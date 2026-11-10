Kdo nám tají zprávy o svrabu a proč nás nutí koukat na Chalupáře?
Přesně to se mi stalo, když jsem narazil na jeden komentář. Zde je jeho text v plné kráse:„Nejen chřpku, ale i rýmu, svrab, covid a možná i neštovice... Ty papírové čepce jim kebule nezahřejí. A televizácí? Namísto demonstrací neměli nezamlčovat některé zpráv - a natočit konečně vyrobit nějaký slušný seriál nebo film, ať se nemusíme pořád dívat na Chalupáře a Nemocnici na kraji města.“
Tento krátký text je vlastně docela fascinujícím odrazem určité televizní nostalgie. Na prostoru tří věta dokáže propojit aktuální celospolečenskou frustraci, epidemiologii, kritiku mediálního světa a hluboký stesk po staré české kinematografii. Pojďme se ale bez jízlivosti zastavit u toho hlavního sdělení: Opravdu se „musíme“ pořád dívat na Chalupáře, protože dnešní televize nic pořádného netočí?
Zkusme si na chvíli sundat ty růžové normalizační brýle, přes které svět vypadal bezpečněji, protože vrcholem dramatu bylo, když si pan Kemr stěžoval na revma a primář Sova moudře kýval hlavou nad rentgenem. Když se totiž podíváme na reálnou produkci televizí od devadesátých let, zjistíme, že se točí tolik, až z toho přechází zrak. Jen se ten televizní ekosystém rozdělil na dva naprosto odlišné vesmíry.
V tom prvním, komerčním, jede nekonečná pásová výroba emocí i sázka na diváckou jistotu.
Továrny na emoce: Pokud si někdo stěžuje, že nemá novou Nemocnici, patrně posledních dvacet let nesledoval hlavní kanály. Komerční stanice servírují lékařské, vztahové a venkovské prostředí v kuse. V Ordinacích v růžové zahradě, Ulici, Slunečné nebo ZOO se za tu dobu vystřídalo tolik personálu, že by to pokrylo menší krajské město. Je to levné, je to rychlé a bezpečně to udrží diváka až do další reklamy.
Nekonečné reklamní bloky: Sázka na masovou komerci s sebou nese ještě jeden fenomén, který divácký zážitek spolehlivě rozbije. Děj je neúprosně kouskován reklamami, které na diváka vyskočí snad každých dvacet minut. Samotný příběh tak chvílemi působí spíše jako nutná vata a výplň mezi nabídkou kloubní výživy, zázračných mastí a léků na prostatu.
Odlehčená zábava a hity: Občas se ale urodí i věci, které uvíznou v paměti na dlouho. Od legendárního porevolučního sitcomu Hospoda, přes úspěšné odlehčené kriminálky jako Kriminálka Anděl či Polda, až po naprostý autorský fenomén a zrcadlo české vesnice – Okresní přebor.
Záchvěv kvality pod tlakem VOD: A když už komerci teče do bot a potřebuje z lidí dostat peníze za předplatné, zjistí, že umí točit i výborné „true crime“ série (např. Metoda Markovič: Hojer, Případ Roubal, Matematika zločinu).
A pak je tu ten druhý vesmír, ten veřejnoprávní. Ten, který spravují ti „televizáci“. A je tak trochu paradoxem, že právě oni za poslední roky vyprodukovali to nejlepší, co tu vzniklo.
Moderní kriminálky a fenomény: Případy 1. oddělení, drsné Devadesátky, temný Rapl z Krušných hor, nebo komediální Most!, který bořil tabu a trhal rekordy ve sledovanosti. Z dřívějška nezapomeňme na kultovní Četnické humoresky či retrospektivní Vyprávěj.
Prestižní minisérie (Quality TV): Tady už jsme na úrovni, která snese evropské měřítko. Ať už jde o rekonstrukci důlního neštěstí Dukla 61, mrazivý Metanol, mafiánského Rédla, komediální Volhu nebo dobového Herce.
Koprodukční podíl: A k tomu si připočtěte, že logo ČT je v podstatě na začátku každého velkého českého filmu, od Pelíšků, Kolji a Samotářů přes Anděla Páně až po nedávného Zátopka.
Není to tedy o tom, že by nebylo na co koukat. Je to spíše o tom, že u Devadesátek nebo Metanolu si člověk nevyloží nohy na stůl s pocitem blaženého polospánku, aby mu to jen tak šumělo do žehlení. Musí u toho dávat pozor. A co hůř, nenajde tam ten hřejivý pocit starých dobrých časů, kdy bylo všechno předvídatelně nalajnované a největší padouch byl ten, co šidil v JZD.
Mýtus o tom, že se netočí slušné věci, tak často pramení z naší vlastní potřeby po úniku do bezpečí. Je mnohem snazší a pohodlnější si s pocitem ukřivděnosti na dnešní dobu po stopadesáté pustit, jak Evžen Huml rekreuje v Třešňové, než sledovat drsnou reflexi reality.
Ten ovladač od televize držíme v ruce my. A je naprosto v pořádku, když na něm občas zvolíme jistotu a nostalgii starých časů. Jen nesmíme zapomínat, že kromě Chalupářů a Nemocnic existuje i obrovské množství skvělé současné tvorby – jen k ní zkrátka občas musíme u obrazovky trochu víc namáhat hlavu.
Přehled vybrané televizní tvorby podle stanic
|Televizní stanice
|Ikonické a dlouhodobé seriály
|Kriminálky a prémiové série (Quality TV / True crime)
|Významná filmová koprodukce a hity
|Česká televize (ČT)
|Četnické humoresky, Vyprávěj, Kukačky
|Devadesátky, Případy 1. oddělení, Dukla 61, Metanol, Rapl, Most!
|Pelíšky, Kolja, Anděl Páně, Zátopek, Samotáři
|TV Nova
|Ordinace v růžové zahradě, Ulice, Hospoda, Okresní přebor
|Kriminálka Anděl, Metoda Markovič: Hojer, Případ Roubal, Matematika zločinu
|Vratné lahve, Účastníci zájezdu, Gump
|TV Prima
|Rodinná pouta / Velmi křehké vztahy, Slunečná, ZOO
|Polda
|Ženy v běhu, Bezva ženská na krku, Po čem muži touží
Zdroje a podklady k textu:
- ČSFD.cz (Česko-Slovenská filmová databáze) – data o diváckém hodnocení a přijetí jednotlivých formátů (Quality TV vs. nekonečné seriály).
- MediaGuru.cz / Mediář.cz – historické statistiky sledovanosti (rekordy seriálů Most!, Devadesátky, Slunečná) a analýzy televizního trhu (přesun komerčních stanic k placenému VOD obsahu přes Voyo a Prima+).
- Výroční zprávy České televize – statistiky o objemu výroby vlastní dramatické tvorby a procentuálním podílu ČT na koprodukci tuzemských kinofilmů.
- Oficiální archivy TV Nova a TV Prima – data o celkovém počtu odvysílaných epizod a letech produkce dlouhodobých seriálů (Ordinace v růžové zahradě, Ulice).
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