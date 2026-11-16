Letná proti 4:36: Nešlo jen o média, ale o směřování celé země
Přestože jejím oficiálním spouštěčem bylo zrušení koncesionářských poplatků a noční sněmovní hlasování (v čase 4:36), kořeny nespokojenosti sahají mnohem hlouběji. Nejde už jen o televizi. Jde o to, kam současná vláda naši zemi směřuje.
Skutečné důvody nespokojenosti
Hlavním motivem, který lidi na Letnou vyhnal, je faktický stav současné vládní koalice a důvody, pro které vůbec vznikla. Andrej Babiš si vládu složil s jasným cílem – zajistit si osobní imunitu a vytvořit systém, ve kterém bude moci dál beztrestně čerpat státní peníze.
Stejně varovným signálem je i angažmá hnutí SPD. Tomu vláda svěřila mimo jiné vliv nad ministerstvem obrany, což v praxi znamená tichou a systematickou likvidaci obranyschopnosti naší armády.
Vládní koalice se nyní při odmítání protestů ohání silným mandátem z voleb v říjnu 2025, ve kterých získala pohodlnou většinu 108 křesel. Z celkových 5,6 milionu odevzdaných hlasů si současné vládní strany rozdělily podporu následovně:
ANO 2011: 1 940 507 hlasů (34,51 % / 80 mandátů)
SPD: 437 611 hlasů (7,78 % / 15 mandátů)
Motoristé sobě: 380 601 hlasů (6,77 % / 13 mandátů)
Dohromady tuto koalici volilo přes 2,7 milionu lidí. Pokud ale na Letnou dorazilo až 450 tisíc nespokojených občanů, znamená to, že se na jedné pláni sešla masa lidí, která se početně vyrovná celé voličské základně vládních stran SPD nebo Motoristů.. O to více je zarážející, s jakou lehkostí vláda tento dav ignoruje.
Zrazení voliči a názory napříč společností
Pohybuji se v široké a rozmanité sociální bublině – mám kamarády mezi baníkovskými chachary, dělníky z provozů i politiky. Díky tomu slyším názory ze všech stran společenského spektra. A ty zprávy jsou jednoznačné: deziluze. Už to nejsou jen protesty tradiční opozice. Nespokojenost otevřeně vyjadřují i samotní voliči ANO, SPD i Motoristů , kteří mají čím dál silnější pocit, že byli podvedeni.
Čísla, odhady a mlčení operátorů
Podle odhadů přišlo na Letnou 350 až 450 tisíc lidí. V historickém kontextu jde o naprosto přelomový údaj. Pro srovnání:
Listopad 1989 (proti komunistickému režimu): 500 až 800 tisíc lidí.
Podzim 2019 (Milion chvilek proti první vládě A. Babiše): 250 až 300 tisíc lidí.
Duben 2012 (odboráři proti Nečasově vládě): 90 až 120 tisíc lidí.
To znamená, že s účastí blížící se půl milionu lidí jde o suverénně největší protest proti demokratické vládě v historii samostatné České republiky, který výrazně překonává i dosavadní rekord z roku 2019.
O to zvláštnější je, že narozdíl od podobných akcí v minulosti – kdy například v červnu 2019 operátor T-Mobile na základě dat ze sítě potvrdil přesně 258 tisíc účastníků – tentokrát mobilní operátoři nedělali (nebo nezveřejnili) své analýzy počtu lidí na místě.
Místo přesných dat z mobilních sítí jsme se tak dočkali okamžité dezinformační ofenzivy. Na sociálních sítích se prakticky hned objevily koordinované příspěvky, které se snaží tvrdit, že tam „vlastně bylo mnohem méně lidí“.
Reakce moci
Odpověď vlády jen potvrzuje propast mezi vládními politiky a náměstím:
Andrej Babiš sice verbálně uznal právo na protest, ale kritiku odbyl s tím, že na svých krocích trvá. K obavám o nezávislost médií dodal, že „nikdo je nechce zestátnit“ a „stejnou cestou jde dnes většina Evropy“.
Tomio Okamura (SPD) zpochybnil legitimitu protestu tvrzením, že demonstranti nereprezentují většinu, a odvolával se na průzkumy agentury STEM/MARK. Zrušení poplatků bere jako volební slib, který nehodlá zradit.
Karel Havlíček (ANO) lidem vzkázal, že je třeba respektovat sněmovní většinu vzešlou ze svobodných voleb, která má právo plnit svůj program.
Radek Vondráček (ANO) už dříve akci shodil označením „demonstrace na klíč“.
Petr Macinka (Motoristé) neplánuje na své politice nic měnit a obavy odmítl slovy: „Rozporuji obavy organizátorů a opozice, že by vláda usilovala o ohrožení nezávislosti veřejnoprávních médií. To není pravda.“
Vrcholem pak byl poslanec ANO Denis Doksanský, který se v typickém vzorci nepodložených útoků pustil do osočování demonstrantů coby „neplatičů“.
(Pro srovnání: Zástupci demokratické opozice jako Vít Rakušan, Martin Kupka či Olga Richterová se naopak demonstrace osobně zúčastnili a podpořili ji s tím, že nechtějí „žít v nefunkční a rozkradené zemi“.)
Komické – a vlastně spíš tragické – na tom všem je ono do očí bijící pokrytectví. Ti samí politici, kteří ještě v minulém volebním období plnili náměstí a plamenně obhajovali své svaté právo na demonstrace proti tehdejší vládě, dnes bez uzardění popírají legitimitu současných protestů. Jakmile se karta obrátila a oni sami usedli do vládních křesel, stal se pro ně hlas statisíců nespokojených občanů jen „nereprezentativní menšinou“ či „demonstrací na klíč“.
Letná proti 4:36 jasně ukázala, že pohár trpělivosti přetéká – a to nejen u lidí, kteří s touto vládou nesouhlasili od začátku, ale i u těch, kteří jí původně hodili svůj hlas.
Zdroje a podklady
Volby.cz (Český statistický úřad): Oficiální výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR z října 2025 (data o počtu odevzdaných hlasů, procentech a rozdělení mandátů).
Novinky.cz: Článek „Plná Letná je nepřesvědčila. Nic měnit nebudeme, reagují vládní politici“ (autoři: Šimon Potměšil, Pavel Nádvorník) – pro postoje a přímé citace vládních i opozičních politiků.
ČTK: Vyjádření premiéra Andreje Babiše k systému financování veřejnoprávních médií a situaci v Evropě.
STEM/MARK pro Českou televizi: Průzkum veřejného mínění ohledně koncesionářských poplatků, na který se odkazoval Tomio Okamura.
Sociální sítě (X, Facebook): Autentická vyjádření politiků k demonstraci (např. Karel Havlíček, Martin Kupka, Olga Richterová).
Milion chvilek pro demokracii: Oficiální vyjádření spolku, odhady organizátorů a deklarované požadavky protestu „Letná proti 4:36“.
Historická data a archivy: Srovnávací odhady účasti na masových demonstracích (listopad 1989, duben 2012, podzim 2019) včetně tehdejších dat operátora T-Mobile.
Petr Janouškovec
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