Přebalovat, držet krok a platit daně. Leoš Kyša napsal děsivě reálnou sci-fi .
Říká se, že dobrá sci-fi nevymýšlí nové světy, ale bere ten náš současný a domýšlí jeho trendy do důsledků. Nová kniha Leoše Kyši Zápisky ze světa gerontokracie: Nástupci přesně tohle dělá. A při čtení vám zatrne hlavně proto, že vůbec nepotřebuje mimozemšťany, apokalypsu ani totalitní diktaturu. Stačí jí obyčejná demokracie, matematika a stárnoucí populace.
Příběh nás zavádí do Česka nepříliš vzdálené budoucnosti (kolem roku 2060). Hlavní hrdina Tadeáš Hájek je pětatřicetiletý vystudovaný právník a člen advokátní komory. Jenže praxi nevykonává. Běžnou agendu totiž dávno převzali „ajdvokáti“ a „ajsoudci“ (specializované umělé inteligence) a těch pár zbylých prestižních míst v kancelářích si pro sebe drží stará garda. Podle statistik v tomto světě končí 93 % absolventů práv v sociálních službách. A tak i pan doktor Hájek pracuje pro městský úřad jako řidič a asistent „senior taxi“ – vozí rozmrzelé stařenky a staříky na vyšetření, snáší jejich stížnosti a žije v podstatě z dýšek. Proč z dýšek? Protože sociální pojištění činí 50 % a daně se zdravotním pojištěním dalších 30%.
Demokracie zabetonovaná věkem
Kyša v knize skvěle ukazuje, jak plíživě může vzniknout „zabetonovaný svět“. Neproběhl žádný převrat. Lidé mají svobodu a chodí k volbám. Jenže lidí nad pětašedesát let je v zemi přes třetinu a jsou to ti nejaktivnější voliči. Chtějí svůj klid, své jistoty, své důchody a odmítají jakékoliv změny. Politické strany se tak předhánějí jen v tom, jak této většině vyhovět.
Mladých je málo, jejich hlasy nemají váhu, a tak k volbám raději ani nechodí. Nemají šanci vybudovat firmu nebo prorazit v umění – vše drží nadnárodní koncerny a dokonalé algoritmy generující zábavu na míru. Veškerá státní infrastruktura slouží nejstarší generaci. Dokonce i špičková diagnostická centra Mediscam mají v algoritmech tajně nastavenou absolutní prioritu pro lidi nad 65 let. Když Tadeášova spolužačka zemře před třicítkou na rakovinu jen proto, že se přes zástupy hypochondrických seniorů nedostala včas na skener, a Tadeáš systém zažaluje, u soudu prohraje. A vláda díky tomu vyhraje další volby – voliči přece ocení, že kabinet stojí za nimi.
Enpísíčka, mrtvé satelity a „Hadráci“
Kulisy tohoto Česka jsou přitom bolestně povědomé. Kdysi drahé satelitní čtvrti za městy zejí prázdnotou a zarůstají invazivními křovinami – generace s jedním nebo žádným dítětem neměla domky komu předat, a na stará kolena se z nepraktických satelitů bez obchodů a lékařů musela vrátit do městských bytů nebo pečovatelských domů. Po letech krize bydlení nastala krize prázdných bytů.
Zatímco starší generace si na sítích pouští nostalgická AI videa, stěžuje si na nevděčnou mládež a v telefonních aplikacích je před podvodníky chrání povinný policejní AI agent „Inspektor Hlavinka“, mladí lidé reagují dvojím způsobem:
- Většina rezignovala a stala se tzv. enpísíčky (z herního označení NPC – postavy bez vlastní vůle). Jsou plachá, zavřená doma se svými AI avatary, chodí v neforemném oblečení padesátníků, aby na ulici nevyčnívala, a tiše slouží systému.
· Druhá skupina páchá mentální či skutečný útěk. Kdo může, emigruje do Jižní Ameriky (zejména do Brazílie) nebo do technologicky bující Nigérie, které lákají mladé Evropany na pracovní víza a život bez „zápachu stařecké stagnace“ – za což je česká státní televize s oblibou častuje nálepkou vlastizrádců a nevděčných parazitů.
A ti, co zůstali a nechtějí zblbnout z digitálního smogu, si vytvořili undergroundovou komunitu Mofi tejgom. Hrají staré deskovky, čtou papírové knihy, opravují opuštěná benzínová auta, kterými na černý syntetický benzín závodí po prázdných silnicích, a pořádají amatérská divadla v budovách dávno zrušených gymnázií.
Zbytek ekonomiky se točí kolem stáří. Jedním z nejlukrativnějších oborů jsou tzv. Hadráci – zaměstnanci firem, kterým chytré algoritmy nahlásí, že v některém bytě už pár dní nikdo nevyzvedl jídlo z dronu ani nerozsvítil. Fenomén kodokuši (osamělé smrti) se stal každodenní rutinou a vyklízení bytů po lidech bez dědiců zlatým dolem.
Od divadla k nevolnictví
Zápletka knihy se rozjíždí jako detektivka. Do ospalého města přijíždí poslední naděje mladých – charismatický pětadvacetiletý politik Samuel Richter se svou stranou Nástupci. Jenže ještě téže noci je po amatérském představení antické Lysistraty nalezen v opuštěné škole zavražděný. Nahý, s kondomem, králičí čepicí na hlavě a probodnutý mečem.
Zatímco státní aparát a armáda provládních influencerů okamžitě rozjíždějí kampaň o „zvrhlé satanistické sektě mládeže, která nenávidí seniory a chce jim sebrat důchody“, Tadeáš s Richterovou manažerkou Isabelou zjišťují pravý důvod, proč byl mladý politik tak nebezpečný. Richter se totiž dostal k tajnému vládnímu návrhu zákona.
Státu v rozkladu totiž došli pečovatelé, řemeslníci a lidé zajišťující základní servis. A vláda stříbrných hlav našla jednoduché řešení: všeobecnou pracovní povinnost pro občany od 18 do 50 let. Pokud státní AI vyhodnotí vaši práci jako zbytnou, dostanete umístěnku tam, kde je potřeba – tedy především do kolabujících domovů důchodců, kterým se už teď přezdívá Peklíčka.
Mladí kolem excentrické umělkyně Fialky na to reagují po svém – divadelním happeningem a vyhlášením secessio iuvenum (odchodem mladých po vzoru římských plebejců, kteří odešli z města na horu Mons Sacer, dokud patricijům nedošlo, že jim nemá kdo péct chleba a nosit vodu). Jenže namísto dialogu přichází tvrdá státní represe, cinknutí AI soudci (“otrávená data“) a zrychlené schválení zákona ve sněmovně za potlesku vyděšených seniorů.
Proč si Nástupce přečíst?
Kyša napsal svižnou, cynicky vtipnou a místy mrazivou knihu, která se čte jedním dechem. Nešetří v ní nikoho – ani sobecké důchodce věřící každému AI nesmyslu na TikToku, ani samotné mladé, které líčí jako generaci rozmazlených, křehkých a občas dost naivních jedináčků, kteří si myslí, že systém porazí špatnou poezií a divadlem v prostěradlech.
Nejsilnější moment knihy ale spočívá v prostém pojmenování faktu, před kterým dnes strkáme hlavu do písku: že demografickou pyramidu postavenou na špičku nevyřeší žádná zázračná technologie. A že pokud se společnost řídí jen od voleb k volbám podle hesla „hlavně ať to vydrží za mého života a po mně potopa“, může se velmi snadno stát, že jednoho dne už opravdu nebude nikdo, kdo by nám podal sklenici vody. Natož aby vydělával na důchody.
Vizitka knihy a zdroje
- Název: Zápisky ze světa gerontokracie: Nástupci
- Autor: Leoš Kyša
- Nakladatelství: DOBROVSKÝ s.r.o. (edice Vendeta), 2026
- Ilustrace a obálka: Jakub Wagner (ilustrace), Daniel Pocar (design obálky)
- ISBN: 978-80-277-8511-7 (pdf / e-kniha)
- Zdroj: E-kniha a audiokniha jsou dostupné na portálu Palmknihy.cz (tištěné vydání v síti Knihy Dobrovský a u dalších knihkupců).
Petr Janouškovec
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