Proč si Andrej Babiš nechal SynBiol a jak na něm vydělává stát-nestát
Jmenuje se SynBiol – a na rozdíl od Agrofertu ho Andrej Babiš po svém návratu do Strakovy akademie do žádného „slepého“ fondu RSVP Trust vůbec nevložil (jak potvrdily Seznam Zprávy).
Proč taky? Vždyť přece nejde o dotační byznys. Nebo to aspoň tvrdí PR oddělení hnutí ANO. Realita z veřejných registrů a účtů zdravotních pojišťoven ale vypráví úplně jiný příběh. Příběh o tom, jak vypadá dokonalý střet zájmů v přímém přenosu, na který jsou české zákony krátké.
Impérium, které vzniklo týden po nástupu na ministerstvo
Abychom pochopili, co je SynBiol (dříve známý jako Imoba, tedy firma vlastnící nechvalně proslulé Čapí hnízdo), musíme se podívat pod jeho kapotu. Kromě průhonických nemovitostí, restaurací a kanceláří totiž SynBiol s kapitálem Andreje Babiše živí investiční fond Hartenberg Holding. A jeho klenotem je středoevropský zdravotnický gigant FutureLife – síť reprodukčních klinik (IVF), genetických laboratoří a ambulancí (u nás například ISCARE, GENNET, Reprofit nebo dodavatel VIDIA-DIAGNOSTIKA).
Všimněte si jednoho kouzelného data. Před rokem 2014 tahle zdravotnická chobotnice neexistovala a Imoba měla ze státních zakázek nulu. Andrej Babiš byl jmenován ministrem financí a vicepremiérem 29. ledna 2014. A přesně o sedm dní později, 5. února 2014, vzniká v obchodním rejstříku společnost FutureLife. Náhoda? Jistě. Od té chvíle začalo skrze Hartenberg masivní skupování soukromých klinik a laboratoří po celém Česku i Evropě.
Čísla nelžou: Jak roste apetit, když jste u moci
Když se podíváme přímo do Registru smluv na Hlídači státu a na kartu subjektu SynBiol, a.s., vidíme fascinující sinusoidu, která přesně kopíruje to, jestli Andrej Babiš zrovna sedí ve vládě, nebo v opozici:
● Před rokem 2014 (Mimo vládu): Klasické státní zakázky jsou prakticky na nule. Jediným zářezem z veřejných peněz je 50milionová dotace na Čapí hnízdo, kterou později Imoba po zásahu evropských vyšetřovatelů z OLAFu raději vrátila.
● Období 2014–2021 (Babiš ministrem financí a premiérem): Zdravotnická větev pod SynBiolem bobtná. Jen dceřiná VIDIA-DIAGNOSTIKA uzavírá se státními a krajskými nemocnicemi smlouvy za 314 milionů korun, celá podskupina FutureLife vysává z veřejných smluv přes 328 milionů Kč.
● Období 2021–2025 (Babiš v opozici): Po nástupu vlády Petra Fialy přímé smlouvy se státem výrazně chladnou. V opozičním roce 2025 klesá roční objem nových smluv celého holdingu kolem SynBiolu v Registru smluv na zhruba 22,9 milionu korun.
● Rok 2026 (Babiš znovu premiérem): Stačilo pár měsíců po návratu do čela vlády a stavidla se znovu otevřela. V roce 2026 vyskočil objem smluv holdingu v Registru smluv na 63 milionů korun. To je meziroční skok o neuvěřitelných 175,11 %.
Zdravotnický trik za 2,8 miliardy ročně
Jenže 63 milionů korun ze smluv se státem jsou pro SynBiol jen drobné na kávu. Skutečný penězovod teče jinudy – a je naprosto legální, tichý a miliardový. Jmenuje se veřejné zdravotní pojištění.
Zatímco v opozičních letech přímé státní zakázky klesaly, příjmy sítě FutureLife od českých zdravotních pojišťoven vytrvale rostly, až v roce 2025 překonaly hranici 2,8 miliardy korun ročně. A tady se dostáváme k jádru pudla, které ukazuje genialitu (nebo spíš drzost) celého uspořádání.
Podle českého zákona o střetu zájmů totiž platba od VZP a dalších zdravotních pojišťoven není ani dotace, ani veřejná zakázka. Zákon na ni prostě nemyslí. Když Babiš začátkem roku 2026 odkládal Agrofert do fondu RSVP Trust, aby mu úřady nezablokovaly zemědělské dotace, SynBiol si klidně nechal. Nepotřeboval ho schovávat – jednak má podíl ve FutureLife naředěný přes nizozemské a irské struktury fondu Hartenberg a spolumajitele z fondu CVC na zhruba 44 %, a hlavně: peníze od pojišťoven žádný paragraf o střetu zájmů nezakazuje.
Když podřízený píše ceník pro šéfovy kliniky
Zkuste se nad tím ale zamyslet sedláckým rozumem. Kdo v Česku rozhoduje o tom, kolik zdravotní pojišťovny zaplatí soukromým klinikám za umělé oplodnění, genetický test nebo laboratorní rozbor? Volný trh to není. Rozhoduje o tom Ministerstvo zdravotnictví skrze každoroční úhradovou vyhlášku.
A kdo sedí na Ministerstvu zdravotnictví? Adam Vojtěch – muž, kterého ještě před jeho prvním ministerským angažmá propojil se šéfem Hartenbergu Jozefem Janovem sám Andrej Babiš. Ministr, který je politicky i stranicky přímo podřízený premiérovi.
Jak to vypadá v praxi, ukazuje hned první úhradová vyhláška na rok 2027, kterou nová vláda připravila a na jejíž dopady upozornila analýza organizace Kverulant.org. Do zdravotnictví má přitéct o 27,1 miliardy korun navíc. A hádejte, které segmenty mají podle ministerského návrhu růst nejrychleji? Jednodenní péče, radiodiagnostika, ambulance a laboratoře. Tedy úplně přesně ty obory, ve kterých drží premiérův FutureLife klíčovou pozici na trhu. Když k tomu připočtete vládou chystané daňové úlevy na soukromou zdravotní prevenci pro firmy (kde může jít o další miliardy korun ročně), přihraje stát impériu svého premiéra desítky milionů korun navíc. Bez jediného výběrového řízení, bez jediné žádosti o dotaci, jedním podpisem pod vyhláškou.
Verdikt? Pro Brusel jasný střet zájmů, pro Česko slepá skvrna
Můžeme se donekonečna bavit o tom, jestli je podíl v té které vrstvě kyperské nebo nizozemské matky 44 %, nebo 51 %. Můžeme citovat právníky holdingu, že peníze ze zdravotního pojištění nejsou dotace. Z pohledu evropského práva (článek 61 finančního nařízení EU č. 2024/2509) i obyčejné logiky je ale diagnóza naprosto jasná: jde o učebnicový střet zájmů. Ostatně přesně to v říjnu 2026 potvrdila i Evropská komise ve svém oficiálním dopise pro Transparency International ČR, který navázal na jejich květnový právně-analytický podnět.
Dokud bude předseda vlády přes své ministry regulovat odvětví a nastavovat ceníky výkonů, ze kterých jeho vlastní soukromé impérium inkasuje skoro tři miliardy korun ročně z veřejného pojištění, žádný formální svěřenský fond tenhle střet zájmů nevymaže. Agrofert je možná hlasitý hromosvod. Ale skutečný majstrštyk politicko-ekonomického propojení se jmenuje SynBiol. A jede na plné obrátky.
ANALYTICKÁ PŘÍLOHA: Struktura, data a právní rozbor
● Typ dokumentu: Odborná případová studie / Analytický podklad
● Datum vyhotovení: 14. října 2026
● Předmět analýzy: Majetková struktura společnosti SynBiol, a.s. (IČO 26014343), vývoj čerpání veřejných prostředků v letech 2013–2026 a právně-ekonomické zhodnocení střetu zájmů předsedy vlády ČR.
1. Korporátní a vlastnická struktura holdingu SynBiol
Společnost SynBiol, a.s. (do roku 2016 působící pod názvem Imoba, a.s.) je ovládána prostřednictvím svěřenských fondů AB private trust I (cca 90 %) a AB private trust II (cca 10 %), jejichž koncovým beneficientem je Andrej Babiš. Holding se dělí do dvou základních větví:
● Realitní a gastronomická divize (Imoba, a.s.): Spravuje komerční nemovitosti (včetně kancelářských budov na pražském Chodově, kde sídlí Agrofert), pozemky, rekreační areál Farma Čapí hnízdo, průhonickou Sokolovnu či gastronomické provozy (Paloma Průhonice). Součástí majetkového portfolia skupiny je rovněž bratislavský chemický areál Istrochem.
● Investiční divize (Hartenberg Holding): Private equity fond založený v červnu 2013 Andrejem Babišem (přes SynBiol) a finančníkem Jozefem Janovem (přes J2P2). Zastřešující entity sídlí v Nizozemsku a Irsku. Pod Hartenberg spadají tři oborové sub-holdingy:
○ FutureLife (Zdravotnictví): Zapsán do obchodního rejstříku 5. února 2014 (7 dní po jmenování A. Babiše ministrem financí a vicepremiérem). Sdružuje desítky reprodukčních (IVF) klinik, genetických center, laboratoří a ambulancí po celé Evropě. V ČR zahrnuje klíčové hráče jako GENNET, ISCARE, Reprofit, GYNCENTRUM či dodavatele laboratorní techniky VIDIA-DIAGNOSTIKA. Nepřímý ekonomický podíl A. Babiše ve FutureLife činí po vstupu fondu CVC Capital Partners přibližně 44 %.
○ Avia Prime (Letectví): Údržba a servis dopravních letadel (Linetech v Polsku, Adria Tehnika ve Slovinsku, JAT Tehnika v Srbsku).
○ E-commerce a retail: Podíly ve společnostech Astratex (spodní prádlo), Sportega (dříve SportObchod.cz), Ovečkárna (Czech Wool Company) nebo síť květinářství Flamengo (cca 200 poboček).
2. Souhrnná datová tabulka čerpání veřejných prostředků (2013–2026)
|Sledované období
|Politická role A. Babiše
|Objem smluv v Registru smluv (státní zakázky)
|Inkaso od zdravotních pojišťoven (FutureLife)
|Přímé dotace (souhrnně 141,3 mil. Kč za historii)
|Do roku 2014
|Mimo vládu
|~ 0 Kč (Registr smluv neexistoval, Imoba bez státních tendrů)
|0 Kč (FutureLife vznikl až 5. 2. 2014)
|50 mil. Kč na Čapí hnízdo (v červnu 2018 vráceno po vyšetřování OLAF).
|2014 – 2021
|Ve vládě (ministr financí, premiér)
|~ 335 mil. Kč (dominantně dodávky pro státní a krajské nemocnice)
|Růst z 0 na ~1,5 mld. Kč ročně (masivní akviziční expanze)
|Účelové granty na výzkum/vybavení klinik (61,3 mil. Kč) a covidové kompenzace.
|2022 – 2025
|V opozici (vláda P. Fialy)
|~ 79 mil. Kč celkem za 4 roky (v roce 2025 pokles na 22,9 mil. Kč)
|Růst až na > 2,8 mld. Kč ročně (data za rok 2025)
|Dobíhající operační programy a menší dotace na energetické úspory.
|Rok 2026
|Ve vládě (premiér)
|63 mil. Kč za 19 smluv (meziroční skok o +175,11 % oproti r. 2025)
|> 2,8 mld. Kč ročně (s výhledem růstu dle vyhlášky na r. 2027)
|Bez významných nových dotačních titulů (těžiště přesunuto do úhrad pojišťoven).
3. Seznam použitých zdrojů a odkazů
- Hlídač státu (2026): Subjekt SynBiol, a.s. (IČO 26014343) – přehled dotací, smluv a vazeb
- Hlídač státu (2026): Registr smluv – souhrnné statistiky veřejných zakázek a smluv
- Seznam Zprávy (2026): Babiš do fondu vloží výhradně Agrofert, nikoli firmu SynBiol
- Transparency International ČR (14. 10. 2026): Premiér Babiš je ve střetu zájmů, píše Evropská komise protikorupční organizaci Transparency International
- Transparency International ČR (květen 2026): Transparency se podnětem obrací na instituce EU v souvislosti se střetem zájmů Andreje Babiše
- Wikipedie (2026): RSVP Trust – struktura a účel svěřenského fondu
- Kverulant.org (2026): Analýza dopadů úhradové vyhlášky na rok 2027 a toků do soukromých zdravotnických skupin a Videoanalýza na YouTube
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