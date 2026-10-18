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Nejkurioznější zdůvodnění prohry ANO v senátních volbách

Petr Janouškovec
Vítejte u dnešní lekce moderní politologie, kde se naučíme, že za volební debakl nikdy nemůže kandidát, ale zákeřné spiknutí kalendáře, České pošty a zlomyslné opozice.

Naším studijním materiálem je fascinující případ z Karvinska, kde favoritka za ANO, paní starostka Brzyszkowská, odhalila hned několik dosud neznámých trhlin v českém demokratickém systému.

Záhada utajeného druhého kola

Představte si tu nespravedlnost. Vyhrajete první kolo, a zatímco už pomalu zkoušíte senátorský odznak, ti zlí demokraté si potají uspořádají kolo druhé! Podle paní starostky totiž téměř tři tisíce jejích voličů vůbec netušily, že se něco takového koná. Důvod je prostý a mrazivý: do schránek nepřišly obálky s lístky. Pokud prý lidé nesledují zprávy a nedostanou papír až pod nos, nemohou vědět, co se děje. Kdo z nás mohl tušit, že senátní volby mají dvě kola? Tato přísně střežená informace se přece úspěšně skrývá v Ústavě ČR už pouhých třicet let.

Neférové spojování soupeřů

Když už překonáte nástrahy schránek zejících prázdnotou, udeří opozice další podpásovkou. Voliči neúspěšných kandidátů z prvního kola se drze spojí a podpoří vašeho soupeře. V prvním kole byla roztříštěná opozice tak příjemná a výhodná! Jak se vůbec opovažují v kole druhém házet hlasy někomu jinému? To je přece proti všem pravidlům slušné kampaně, ve které má kandidátka hnutí ANO zkrátka vyhrát už jen proto, že má tu správnou marketingovou značku.

Špína jménem „fakta“

Vrcholem volební tragédie pak byla takzvaná antikampaň. Zatímco paní starostka se usmívala z billboardů, zlí jazykové na ni začali těsně před finále házet špínu. A co že byla ta děsivá špína? Zcela suché poukázání na fakt, že její vlastní stavební firma získala devítimilionovou zakázku od krajské nemocnice, zatímco ona sama laskavě předsedá krajské komisi zdravotní rady. V dnešní době se prý už nesmí ani v klidu podnikat ve zdravotnictví, když ho zrovna z pozice politika kontrolujete. Kam ten svět spěje, když se snadno dohledatelný střet zájmů vydává za předvolební intriku?


Naštěstí má celá věc jasné rozuzlení. Šéf hnutí Andrej Babiš už přesně ví, kde se stala chyba: zkrátka se „nemobilizovalo“. A tak se na Karvinsku mohou místo nudné sebereflexe těšit na mimořádné sněmy a proklepávání kádrů. Protože když vaši voliči nevědí, jak fungují volby, nezbývá než vyhodit celý místní výbor.


  • Zdroj: Novinky.cz, článek „Oni nevěděli, že je i druhé kolo.“ Nejnadějnější kandidátce ANO v Karviné nedorazily tři tisíce voličů (autoři: Aleš Fuksa, Ondřej Krutilek).
Autor: Petr Janouškovec | neděle 18.10.2026 18:02 | karma článku: 12,17 | přečteno: 87x
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