Když si stát dělá, co chce: Rychlé zákony, promlčené miliony a armáda v bačkorách
Satirik má v Česku na konci listopadu 2026 v podstatě po živnosti. Jak máte dělat nadsázku z politiky, která si sama vyrábí pointy rychleji, než je stačíte zapsat? Stačí otevřít zprávy z posledních dnů a dostanete kompletní manuál moderní české státnosti: jak si vystačit bez otravných právníků, jak nechat stomilionový účet tiše zestárnout, jak v koalici testovat hranice historické paměti a jak provozovat armádu v režimu přísného domácího vězení.
Legislativní rada, ze které zbyl jen předseda
Poradní orgány jsou skvělá věc – tedy přesně do chvíle, než vám začnou radit něco, co se vám nehodí. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (ANO) tento týden předvedl, jak zdlouhavou debatu vyřešit jednou dobře mířenou zkratkou. Podle zjištění serveru Seznam Zprávy ze 27. listopadu prosazuje změnu trestního řádu, která podle médií může pomoci premiérovi Andreji Babišovi v kauze Čapí hnízdo.
Experti Legislativní rady vlády udělali tu chybu, že si vzali svou práci příliš k srdci, a před riziky návrhu varovali. Ministr Tejc, který radě zároveň předsedá, proto zvolil nejefektivnější formu kolektivního rozhodování: radu jednoduše obešel, rozhodl, že návrh vůbec projednávat nebude, a napsal si vlastní stanovisko předsedy s doporučením vládě novelu schválit. Když se neshodnete s vlastními odborníky, stačí jim vypnout mikrofon.
Kouzelnou tečkou za celým týdnem je fakt, že o pár dní dříve vláda schválila jinou Tejcovu novelu, která zpřísňuje tresty pro agresivní řidiče za vybržďování a bezohledné vytlačování ostatních. Na českých silnicích tedy přituhuje – pokud ale máte potřebu někoho vytlačit z cesty v legislativním procesu, zjevně to pořád projde bez bodového postihu.
Toust za sto milionů, na který sedl prach
Běžný toustový chléb vydrží díky moderní chemii překvapivě dlouho. Stomilionová dotace na jeho výrobu má ale zjevně mnohem kratší datum spotřeby – alespoň co se chuti státu ji vymáhat týče. Týdeník Respekt upozornil, že Ministerstvo průmyslu a obchodu pod vedením Karla Havlíčka (ANO) už v březnu 2026 tiše zastavilo řízení o odnětí 100 milionů korun od Pekárny Zelená louka ze skupiny Penam, tedy z koncernu Agrofert.
Ministr Havlíček pro ČTK okamžitě nasadil svůj nejpřísnější úřednický výraz a vysvětlil, že všechno běželo striktně po úřední linii až po výklad judikatury o promlčení z roku 2024. Zkrátka čistá administrativa, žádná politika, jen čas tak nějak příhodně uběhl. Premiér Andrej Babiš k tomu pro Seznam Zprávy přidal obligátní diagnózu, že celou kauzu kolem pekárny vymysleli v Bruselu. Opozice sice zuří, ale běžný občan si z toho může odnést cennou lekci: zatímco na váš nezaplacený poplatek za popelnice si stát vzpomene i po letech s přesností laseru, sto milionů se při správné „úřední linii“ dokáže vypařit jako pára nad toustovačem.
Paragraf 405 aneb koaliční teambuilding v přímém přenosu
Aby vládní tábor nepůsobil jako nudná jednolitá masa, postaral se o zpestření poslanec Jindřich Rajchl (PRO, zvolený za SPD). Podle serverů Novinky.cz a Refresher připravuje úpravu paragrafu 405 trestního zákoníku, který dnes trestá veřejné popírání, zpochybňování či schvalování genocidy až třemi lety vězení. Rajchl by rád trestnost tohoto jednání omezil nebo zmírnil.
Historici i opozice podle Refresheru bijí na poplach a označují nápad za nebezpečný. Ještě výživnější podívaná ale přišla přímo z vládních lavic: podle Novinek ze 27. listopadu vzkázal Boris Šťastný svému koaličnímu kolegovi, že takový návrh nikdy nepřipustí. Vládní spolupráce tak začíná připomínat společné bydlení, kde jeden spolubydlící nadšeně navrhne zbourat nosnou zeď a druhý mu ještě v předsíni vyrazí kladivo z ruky.
Ministerstvo obrany v režimu „nikam se nejede“
Absolutní zlatou medaili za týdenní výkon v kategorii politického absurdna si však odnáší hnutí SPD v resortu obrany. Poslanecká sněmovna totiž podle Seznam Zpráv a Novinek.cz právě z podnětu SPD přerušila schvalování plánu zahraničních misí české armády na roky 2027 a 2028. A teď to nejlepší: ten plán připravil sám ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), bez problému prošel vládou i Senátem a pokud ho poslanci do konce roku neschválí, čeští vojáci v zahraničí budou muset sbalit kufry a jet domů. Podle Novinek je z toho nervózní i samotný ministr. Zablokovat ve Sněmovně vlastnímu ministrovi jeho vlastní návrh, to už chce buď mimořádný talent pro sebepoškozování, nebo hodně špatnou komunikaci v poslaneckém klubu.
Zapadá to ale dokonale do širší strategie „armáda v bačkorách“. Už v září podle Respektu, ČT24 a Seznam Zpráv ministr Zůna nepovolil náčelníkovi generálního štábu Miroslavu Hlaváčovi cestu na bezpečnostní konferenci YES v Kyjevě. Předseda SPD Tomio Okamura pak 11. listopadu pro Radiožurnál celou doktrínu shrnul bez zbytečných oklik: resort pod vedením SPD nebude vysílat české vojáky na cvičení pro podporu Ukrajiny. Proč taky jezdit po světě, cvičit se spojenci nebo sbírat zkušenosti na konferencích, když se stát dá nejlépe bránit z pohodlí vlastních kasáren, ideálně za staženými roletami.
Když si to na závěr týdne sečteme, vzniká docela srozumitelný obraz vládní efektivity: experty vynecháme, dotaci necháme promlčet, o genocidě se pohádáme přes noviny a armádu si pro jistotu zablokujeme sami. Příjemný víkend .
Zdroje
Seznam Zprávy: Experti varovali, tak si Tejc souhlas se změnou výhodnou pro Babiše posvětil sám (27. 11. 2026)
Respekt: Ministerstvo zastavilo vymáhání dotace od pekárny z Agrofertu, opozice postup kritizuje (27. 11. 2026)
ČT24: Ministerstvo zastavilo vymáhání 100 milionů od pekárny patřící Agrofertu (27. 11. 2026)
Seznam Zprávy: Kauzu kolem dotace pro pekárnu z Agrofertu vymysleli v Bruselu, řekl Babiš (27. 11. 2026)
Novinky.cz: Rajchl v koalici se změnou zákona o genocidě narazil. Jeho návrh nikdy nepřipustím, vzepřel se Šťastný (27. 11. 2026)
Seznam Zprávy: Sněmovna přerušila z podnětu SPD schvalování plánu zahraničních misí armády (26. 11. 2026)
Novinky.cz: Hromadný návrat vojáků z misí? Z poslanců je nervózní i Zůna (27. 11. 2026)
Seznam Zprávy: Zůna: Hlaváč na konferenci v Kyjevě nejel kvůli pracovním povinnostem v Česku (11. 9. 2026)
Domácí Politika: Výrok Tomia Okamury pro Radiožurnál (11. 11. 2026)
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