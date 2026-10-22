Od uražené ješitnosti ve Strážnici k vydírání za 0,2 procenta
Teď už ale tápat nemusíme. Náměstek ministra kultury Adam Kocián se totiž rozhodl vynechat diplomatické kličky a řekl to naplno: Chcete peníze? Tak zakažte politiku.
Pokud měl někdo ještě pochybnosti o tom, kam směřuje nová kulturní politika pod vedením Oty Klempíře (Motoristé sobě), rozhovor jeho náměstka Adama „Godyho“ Kociána (taktéž Motoristé sobě) pro Hospodářské noviny je musel spolehlivě rozptýlit.
Vzkaz pořadatelům největších českých festivalů zněl s mrazivou upřímností: „Když jdete za státem a chcete stovky milionů, nemůžete si dělat, co chcete. Proč by tam měla být jakákoliv politická debata, když jsme jako ministerstvo plátci peněz?“
Abychom pochopili, kde se tahle nehoráznost vzala, musíme se vrátit o pár měsíců zpět – do června na mezinárodní folklorní festival ve Strážnici.
Zrození msty v kolébce folkloru
Právě ve Strážnici se totiž odehrál klíčový moment. Ota Klempíř tam přijel podpořit onu svou vysněnou, nezávadnou „národní kulturu“, ale při páteční zdravici narazil na tvrdou realitu. Publikem byl nekompromisně vypískán. Podle zpráv z médií (např. Seznam Zprávy) tehdy sám ministr reagoval podrážděně a publiku vzkázal, že lidé jsou v „zajetí buranství, sprostoty a zášti“, přičemž pískot svaloval na vliv alkoholu a vedra.
Pro stranu Motoristé sobě to byl šok. Není těžké si domyslet, že přesně tady se zrodila tvrdá dotační pravidla. Není to žádná promyšlená strategie na podporu umění. Je to spíše ublížená odveta za pískot ve Strážnici (který se mimochodem nedávno zopakoval s literáty ve Frankfurtu). Kociánova slova o „zákazu politiky“ jako by jen realizovala tehdejší rozzlobené vzkazy: kdo nebude poslušně mlčet, tomu stát utáhne kohoutky.
Mýtus o stamilionech a arogance moci
Na Kociánově výhrůžce je ale naprosto fascinující neznalost reality, v jaké velká kultura funguje. Představa ministerstva, že stát si „stovkami milionů“ kupuje u festivalů právo diktovat jejich obsah, je směšná.
Jak obratem upozornil šéf festivalové asociace Festas Jiří Hlinka, průměrný podíl státních peněz na rozpočtu velkých festivalů je obvykle zhruba jedno procento. Tým festivalu Rock for People to vyčíslil naprosto přesně: státní podpora v roce 2026 tvořila zanedbatelných 0,2 % jejich celkového třistamilionového rozpočtu. Za tyto drobné – které mimochodem nejdou na chod festivalu, ale na specifické rozvojové projekty – by si uražený úředník rád diktoval, kdo smí a nesmí na festivalu vystoupit. Mimo jiné totiž označil za problematické i to, že letos na Colours of Ostrava nebo Rock for People zavítal a promluvil prezident Petr Pavel.
Zpátečka a gumová pravidla
Ministr Klempíř sice po Kociánově mediálním výstupu zařadil zpátečku a označil slova svého náměstka jen za jeho „osobní“ a „politický pohled“. Ministr se dušuje, že plošný zákaz politiky nebo účasti politiků dotační podmínky neobsahují.
Dokumenty však zakazují používat dotace k „politickým kampaním“ nebo „hanobení menšin“. Zní to rozumně, dokud si neuvědomíte – jak upozornila Asociace nezávislých divadel či organizace Nová síť – že bez uměleckého kontextu by pod „hanobením“ neprošel ani Shakespearův Kupec benátský a pod „politickou kampaní“ jakákoliv ostřejší divadelní satira. Zákaz diskriminace navíc dávno řeší Listina základních lidských práv a svobod; není důvod z něj dělat bič v dotačních tabulkách, jak potvrdil i prezident Kulturní a kreativní federace ČR Jakub Bakule.
Apolitické umění je přežitek z normalizace
Vraťme se ale k jádru Kociánova požadavku: proč by se na hudebních festivalech měla řešit politika? Protože umění je odjakživa politické a společenské. Jak řekl Jiří Hlinka: „Představa, že umění je apolitické, je prostě lichá a dávno překonaná.“
Dnešní festivaly, jako jsou Colours of Ostrava se svým diskusním fórem Meltingpot, dávno nejsou jen přehlídkou kapel. „Debaty o klimatu, demokracii, vztazích, společnosti či aktuálním dění jsou přirozenou součástí kulturního a občanského života,“ připomněl za pořadatele Ondřej Bambas.
Pokud vedení Ministerstva kultury, které možná stále nestrávilo pískot ve Strážnici, hrozí odebíráním financí za pěstování svobodné diskuse, není to pouhá úprava dotačních pravidel. Je to vydírání. A na to by kulturní obec rozhodně neměla přistupovat.
Petr Janouškovec
Skvěle to vypadá jen na plakátech: Jak nová platová reforma potrestá ty nejschopnější
Slyšíme to ze všech stran: Lidem ve veřejné sféře vzrostou základní platy o tisíce korun.Až o 11 260 Kč pro úředníky na ministerstvech, u nepedagogických pracovníků v průměru o více než 6 600 Kč.
Petr Janouškovec
Státní kulturní priority? Spíše návod, jak nechat umění vyhladovět a zmlknout.
Když se divadelníci ptají ministra kultury, zda se chystá zakázat Shakespeara, Twaina nebo Haškova Švejka, zní to na první poslech jako absurdní nadsázka.
Petr Janouškovec
Nejkurioznější zdůvodnění prohry ANO v senátních volbách
Vítejte u dnešní lekce moderní politologie, kde se naučíme, že za volební debakl nikdy nemůže kandidát, ale zákeřné spiknutí kalendáře, České pošty a zlomyslné opozice.
Petr Janouškovec
Senátorské volby 2026: Opoziční triumf a jasná stopka pro vládu
Letošní říjnové volby do třetiny Senátu přinesly jasné rozuzlení: horní komora Parlamentu zůstává pevnou baštou opozice.
Petr Janouškovec
Absurdita české politiky: Jaké (ne)existují parametry pro vstup do vlády
Představte si inzerát na pracovní pozici:Hledáme manažera. Náplní práce je řízení rozpočtu v řádu desítek až stovek miliard korun, velení tisícům zaměstnanců a přijímání strategických rozhodnutí, která ovlivní životy lidí.
|Další články autora
Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne
Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti...
Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany
Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně...
6 podzimních kousků, které má v šatníku každý. Vyzkoušeli jsme, jak z nich sestavit nový outfit
Do pozadí ustupují některé předimenzované střihy, přehnaně sportovní outfity i nenápadný...
České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost
Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní...
Naděje pro lidi s artrózou. Vědci ze Stanfordu našli způsob, jak obnovit poškozenou chrupavku
Bolavé klouby a omezený pohyb trápí miliony lidí po celém světě. Artróza se s věkem objevuje stále...
Cenu Muzea romské kultury získala spisovatelka Květoslava Podhradská
Cenu Muzea romské kultury letos získala romská autorka Květoslava Podhradská, jejíž tvorba je úzce...
Hradecká galerie zahájila tři výstavy, včetně figurálních kreseb Jana Trampoty
Galerie moderního umění v Hradci Králové (GMU) dnes zahájila tři výstavy, které jsou součástí stálé...
V Sušici se na vládě dohodly strany dosavadní koalice, vítěz voleb je v opozici
V jedenáctitisícové Sušici na Klatovsku se na pokračování dosavadní koalice dohodly ODS, Sušická...
Obvod Pardubice VI povede Chmelík ze STAN, místostarostou má být Klčo z ANO
Městský obvod Pardubice VI povede Jiří Chmelík (STAN) a místostarostou má být Robert Klčo (ANO). Na...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
- Počet článků 7
- Celková karma 19,18
- Průměrná čtenost 648x
Moje motto : Co mě nezabije, to mě posílí.