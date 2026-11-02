Mýtus o traktorech a hornících: Jak Kreml v roce 2014 skrytě ovládl Donbas
Jenže tito „prostí lidé“ najednou ze dne na den obsluhovali moderní protiletadlové systémy, jezdili v tancích, které ukrajinská armáda nikdy neměla, a dokázali drtit pravidelné vojenské jednotky. Pravda byla totiž úplně jiná. Bez masivní, státem řízené vojenské a finanční injekce z Ruské federace by takzvané lidové republiky nepřežily ani do konce léta. Tady je pět jasných důkazů, které definitivně bourají ruský mýtus o občanské válce na východě Ukrajiny.
Kořeny konfliktu: Problémy nevznikly přes noc
Problémy na východě Ukrajiny totiž nezačaly až výstřely v roce 2014. Donbas, těžce průmyslový region formovaný těžbou uhlí a ocelářstvím, si nesl svá specifika už z dob Sovětského svazu. Masivní industrializace ve 20. století sem přitáhla statisíce ruskojazyčných dělníků z celého impéria, což postupně změnilo demografii oblasti a oslabilo ukrajinskou identitu. Po rozpadu SSSR v 90. letech zažil Donbas tvrdý ekonomický náraz – zavírání dolů, nezaměstnanost a vzestup lokálních oligarchů vytvořily podhoubí pro obrovskou frustraci.
Místní politické elity, zejména vlivná Strana regionů kolem pozdějšího prezidenta Viktora Janukovyče, této nespokojenosti obratně využívaly. Celé roky v místních obyvatelích živily narativ, že je Kyjev přehlíží a že „Donbas dře na celou Ukrajinu“. Když pak na přelomu let 2013 a 2014 padl Janukovyčův režim během revoluce na Majdanu, místní obyvatelstvo cítilo strach a nejistotu z nové vlády. Právě do této dlouhodobě prohlubované propasti se Kreml rozhodl vrazit klín a eskalovat doutnající napětí v ozbrojený konflikt.
Jiskra, která zapálila Donbas: Vývoj do jara 2014
Skutečný spouštěč událostí na východě Ukrajiny musíme hledat o několik měsíců dříve, na přelomu let 2013 a 2014 v Kyjevě. Když tehdejší prezident Viktor Janukovyč pod tlakem Moskvy odmítl podepsat asociační dohodu s Evropskou unií, vypukly masové protesty známé jako Euromajdan. Po měsících krvavých střetů v centru Kyjeva Janukovyč v únoru 2014 uprchl do Ruska.
Kreml na pád svého spojence zareagoval bleskově. Na přelomu února a března 2014 obsadili neoznačení ruští vojáci, takzvaní „zelení mužíčci“, strategické body na poloostrově Krym, který Rusko vzápětí nelegálně anektovalo. Rychlý a téměř bezkrevný zisk Krymu povzbudil Moskvu k dalšímu kroku. Zaměřila se na průmyslový jihovýchod Ukrajiny, kde se pokusila vyvolat sérii povstání známou jako „Ruské jaro“. Zatímco v Charkově nebo Oděse se ukrajinským silám podařilo situaci udržet pod kontrolou, na Donbase padla ruská propaganda na úrodnou půdu frustrace a strachu. V dubnu 2014 ukrajinská vláda vyhlásila Protiteroristickou operaci (ATO) jako reakci na obsazování vládních budov ozbrojenci, čímž válka na Donbase naplno propukla.
1. „Dovolenkáři“ s plnou polní
Kritický zlom přišel v srpnu 2014. Ukrajinské síly tehdy téměř obklíčily Doněck a Luhansk a zdálo se, že je s povstáním konec. V tu chvíli překročily hranice tisíce příslušníků pravidelné ruské armády. Ruská státní média tehdy absurdně tvrdila, že jde o dobrovolníky, kteří si do zóny konfliktu přijeli odpočinout na „dovolenou“.
Přesné počty těchto vojáků Moskva pochopitelně tajila, ale existují relevantní odhady. Ruská nevládní organizace Výbor matek ruských vojáků hovořila až o 15 000 nasazených mužích, zatímco ukrajinská vláda a mezinárodní analytici tehdy odhadovali přítomnost 5 000 až 10 000 příslušníků pravidelné ruské armády. I konzervativní odhady NATO ze srpna 2014 potvrzovaly minimálně tisícovku ruských vojáků bojujících přímo v první linii. Z těchto dat je zřejmé, že nešlo o jednotlivce, ale o masivní nasazení celých praporních taktických skupin.
Tito takzvaní „dovolenkáři“ ovšem nefungovali jako žádná neorganizovaná domobrana. Jednalo se o vysoce organizované úderné svazky pravidelných sil Ruské federace, které Ukrajincům uštědřily drtivé porážky u Ilovajsku (v srpnu 2014) a později u Debalceva. Odborníci a vyšetřovatelé (například z platformy Bellingcat) dnes ze zachycených snímků a zajatých vojáků přesně vědí, z jakých jednotek tito muži pocházeli.
Do klíčové bitvy o Ilovajsk se zapojili především elitní ruští výsadkáři – konkrétně příslušníci 331., 137. a 247. výsadkového pluku a 31. výsadkové útočné brigády. Pozemní podporu jim zajišťovaly motorizované brigády (8., 18. a 21.) a významnou roli sehrála proslulá 6. tanková brigáda z Mulina. Právě ta na bojiště přivezla modernizované tanky T-72B3, které v roce 2014 vlastnila výhradně ruská armáda, čímž se staly nezvratným důkazem přímé invaze. Celá operace byla řízena a koordinována na nejvyšší úrovni ruského velení. Když ukrajinská armáda zajala několik desítek těchto vojáků, včetně výsadkářů z 331. pluku, byla donucena reagovat i samotná Moskva – ta tehdy přišla s dnes již legendární a bizarní výmluvou, že její elitní jednotky při hlídkování „prostě zabloudily“ přes hranice.
2. Těžká technika a tragédie letu MH17
Separatisté na Donbase začali brzy po vypuknutí bojů disponovat obrovským množstvím těžké vojenské techniky. Ruská propaganda tvrdila, že jde o ukořistěné ukrajinské zbraně z místních skladů. Tento mýtus však rychle narazil na realitu bojiště. Mezinárodní pozorovatelé a vyšetřovatelé začali na Donbase dokumentovat zbraně, které Ukrajina nikdy nevlastnila a nemohla je tedy ani ztratit. Jasným důkazem ruských dodávek byly kromě modernizovaných tanků T-72B3 také specifická obrněná vozidla BPM-97 (Vystrel) nebo moderní protiletadlové systémy Pancir-S1. Tyto zbrojní systémy měla v té době ve výzbroji výhradně armáda Ruské federace a nebyly na Ukrajinu nikdy oficiálně exportovány.
Nejtragičtějším a nejlépe zdokumentovaným důkazem této tajné vojenské podpory se však stal přesun protiletadlového raketového systému Buk (konkrétně odpalovacího zařízení s označením 332). Nezávislí vyšetřovatelé z platformy Bellingcat a oficiální mezinárodní vyšetřovací tým (JIT) na základě analýzy stovek fotografií, videí z palubních kamer, zachycených odposlechů a satelitních snímků jednoznačně prokázali trasu tohoto stroje. Systém patřil 53. protiletadlové raketové brigádě ruské armády se sídlem v Kursku. Buk tajně přejel rusko-ukrajinskou hranici, 17. července 2014 odpálil z pole u obce Pervomajskyj (tehdy plně pod kontrolou separatistů) raketu na civilní Boeing 777 letu MH17 společnosti Malaysia Airlines a zabil všech 298 lidí na palubě. Hned následující den byl systém urychleně a v utajení odvezen zpět do Ruska – s jednou chybějící raketou.
3. Architekti chaosu z FSB a GRU
Toto povstání nebylo žádným spontánním projevem nespokojeného lidu, jak se snažila vykreslit ruská televize. Jiskru, která zažehla konflikt, nepřinesli místní horníci, ale zkušení ruští občané s úzkými vazbami na tajné služby (především FSB a vojenskou rozvědku GRU). Klíčovým cílem Moskvy v této fázi bylo vytvořit iluzi lokální občanské války a udržet si možnost popřít přímé zapojení.
Hlavní tváří této operace se stal Igor Girkin, známý pod pseudonymem Strelkov. Tento „vysloužilý“ plukovník ruské FSB a veterán z válek v Podněstří, Bosně a Čečensku nejprve pomáhal s anexí Krymu, aby se následně přesunul na Donbas. V dubnu 2014 v čele zhruba padesátičlenného, těžce ozbrojeného komanda obsadil strategické město Slovjansk, čímž fakticky odstartoval ozbrojenou fázi konfliktu. Sám Girkin se později v ruských médiích otevřeně chlubil tím, že to byl on, kdo „stiskl spoušť války“, a přiznal, že bez zásahu jeho jednotky by místní protesty nakonec vyšuměly. Později se pasoval do role „ministra obrany“ separatistů.
Girkin však nebyl zdaleka sám. Ruský vliv sahal do nejvyšších pater nově vzniklých odštěpeneckých struktur. Prvním „premiérem“ samozvané Doněcké lidové republiky (DNR) se stal Alexandr Borodaj – moskevský politický konzultant a další občan Ruské federace. Borodaj měl úzké vazby na ruského oligarchu Konstantina Malofejeva, který ranou fázi povstání štědře financoval. K nim se přidali další velitelé s napojením na ruskou vojenskou rozvědku GRU, jako byl například Igor Bezler (přezdívaný Běs). Teprve když tito „architekti chaosu“ začali v létě 2014 pod náporem ukrajinské armády prohrávat, musela Moskva sundat masku a poslat jim na pomoc regulérní armádu popsanou v prvním bodě.
4. Wagnerovci v roli nekompromisních „čističů“
Na jaře 2014 se pravidelná ukrajinská armáda nacházela v naprosto tristním stavu. Roky systematického podfinancování, korupce a cílené infiltrace vyvrcholily za vlády prezidenta Janukovyče, kdy klíčové posty v armádě a tajných službách zastávali lidé s přímými vazbami na Moskvu. Po revoluci na Majdanu se velení prakticky rozpadlo, část důstojnického sboru navíc zběhla na ruskou stranu (což se naplno ukázalo při anexi Krymu). Ukrajinské ozbrojené síly tak byly v prvních měsících války téměř paralyzované a neschopné efektivní obrany.
Právě do tohoto mocenského vakua vstoupil v počáteční fázi konfliktu vliv oligarchů, a to na obou stranách fronty, i když s velmi odlišným cílem. Na ukrajinské straně situaci narychlo zachraňovali místní miliardáři, zejména Ihor Kolomojskyj. Ten ze svých prostředků masivně financoval, vyzbrojoval a organizoval dobrovolnické prapory (např. Dnipro, Azov či Donbas), které v prvních měsících nesly hlavní tíhu bojů a zastavily postup separatistů. Na straně rebelů do hry naopak vstupovali ruští oligarchové napojení na Kreml, jako zmíněný Konstantin Malofejev, kteří povstání dotovali. Tradiční donbaští magnáti (jako nejbohatší Ukrajinec Rinat Achmetov) se zpočátku snažili hrát obojakou hru a udržet si vliv na obě strany, ale nakonec o své továrny a doly pod nátlakem ozbrojenců a ruských struktur definitivně přišli.
Zatímco Kyjev v nejhorších chvílích spoléhal na dobrovolníky z řad občanů, Moskva na Donbase poprvé ve velkém otestovala využití soukromých vojenských společností – především Wagnerovy skupiny, kterou tehdy formoval bývalý důstojník GRU Dmitrij Utkin. Žoldnéři zde však neplnili jen běžné úkoly na frontě. Wagnerovci fungovali jako elitní „čističi“. Když se někteří polní velitelé separatistů stali pro Moskvu příliš radikálními, neposlušnými, nebo si začali budovat vlastní nezávislá mocenská centra, Kreml je nechal nemilosrdně odstranit. Právě wagnerovcům a ruským speciálním silám je připisována fyzická likvidace vlivných polních velitelů, jako byl Alexandr Bědnov (přezdívaný Batman) nebo velitel brigády Prizrak Alexej Mozgovoj. Těmito cílenými atentáty pod falešnou vlajkou Moskva zlikvidovala vnitřní opozici a dosadila si do vedení luhanských a doněckých struktur zcela loajální a poslušné loutky.
5. Záhadné bílé konvoje
Ekonomika obou separatistických republik byla od začátku uměle udržována při životě ruskými dotacemi. Od 22. srpna 2014 začalo Rusko na Donbas vysílat masivní kolony narychlo na bílo natřených nákladních vozů Kamaz. Moskva je cynicky označovala za „humanitární konvoje“, které měly údajně pomáhat strádajícím civilistům. Tyto stovky kamionů ovšem zcela ignorovaly mezinárodní právo – hranice překračovaly bez souhlasu ukrajinských úřadů a odmítaly i inspekci ze strany Mezinárodního výboru Červeného kříže (MVČK). Tehdejší šéf ukrajinské tajné služby SBU Valentyn Nalyvajčenko to tehdy označil za „přímou invazi pod cynickým pláštíkem Červeného kříže“.
Iluze o humanitární pomoci na bojišti rychle vzala za své. Nezávislí pozorovatelé z OBSE sice občas monitorovali hraniční přechody, ale k reálnému obsahu naprosté většiny nákladů neměli přístup. Podle ukrajinských a západních tajných služeb sloužily tyto „humanitární“ linky primárně k logistickému zásobování povstalců municí, palivem a vojenským materiálem. Ještě temnější byla jejich zpáteční cesta do Ruska. Zpravodajské služby a místní svědci opakovaně zdokumentovali, že bílé Kamazy posloužily k systematickému průmyslovému rabování. Zpět za hranice odvážely rozebrané a ukradené špičkové vybavení z ukrajinských továren – do Ruska takto prokazatelně putovalo například výrobní zařízení ze strategického zbrojního závodu Topaz v Doněcku nebo vybavení luhanské továrny na výrobu munice.
Závěr: Zástěrka z Moskvy a minely Kyjeva
Příběh o utlačovaných hornících beroucích spravedlnost do vlastních rukou byl jen pečlivě budovanou zástěrkou. Na Donbase se v letech 2014 a 2015 nehrála klasická občanská válka, ale probíhala tam skrytá, leč plnohodnotná vojenská operace v režii Moskvy. Bylo by však historickou slepotou tvrdit, že ukrajinská strana neudělala žádné chyby. Naopak, Kyjev v kritických chvílích nahrával ruské propagandě přímo na smeč.
Učebnicovým příkladem bylo zbrklé a politicky naprosto necitlivé hlasování ukrajinského parlamentu o zrušení jazykového zákona bezprostředně po revoluci na Majdanu. Ačkoliv toto zrušení tehdejší dočasný prezident vzápětí vetoval a nikdy nevstoupilo v platnost, v ruskojazyčných regionech tento krok okamžitě vyvolal obrovskou paniku a pocit ohrožení. K tomu se následně přidalo chaotické vojenské velení, počáteční neschopnost efektivně komunikovat s obyvateli Donbasu a nutné spoléhání se na dobrovolnické prapory, z nichž některé radikálnější frakce se v zóně konfliktu občas dopouštěly excesů mimo standardní pravidla boje.
Tyto ukrajinské přešlapy sice válku samotnou nevyvolaly – ta byla prokazatelně vyprovokována, importována a zásobována z Ruska –, ale posloužily Kremlu jako dokonalé palivo pro udržování ohně, který na východě Ukrajiny hoří dodnes.
Hlavní zdroje a podklady pro tento článek:
- JIT (Joint Investigation Team): Oficiální závěry mezinárodního vyšetřování sestřelení civilního letu MH17, které nezvratně prokázaly původ systému Buk od 53. protiletadlové raketové brigády z Kursku.
- Bellingcat & InformNapalm: Nezávislé OSINT analýzy (satelitní snímky, geolokace, digitální stopy), které zdokumentovaly přítomnost výhradně ruské techniky (tanky T-72B3, systémy Pancir-S1) a přesně identifikovaly ruské jednotky (např. 331. výsadkový pluk) v bitvách o Ilovajsk a Debalcevo.
- OBSE a zprávy NATO: Reporty z mezinárodního pozorování hraničních přechodů (ignorování inspekcí bílými konvoji Kamaz) a odhady aliančních rozvědek o přímém nasazení ruských praporních skupin v srpnu 2014.
- Výbor matek ruských vojáků: Nezávislé shromažďování svědectví od rodin z Ruské federace, které potvrdilo masivní nasazení (odhady až 15 000 mužů) a utajované ztráty regulérní ruské armády.
- Otevřená přiznání samotných aktérů: Rozhovory a mediální výstupy (zejména Igora Girkina/Strelkova), ve kterých se sami strůjci konfliktu chlubí tím, že bez jejich zásahu (a podpory Moskvy) by separatistické hnutí na Donbase nevzniklo a nepřežilo.
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