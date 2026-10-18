Nejkurioznější zdůvodnění prohry ANO v senátních volbách
Naším studijním materiálem je fascinující případ z Karvinska, kde favoritka za ANO, paní starostka Brzyszkowská, odhalila hned několik dosud neznámých trhlin v českém demokratickém systému.
Záhada utajeného druhého kola
Představte si tu nespravedlnost. Vyhrajete první kolo, a zatímco už pomalu zkoušíte senátorský odznak, ti zlí demokraté si potají uspořádají kolo druhé! Podle paní starostky totiž téměř tři tisíce jejích voličů vůbec netušily, že se něco takového koná. Důvod je prostý a mrazivý: do schránek nepřišly obálky s lístky. Pokud prý lidé nesledují zprávy a nedostanou papír až pod nos, nemohou vědět, co se děje. Kdo z nás mohl tušit, že senátní volby mají dvě kola? Tato přísně střežená informace se přece úspěšně skrývá v Ústavě ČR už pouhých třicet let.
Neférové spojování soupeřů
Když už překonáte nástrahy schránek zejících prázdnotou, udeří opozice další podpásovkou. Voliči neúspěšných kandidátů z prvního kola se drze spojí a podpoří vašeho soupeře. V prvním kole byla roztříštěná opozice tak příjemná a výhodná! Jak se vůbec opovažují v kole druhém házet hlasy někomu jinému? To je přece proti všem pravidlům slušné kampaně, ve které má kandidátka hnutí ANO zkrátka vyhrát už jen proto, že má tu správnou marketingovou značku.
Špína jménem „fakta“
Vrcholem volební tragédie pak byla takzvaná antikampaň. Zatímco paní starostka se usmívala z billboardů, zlí jazykové na ni začali těsně před finále házet špínu. A co že byla ta děsivá špína? Zcela suché poukázání na fakt, že její vlastní stavební firma získala devítimilionovou zakázku od krajské nemocnice, zatímco ona sama laskavě předsedá krajské komisi zdravotní rady. V dnešní době se prý už nesmí ani v klidu podnikat ve zdravotnictví, když ho zrovna z pozice politika kontrolujete. Kam ten svět spěje, když se snadno dohledatelný střet zájmů vydává za předvolební intriku?
Naštěstí má celá věc jasné rozuzlení. Šéf hnutí Andrej Babiš už přesně ví, kde se stala chyba: zkrátka se „nemobilizovalo“. A tak se na Karvinsku mohou místo nudné sebereflexe těšit na mimořádné sněmy a proklepávání kádrů. Protože když vaši voliči nevědí, jak fungují volby, nezbývá než vyhodit celý místní výbor.
- Zdroj: Novinky.cz, článek „Oni nevěděli, že je i druhé kolo.“ Nejnadějnější kandidátce ANO v Karviné nedorazily tři tisíce voličů (autoři: Aleš Fuksa, Ondřej Krutilek).
Petr Janouškovec
Senátorské volby 2026: Opoziční triumf a jasná stopka pro vládu
Letošní říjnové volby do třetiny Senátu přinesly jasné rozuzlení: horní komora Parlamentu zůstává pevnou baštou opozice.
Petr Janouškovec
Absurdita české politiky: Jaké (ne)existují parametry pro vstup do vlády
Představte si inzerát na pracovní pozici:Hledáme manažera. Náplní práce je řízení rozpočtu v řádu desítek až stovek miliard korun, velení tisícům zaměstnanců a přijímání strategických rozhodnutí, která ovlivní životy lidí.
Petr Janouškovec
Přebalovat, držet krok a platit daně. Leoš Kyša napsal děsivě reálnou sci-fi .
Říká se, že dobrá sci-fi nevymýšlí nové světy, ale bere ten náš současný a domýšlí jeho trendy do důsledků. Nová kniha Leoše Kyši Zápisky ze světa gerontokracie: Nástupci přesně tohle dělá.
Petr Janouškovec
Proč si Andrej Babiš nechal SynBiol a jak na něm vydělává stát-nestát
Když se v Česku řekne „střet zájmů Andreje Babiše“, každému okamžitě naskočí Agrofert. Řepka, toasty z Penamu, zemědělské dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu a nekonečné přetahování s Evropskou komisí.
|Další články autora
Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase
Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla...
„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči
Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici,...
Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo
Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení...
Žvýkačky u pokladny už nestačí. Obchody kvůli samoobslužným pokladnám mění strategii
Znáte to: stojíte u pokladny a na poslední chvíli hodíte do košíku balíček žvýkaček nebo...
Legendární hotel Medlov málem uhnil. Teď do něj lidé vozí poklady a vracejí mu život
Z taneční školy a realitního byznysu až k hotelu, který zachraňují kus po kuse. Klára a Jan...
V tramvaji ho rozčílil pláč dítěte, s nožem vyhrožoval zabitím. Po muži pátrá policie
Sobotní odpoledne přineslo pasažérům tramvaje číslo 22 nepříjemné chvíle. Neznámého muže rozčílil...
Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany
Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně...
Muž s nožem vyhrožoval na náměstí ve Dvoře Králové, hrozí mu tři roky vězení
Policie šetří případ, kdy dvaatřicetiletý muž podle dosavadních informací vyhrožoval na náměstí ve...
Pomoc zkoušenému Zátoru. Řeka Opava se rozdělí do ramen, získá širší koryto i tůně
Rozšíření i o několik desítek metrů, rozramenění řeky a také tůně a štěrkoviště budují stavbaři v...
3+1 s balkonem, původní stav, Studénka
A. Dvořáka, Studénka - Butovice, okres Nový Jičín
3 100 000 Kč
- Počet článků 5
- Celková karma 17,96
- Průměrná čtenost 475x
Moje motto : Co mě nezabije, to mě posílí.