Příběh jménem WOT: Smutný osud jedné srdeční záležitosti
S klanovými spoluhráči jsme pořádali srazy a dokonce jezdili na rodinné dovolené. Sledovat po letech, jak se z téhle komunitní ikony stává předmět miliardových exekucí a mafiánských přetahovaných v moskevských kancelářích, je víc než bizarní.
Zatímco my jsme tenkrát řešili RNG, penetrace a správný úhel pancíře, v Rusku se rozjela úplně jiná disciplína: krádež ziskového byznysu za bílého dne.
Celý tento příběh a detailní pozadí přehledně mapuje video Jak ukradli World of Tanks za bílého dne... na YouTube.
1. Rozvod v roce 2022 a jedna „nevinná“ akcie
Když v roce 2022 začala válka na Ukrajině, Wargaming se rozhodl ruský a běloruský trh opustit. Vypnout hru, kde mají miliony lidí investované peníze a stovky tanků, ale nešlo. Řešením bylo oddělení ruské větve pod studio Lesta, které převzal dlouholetý šéf Malík Chatažev. Pro nás na Západě to byl konec společných serverů, v Rusku vznikl Mir Tankov.
Už tehdy se ale do struktury vloudila drobná anomálie – jediná akcie v hongkongské pobočce, kterou držela rodina zakladatele Wargamingu Viktora Kyslije. Tehdy to vypadalo jako pouhá technická pojišťovna, o rok později se z toho ale stala právní šibenice.
2. Loyalita, která nestačila
Zatímco západní matka Wargaming rozjela velkou charitativní sbírku na pomoc Ukrajině, Lesta v Rusku dělala pravý opak. Snažila se být papežštější než papež – organizovala vlastenecké akce, podporovala ruské vojáky a chlubila se děkovnými depešemi z fronty.
Když ale na podzim 2025 přišla prokuratura s obviněním z „extrémismu“ a financování nepřítele (právě kvůli vazbě na hongkongskou akcii), veškerá loajalita byla rázem k ničemu. Čtyři oborové asociace a přes 200 klíčových vývojářů dokonce sepsalo otevřený dopis přímo Vladimiru Putinovi a hrozilo hromadným odchodem ze země. Kreml mávnul rukou.
V červnu 2025 soud Chatažjeva označil za extremistu a celou Lestu stát oficiálně znárodnil.
3. Čísla, která nejdou přehlédnout
Zabavená firma přitom nebyla žádný krachující projekt. Lesta tiskla peníze v neskutečném měřítku:
Tržby za rok 2025: Přes 29 miliard rublů.
Čistý zisk: Přes 10 miliard rublů (při parádní ziskové marži kolem 35 %).
Hodnota aktiv: Odhadovaná na 135 miliard rublů, přičemž investoři (např. fond Gam Capital) předtím nabízeli za menšinový podíl stamiliony dolarů.
Když máš v Rusku firmu s takovým cash flow, dřív nebo později se najde někdo, komu začneš vonět.
4. Nový majitel: Firmu má ten, kdo má správné lidi
Po krátkém období pod vedením Borisa Dobrodějeva (syna šéfa státní televize) přišlo finále v říjnu 2026. Stát Lestu převedl na novou společnost Promyšlenoje sooruženije – firmu, která podle účetnictví měla jediného zaměstnance a nulový majetek. Do křesla šéfa usedl mladý Zachar Kyslej, předtím působící ve finančním týmu Lesty.
Kdo celou věc doopravdy ekonomicky ovládá a kolik za ni zaplatil? Oficiální odpověď neexistuje. Hráči sice dál jezdí v bitvách, kupují prémiové tanky a poslouchají poslance, že utrácením peněz neriskují basu, ale samotný byznys už má nového pána.
Závěrem
Pro nás, pamětníky starých dobrých dob World of Tanks, je to hořká tečka. Hra, která pro nás symbolizovala svobodu a večerní relax, se v Rusku stala jen tučnou dojnou krávou pro novodobou nomenklaturu.
Otázka do pléna je prostá: Pokud v takovém systému vybuduješ firmu, která vydělává miliardy, jakou máš vlastně jistotu, že ti zítra zůstane? Odpověď známe všichni. Skoro žádnou.
Zdroje a použité podklady
Výchozí video: Jak ukradli World of Tanks za bílého dne... na YouTube (kanál Sunk).
Investigativní odhalení a kauza (Meduza / Viorstka): Podrobnosti o rozhodnutí Moskevského Taganského soudu z jara 2025, obvinění z „extrémismu“ kvůli hongkongské akcii a spuštění charitativní sbírky Wargaming United.
Účetní a finanční data Lesta Games: Oficiální zprávy hlavního vydavatelství Lesta Games Agency LLC (tržby přesahující 29 miliard rublů a čistý zisk nad 10 miliard rublů za rok 2025) a hodnoty aktiv registrované u soudu (cca 135 miliard rublů).
Otevřený dopis průmyslu (květen 2025): Výzva čtyř ruských oborových IT asociací Vladimiru Putinovi a varování před odchodem více než 200 klíčových vývojářů.
Finální převzetí (říjen 2026): Dokumenty o převodu stoprocentního podílu tří klíčových firem (Lesta LLC, Lesta Games Agency LLC, Lesta Games Moscow LLC) na společnost Promyšlenoje
Petr Janouškovec
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