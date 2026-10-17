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Senátorské volby 2026: Opoziční triumf a jasná stopka pro vládu

Petr Janouškovec
Letošní říjnové volby do třetiny Senátu přinesly jasné rozuzlení: horní komora Parlamentu zůstává pevnou baštou opozice.

Zatímco opoziční strany si mohou gratulovat k posílení pozic, pro vládní koalici ANO, SPD a Motoristů skončilo hlasování naprostým debaklem. Voliči jasně ukázali, že si přejí silnou ústavní pojistku proti současnému vládnímu kabinetu.

Vítězové: Opozice ovládla regiony

ODS: Tichý triumf a strategické posílení

Občanská demokratická strana je strategickým vítězem letošních voleb. Do klání šla s relativně malým rizikem (obhajovala 5 křesel), ale získala jich 7. Tento zisk znamená, že opoziční tábor si bezpečně udrží kontrolu nad horní komorou a Senát bude i nadále fungovat jako silná protiváha vládní většině ve Sněmovně.

STAN: Číselní vládci voleb

Starostové a nezávislí letošní volby číselně opanovali se ziskem 10 mandátů. Ačkoliv při pohledu na prostou matematiku klub formálně oslabil o jedno křeslo (obhajoval 11 mandátů), výsledek ukazuje na silnou lokální oporu hnutí. STAN potvrdil, že v regionech dokáže generovat osobnosti přijatelné pro široké spektrum opozičních voličů.

TOP 09 a KDU-ČSL: Stabilita a jistota

Své pozice si pohlídaly i další opoziční subjekty. TOP 09 slavila úspěch už v prvním kole a další křeslo přidala ve druhém. KDU-ČSL a regionální hnutí (SLK) rovněž bezpečně obhájily své mandáty.

Poražení: Vládní fiasko

Hnutí ANO a vládní koalice

Pro hnutí ANO dopadly volby absolutním nezdarem. Nejsilnější vládní strana sice do druhého kola probojovala své kandidáty ve 13 obvodech, ale nezískala ani jeden mandát. Ztratila tak i to jediné křeslo, které letos obhajovala. Voliči vyslali vládě jasný signál nesouhlasu.

Co výsledky vypovídají o vládní koalici

Do Senátu se tradičně volí především podle konkrétních osobností a jejich renomé v regionech, nikoliv slepě podle stranických knížek. Letošní volby ale v plné nahotě ukázaly personální vyprázdněnost a limity současného vládního tábora ANO, SPD a Motoristů.

Pohled na některé nominace vládních stran ukázal tvrdou realitu. Voliči dali jasně najevo, že do horní komory nepatří komické figurky. Odmítnutí vládních kandidátů lze číst jako vzkaz: pokud si lidé zvolili do vlády „kašpary“, výsledkem je cirkus, který už voliči nechtějí replikovat do Senátu. Místo skutečných odborníků a respektovaných lokálních autorit vládní strany často nabídly kandidáty, kteří nedokázali oslovit nikoho mimo své tvrdé jádro.

Zároveň se naplno projevila nesoudržnost vládní koalice a zafungovalo nekompromisní sjednocení opozice:

Stopka od vládních i opozičních voličů: Výsledky druhého kola jasně demonstrují, že kandidáti ANO zůstali ve druhém kole osamoceni. Nejenže se proti nim plně zkonsolidovali voliči všech opozičních stran (ODS, STAN, TOP 09, KDU-ČSL), ale je zjevné, že je nedokázali výrazněji podpořit ani voliči jejich vlastních vládních partnerů – SPD a Motoristů.

Funkční opoziční blok: Ačkoliv spolu opoziční strany v prvním kole tvrdě bojovaly, ve finále zafungovala jasná negativní mobilizace proti vládě. Voliči opozice hodili za hlavu lokální spory a pragmaticky se spojili s jediným cílem – nedovolit vládní koalici ovládnout Senát.

Senátní volby 2026 tak byly pro kabinet tvrdým budíčkem. Ukázaly, že personální nouze a neschopnost vládních stran oslovit širší veřejnost představuje pro ANO, SPD a Motoristy ve dvoukolovém většinovém systému nepřekonatelný problém.

Autor: Petr Janouškovec | sobota 17.10.2026 17:16 | karma článku: 0 | přečteno: 21x
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