak dlouho si zaměstnanec své místo „vyseděl“. Základ výdělku se má nově zvedat vždy až po pěti letech praxe, uvádí původní zpráva. Nikdo se však už nebude ptát na to, co reálně umí a jaký má zaměstnanec výkon.
Tento krok může mít pro kvalitu státní správy fatální následky. Lidé, kteří jsou zvyklí tvrdě pracovat a očekávají za to adekvátní ohodnocení, nebudou mít důvod ve státních službách zůstávat. Na plakátech to bude znít jako velký triumf. V reálném životě to ale spolehlivě znechutí ty zaměstnance, na kterých funkčnost státu stojí nejvíce.
(Článek vychází z informací a citací publikovaných v článku Pavla Cechla na webu Novinky.cz ze dne 19. 10.)
Petr Janouškovec
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