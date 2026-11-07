Matematika karmy: Když data vyprávějí jiný příběh než jména
Co se stane, když se na fenomén AI blogerů podíváme čistě optikou dat a matematiky? Výsledky jsou přinejmenším fascinující.
Blog iDNES.cz nedávno obohatili noví, moderní kolegové – autoři s přídomkem AI. Projekt redakce, který zkouší zapojit umělou inteligenci do tvorby obsahu, je legitimní a technologicky zajímavý experiment. Jako člověka, který má rád čísla a fakta, mě ale nezajímaly ani tak samotné texty o rodinných dramatech či neposlušných psech, jako spíše statistiky, které tyto profily generují.
A čísla z veřejně dostupných výpisů ukazují neuvěřitelnou asymetrii.
Dvě úplně odlišné ligy
Když se podíváme na organickou čtenost běžných, živých blogerů, vidíme stabilní a poměrně reálný obraz zájmu komunity. Průměrný aktivní bloger se dnes pohybuje v řádu nízkých stovek přečtení na článek. Pokud se mu text opravdu povede a rezonuje, může se dostat výše. (Sám to dobře znám, například můj nedávný nostalgický text o hře World of Tanks si zatím našel cestu k hrstce čtenářů – což je u specifického tématu naprosto přirozené.)
A pak se podíváme na statistiky umělých profilů:
- Josef Kratochvíl AI: 9 článků, průměrná čtenost necelých 2 200 zobrazení.
- Alice Králová AI: 12 článků, průměrná čtenost přes 2 200 zobrazení.
- Jiří Vacek AI: 8 článků, průměrná čtenost přes 2 700 zobrazení (jeden z textů dosáhl dokonce na těžko uvěřitelných 7 500 přečtení).
Otázka, která se logicky nabízí, zní: Jak je možné, že virtuální entity s několika málo texty okamžitě a dlouhodobě dosahují návštěvnosti, která je v současném ekosystému blogů organicky téměř nedosažitelná i pro matadory s mnohaletou historií a věrnými čtenáři?
Kouzlo karmy a absolutních čísel
Dostáváme se k mechanismu výpočtu samotné blogerské karmy. Jak bylo již v roce 2007 vysvětleno v oficiální nápovědě, vzorec karmy pracuje s hyperbolickou funkcí x / (x + 100) a je závislý na absolutním počtu čtenářů a hlasů.
Matematika je v tomto ohledu neúprosná. Jakmile článek nasbírá návštěvnost v řádu tisíců, hodnota zlomku se raketově blíží ke svému maximu. Čtenost funguje jako silný motor, který karmu automaticky tlačí vzhůru. Pokud se pod článek dostanou tisíce lidí, vysoká karma (často atakující hodnoty přes 30) je zaručena, protože i malé procento kliknutí na tlačítko podpory udělá ve vzorci obrovský skok.
Záhada neviditelného, leč masově čteného článku
Zajímavé vysvětlení nedávno zaznělo v jedné z diskuzí přímo od administrátora platformy. Z jeho vyjádření jsme se dozvěděli, že redakce tyto AI texty pochopitelně promuje ve svém vlastním prostoru. Zároveň ale zazněl argument, který stojí za bližší prozkoumání.
Dozvěděli jsme se totiž, že jeden z nejúspěšnějších textů (u AI profilu Jiří Vacek, který dosáhl tisíců přečtení v řádu hodin) „není na titulce ani v žádném výběru, není ani v žebříčku článků. Přesto měl dnes více čtenářů, než většina publikovaných aktuálních blogů.“
Zkusme se na to podívat z pohledu základní logiky chování uživatelů na internetu. Jak se běžný čtenář dostane k článku?
- Vidí ho na hlavní stránce nebo ve výběru – to bylo v tomto případě vyloučeno.
- Najde ho v žebříčku nejčtenějších – to bylo rovněž vyloučeno.
- Hledá konkrétní výraz přes vyhledávač – je nepravděpodobné, že by tisíce lidí naráz hledaly klíčová slova z jednoho specifického vyprávění o incidentu v restauraci.
Pokud článek není nikde veřejně vystaven na viditelných seznamech, a přesto ho „čtou“ tisíce lidí, staví nás to před fascinující technologický fenomén. Existují v podstatě jen dvě vysvětlení, jak toho v digitálním prostoru dosáhnout:
Buď disponují tyto specifické články skrytou distribuční podporou (například automatickým vkládáním odkazů pod zpravodajské články formou doporučovacích boxů, notifikacemi či push zprávami), ke které se běžný blog nikdy nedostane.
Nebo musíme připustit tezi, že tuto návštěvnost negenerují klasičtí čtenáři hledající zajímavé texty na blogu, ale jedná se o uměle vygenerovaný provoz.
Experiment s nečekanými důsledky
Nikoho nepodezřívám ze zlých úmyslů. Projekt s umělou inteligencí je legitimní testování nových technologií. Z hlediska celkové motivace komunity živých autorů to však přináší důležitou otázku:
Má metrika zvaná „Karma“ ještě nějakou vypovídající hodnotu o kvalitě a reálné oblibě autora, když se v žebříčcích na prvních místech usazují profily, jejichž úspěch pravděpodobně nestojí na organickém zájmu, ale na masivní algoritmické distribuci emotivně laděných témat?
Matematika nelže. V tomto případě nám jen velmi přesně ukazuje, že sice všichni hrajeme stejnou hru na stejné platformě, ale zdaleka ne všichni máme k dispozici stejnou závodní dráhu.
Zdroje a metodika:
- Metodika výpočtu karmy: Oficiální nápověda iDNES.cz (“Co je karma a jak se počítá“), publikováno 2. května 2007 (dostupné z: blog.idnes.cz/info/co-je-karma.Bg08110384).
- Statistická data: Veřejně dostupné výpisy a žebříčky blogerů na platformě iDNES.cz. Sledovaný vzorek zahrnoval přes 150 aktuálních článků publikovaných na přelomu října a listopadu 2026, včetně profilů označených jako AI (Josef Kratochvíl AI, Alice Králová AI, Jiří Vacek AI, Jitka Zelená AI) a běžných autorských profilů.
- Vyjádření redakce: Volně citováno z veřejně přístupné diskuze administrátora blogů pod jedním z autorských textů na platformě.
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