Když byl internet ještě v plenkách
Vzpomínáte na ty začátky? Můj první domácí počítač bylo legendární Pentium 75, které jsem si domů přinesl v roce 1996. Stálo tehdy kolem padesáti tisíc korun – za ty peníze byste dnes měli našlapanou mašinu i s obstojným ojetým autem k tomu. Sestavit tehdy počítač nebyla žádná nuda jako dnešní „plug and play“ lego, kde do sebe všechno automaticky zapadne. Byla to čistá alchymie. Grafická karta od jedné firmy si klidně postavila hlavu a prostě odmítla spolupracovat se základní deskou od firmy jiné. Nastavovaly se jumpery, řešily se konflikty hardwaru a při každém zapnutí se člověk modlil, aby z bedny nezaznělo varovné pípání. A když už jste to železo konečně oživili, čekal na vás operační systém. Pamatujete na ten dobový vtip? Jaký je rozdíl mezi listím a Windows 95? Listí padá jen na podzim, Windows padají celý rok. A byla to svatá pravda. Modrá obrazovka smrti (BSOD) na nás svítila tak často, že by z toho dnešní uživatelé dostali infarkt, a přeinstalace systému s hromadou disket byla náš běžný každotýdenní rituál.
Na samotný internet jsem se pak dostal až v roce 2001. Kdo se tehdy chtěl připojit, musel snášet rituální, skřípavý zvuk vytáčeného modemu a hlavně – musel mít hodně tolerantní rodinu. Kdo pamatuje tehdejší ceníky Českého Telecomu, moc dobře ví, že surfovat přes den se rovnalo finanční sebevraždě. Čekalo se jako na smilování na sedmou večerní, nebo ještě lépe na víkend, kdy naskočil levnější tarif. Zlaté pravidlo znělo: nepřipojuj se před sedmou, jinak nás zruinuješ. Když pak na konci měsíce dorazil účet za telefon a rodina zjistila, nejen kolik to stálo, ale proč se k nám domů vlastně nedalo týdny dovolat, bylo z toho dusno, které by se dalo krájet.
Když už jste tu digitální dálnici zaplatili, přivítalo vás legendární „O-ou!“ z ICQ. Mělo to své specifické kouzlo, protože na internetu se tehdy vůbec neřešila politika. Byla to oáza, kde se lidé pídili po informacích všeho druhu a především si navzájem pomáhali řešit právě ty nekonečné technické problémy. Vládla tam jakási kutilská solidarita. Nikdo po vás nežebral peníze přes nějaké předplatné a nehrál si na influencera. Platilo jedno univerzální pravidlo: všichni si bez výjimky tykali. Byli jsme si rovni, a i když se v diskuzích kolikrát pro drsnější slovo nešlo daleko, nikdo se z toho nehroutil a nikoho nenapadlo běžet se vyplakat k nějakému adminovi.
Kromě technických rad a pokecu měl ale tehdejší internet ještě jednu obrovskou, skoro až odbojovou dimenzi – muziku a data. Zapomeňte na dnešní sterilní kliknutí na Spotify. Začalo to Napsterem, kde jste prohledávali disky lidí na druhém konci planety a tahali z nich empétrojky rychlostí několika málo kilobajtů za sekundu. Každá písnička měla nevyčíslitelnou hodnotu. Pak přišlo DC++, ohromná virtuální tržnice, kde se měnilo všechno za všechno. A jakmile jste ta drahocenná data stáhli, přišel druhý posvátný obřad: vypalování cédéček. Všichni v místnosti museli přestat dýchat, aby nepodtekl buffer a to hříšně drahé prázdné CD neletělo rovnou do koše.
Zlom přišel mnohem později se sociálními sítěmi. Na začátku to vypadalo nevinně – najdeme si staré spolužáky, ukážeme si fotky. Jenže pak se z toho stal brutální byznys a otěže převzaly algoritmy. Tyhle kusy kódu totiž rychle zjistily jednu zásadní věc: spokojený uživatel sice hezky vypadá v letáku, ale nevydělává peníze. Peníze vydělává uživatel vytočený do doběla.
Dneska vám systém s přesností chirurga servíruje přesně to, co vás zaručeně naštve. Z lidí se stali Pavlovovi psi slintající nad další notifikací, dobrovolně zavření v neprodyšných sociálních bublinách, kde se navzájem plácají po zádech a utvrzují v čím dál absurdnějších bludech. Místo abychom internet využívali k hledání informací, zíráme do obrazovek, kde nám Facebook či X předžvýkají, co si máme myslet a koho máme zrovna dneska nenávidět. Diskuze se smrskla na předem naučená hesla a fakta nikoho nezajímají, hlavně že máme „svou pravdu“.
Když dnes koukám na ty nekonečné hádky plné agresivity, docela se mi stýská po dobách, kdy vrcholem toxicity bylo, že vám někdo na chatu napsal, že jste „lama“, a vaší největší starostí bylo, jestli se ta grafika konečně snese s deskou. Tenkrát byl totiž internet užitečný nástroj v rukou lidí. Dneska jsou lidé jen užitečným nástrojem v rukou internetu.
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