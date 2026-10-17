Senátorské volby 2026: Opoziční triumf a jasná stopka pro vládu
Zatímco opoziční strany si mohou gratulovat k posílení pozic, pro vládní koalici ANO, SPD a Motoristů skončilo hlasování naprostým debaklem. Voliči jasně ukázali, že si přejí silnou ústavní pojistku proti současnému vládnímu kabinetu.
Vítězové: Opozice ovládla regiony
ODS: Tichý triumf a strategické posílení
Občanská demokratická strana je strategickým vítězem letošních voleb. Do klání šla s relativně malým rizikem (obhajovala 5 křesel), ale získala jich 7. Tento zisk znamená, že opoziční tábor si bezpečně udrží kontrolu nad horní komorou a Senát bude i nadále fungovat jako silná protiváha vládní většině ve Sněmovně.
STAN: Číselní vládci voleb
Starostové a nezávislí letošní volby číselně opanovali se ziskem 10 mandátů. Ačkoliv při pohledu na prostou matematiku klub formálně oslabil o jedno křeslo (obhajoval 11 mandátů), výsledek ukazuje na silnou lokální oporu hnutí. STAN potvrdil, že v regionech dokáže generovat osobnosti přijatelné pro široké spektrum opozičních voličů.
TOP 09 a KDU-ČSL: Stabilita a jistota
Své pozice si pohlídaly i další opoziční subjekty. TOP 09 slavila úspěch už v prvním kole a další křeslo přidala ve druhém. KDU-ČSL a regionální hnutí (SLK) rovněž bezpečně obhájily své mandáty.
Poražení: Vládní fiasko
Hnutí ANO a vládní koalice
Pro hnutí ANO dopadly volby absolutním nezdarem. Nejsilnější vládní strana sice do druhého kola probojovala své kandidáty ve 13 obvodech, ale nezískala ani jeden mandát. Ztratila tak i to jediné křeslo, které letos obhajovala. Voliči vyslali vládě jasný signál nesouhlasu.
Co výsledky vypovídají o vládní koalici
Do Senátu se tradičně volí především podle konkrétních osobností a jejich renomé v regionech, nikoliv slepě podle stranických knížek. Letošní volby ale v plné nahotě ukázaly personální vyprázdněnost a limity současného vládního tábora ANO, SPD a Motoristů.
Pohled na některé nominace vládních stran ukázal tvrdou realitu. Voliči dali jasně najevo, že do horní komory nepatří komické figurky. Odmítnutí vládních kandidátů lze číst jako vzkaz: pokud si lidé zvolili do vlády „kašpary“, výsledkem je cirkus, který už voliči nechtějí replikovat do Senátu. Místo skutečných odborníků a respektovaných lokálních autorit vládní strany často nabídly kandidáty, kteří nedokázali oslovit nikoho mimo své tvrdé jádro.
Zároveň se naplno projevila nesoudržnost vládní koalice a zafungovalo nekompromisní sjednocení opozice:
● Stopka od vládních i opozičních voličů: Výsledky druhého kola jasně demonstrují, že kandidáti ANO zůstali ve druhém kole osamoceni. Nejenže se proti nim plně zkonsolidovali voliči všech opozičních stran (ODS, STAN, TOP 09, KDU-ČSL), ale je zjevné, že je nedokázali výrazněji podpořit ani voliči jejich vlastních vládních partnerů – SPD a Motoristů.
● Funkční opoziční blok: Ačkoliv spolu opoziční strany v prvním kole tvrdě bojovaly, ve finále zafungovala jasná negativní mobilizace proti vládě. Voliči opozice hodili za hlavu lokální spory a pragmaticky se spojili s jediným cílem – nedovolit vládní koalici ovládnout Senát.
Senátní volby 2026 tak byly pro kabinet tvrdým budíčkem. Ukázaly, že personální nouze a neschopnost vládních stran oslovit širší veřejnost představuje pro ANO, SPD a Motoristy ve dvoukolovém většinovém systému nepřekonatelný problém.
Petr Janouškovec
Absurdita české politiky: Jaké (ne)existují parametry pro vstup do vlády
Představte si inzerát na pracovní pozici:Hledáme manažera. Náplní práce je řízení rozpočtu v řádu desítek až stovek miliard korun, velení tisícům zaměstnanců a přijímání strategických rozhodnutí, která ovlivní životy lidí.
Petr Janouškovec
Přebalovat, držet krok a platit daně. Leoš Kyša napsal děsivě reálnou sci-fi .
Říká se, že dobrá sci-fi nevymýšlí nové světy, ale bere ten náš současný a domýšlí jeho trendy do důsledků. Nová kniha Leoše Kyši Zápisky ze světa gerontokracie: Nástupci přesně tohle dělá.
Petr Janouškovec
Proč si Andrej Babiš nechal SynBiol a jak na něm vydělává stát-nestát
Když se v Česku řekne „střet zájmů Andreje Babiše“, každému okamžitě naskočí Agrofert. Řepka, toasty z Penamu, zemědělské dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu a nekonečné přetahování s Evropskou komisí.
|Další články autora
Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase
Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla...
„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči
Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici,...
Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?
Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026...
Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo
Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení...
Žvýkačky u pokladny už nestačí. Obchody kvůli samoobslužným pokladnám mění strategii
Znáte to: stojíte u pokladny a na poslední chvíli hodíte do košíku balíček žvýkaček nebo...
Senátní volby 2026: Praha vybrala tři senátory. Volební výsledky druhého kola
O novém složení jedné třetiny horní komory Parlamentu rozhodli voliči v závěrečném souboji o...
Den seniorů oslaví v Rokytnici nad Jizerou
Kapela Naboso, tvořivá dílna, fotobedna, kouzelnické překvapení či promítání historických...
Rakovník povedou Nezávislí s podporou STAN a SEN 21, Město pro vás a ODS
Rakovník povedou Nezávislí s podporou STAN a SEN 21, Město pro vás a ODS. Dnes oznámili uzavření...
Francouzský podzim v Ostravě nabídne koncerty i debatu s politologem Rupnikem
Koncerty, přednášky, divadlo i gastronomii nabídne 35. ročník festivalu Francouzský podzim v...
Dvoupodlažní dům s pozemkem o celkové ploše 2 325
K Hrádku, Prusinovice, okres Kroměříž
3 600 000 Kč
- Počet článků 4
- Celková karma 15,34
- Průměrná čtenost 326x
Moje motto : Co mě nezabije, to mě posílí.