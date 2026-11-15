Kam kráčíš armádo: Satirické okénko aneb Pat a Mat v maskáčích
Současná vojenská strategie České republiky totiž připomíná spíše epizodu ze seriálu Jistě, pane ministře, ovšem s trochu mrazivějším podtextem. Tady jsou tři stěžejní pilíře naší moderní obranné doktríny:
1. Personální politika ve stylu „Děkujeme, odejděte“ (a pokud možno potichu)
Ministr obrany Jaromír Zůna (SPD) zjevně nemá rád, když se armáda příliš připravuje na reálné hrozby, jako je například Rusko. Když západní tajné služby varují před ruskými hybridními útoky, co udělá dobrý ministr obrany? Odvolá šéfa armádních informačních a kybernetických sil, generála Radka Haratka, který měl za úkol nás před nimi chránit. Aby si Zůna nešpinil ruce, snažil se k tomuto kroku nejprve dotlačit náčelníka generálního štábu Hlaváče, který to však (podle zákona) odmítl.
Představte si tu tiskovou konferenci, kde ministr následně vysvětluje, proč musel vzít propisku do vlastních rukou: „Víte, náčelník generálního štábu to udělat odmítl, oháněl se nějakými zákony a tím, že k tomu nemá pravomoc. Ale někdo tu státnickou tíhu nést musí! Já nechtěl, ale nemohl jsem nechat své podřízené, aby se trápili dodržováním předpisů. Když máte na stole neprůstřelné domněnky od jednoho poslance a radostně o tom píšou i ruské weby, musíte jednat. Byla to oběť, ale podepsal jsem to sám.“
Záminkou pro celou čistku se tak stala vykonstruovaná kauza poslance ANO Růžičky o tom, že kybersíly „šmírovaly“ opozici – přestože armádní inspekce i Vojenská policie konstatovaly, že k trestnému činu nedošlo. Kauzy se ochotně chytla ruská propaganda, generál Haratek je odvolán, proti kroku se ohrazuje prezident Pavel a armádní experti mluví o nebezpečných čistkách. V době kybernetické války je takové odsekávání vlastních hlav minimálně „nestandardní“. Nebo je to nová taktika? Zmást nepřítele tím, že sami netušíme, kdo nám vlastně velí a chrání naše sítě?
2. Koaliční komunikace: Levá ruka neví, co dělá pravá
Absence našich vojáků na mezinárodním cvičení NATO v Polsku by se dala omluvit ledasčím. Ale to by nesměla nastat vládní přestřelka, která z toho udělala frašku. Podle předsedy SPD Tomia Okamury o naší neúčasti moudře a kolektivně rozhodla celá vláda. Střih. Na scénu vstupuje premiér Andrej Babiš a s ledovým klidem oznamuje, že vláda o ničem nejednala, nic nerozhodla a že ministr Zůna nikoho neinformoval. Pokud je tohle ukázka naší schopnosti koordinovat se v době míru s vlastními koaličními partnery, NATO se musí při představě naší koordinace v době války budit hrůzou ze spaní.
3. Vrchní nákupčí Babiš a izraelský e-shop
Zatímco se na ministerstvu obrany hledá, kdo vlastně zrušil Polsko a čí hlavu setnout příště, premiér Babiš se chopil iniciativy a vyrazil na nákupy do Izraele. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby do košíku nepřihazoval vojenskou techniku, kterou Armáda ČR vůbec nemá ve svých akvizičních plánech. Zřejmě platí nové pravidlo: nač se zdržovat armádními koncepcemi nebo potřebami generálního štábu, když má premiér prostě pocit, že by se nám tenhle systém mohl hodit?
Generální štáb na to vydal toto (fiktivní) prohlášení:„Velení armády děkuje panu premiérovi za velkorysý a zcela nečekaný suvenýr z jeho cesty po Blízkém východě. Je pro nás vždy mimořádně strategicky obohacující zjišťovat z ranního tisku, čím přesně budeme příští rok bránit republiku. Jelikož pro zakoupené systémy nemáme vyčleněny tabulky, nedisponujeme kompatibilní municí a chybí nám garáže, zakládáme elitní ‚Prapor překvapivých vládních akvizic‘. Závěrem prosíme vládní delegace: pokud budete mít cestu kolem nějakého solidního armádního výprodeje, hodily by se nám například zimní maskáče. A možná i pár dronů jako náhrada za ty, které nám kvůli nedávným personálním čistkám v kybersilách už nemá kdo řídit.“
Závěrečné shrnutí: Dokonalá asymetrická obrana
Shrnuto a podtrženo: Naše nová vojenská doktrína pod vedením SPD a ANO je geniální ve své naprosté nepředvídatelnosti. Jak má totiž nepřítel odhalit naše strategické plány, když je nezná generální štáb, netuší o nich pan prezident a už vůbec je nezná sama vláda?
Je to mistrovská ukázka asymetrického boje. Ministr obrany Zůna hrdinně eliminuje vlastní elitní kyber-generály dřív, než to vůbec stihne ruská rozvědka. Koalice zruší mezinárodní manévry v Polsku tak tajně, že to zatají i sama před sebou. A do toho všeho premiér Babiš nakupuje zbraně, od kterých nemáme návod, munici ani parkovací místo, čímž útočníka dokonale zmate.
Kdo tedy dnes reálně řídí českou armádu? Odpověď je mrazivá: Řídí ji princip náhodných výbuchů vládní tvořivosti. Můžeme ale spát klidně. Pokud by nás chtěl nějaký cizí agresor napadnout, pravděpodobně to po týdnu monitorování našeho ministerstva obrany sám vzdá. Zvládáme se totiž rozvrátit naprosto dokonale sami.
Zdroje a reálný kontext
Satirický článek byl vystavěn na základě těchto konkrétních událostí a informací (reflektujících reálie listopadu 2026):
- Článek ze Seznam Zpráv (9. 11. 2026): Text „Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) nejprve tlačil na náčelníka generálního štábu...“ od autorek Kateřiny Gruntové a Lukáše Valáška. Z tohoto materiálu vychází část o odvolání velitele informačních a kybernetických sil Radka Haratka ministrem obrany. Zmíněn je i nesouhlasný postoj prezidenta Petra Pavla a načasování kauzy kolem poslance ANO Růžičky i její zneužití ruskou propagandou.
- Rozporuplná vyjádření politiků ke cvičení (2026): Vychází z vyjádření premiéra Andreje Babiše, který dementoval předchozí tvrzení předsedy SPD Tomia Okamury o údajném kolektivním rozhodnutí vlády neúčastnit se spojeneckého vojenského cvičení Koalicja 26.2 v Polsku. Babiš uvedl, že vláda o ničem takovém nejednala a ministr Zůna ji neinformoval.
- Zprávy z mediálního prostoru o izraelských nákupech: Podkladem pro bod tři byly zprávy o nevyžádaných akvizicích vojenské techniky ze strany premiéra v Izraeli, ke kterým došlo nezávisle na strategických plánech armády v koncepci KVAČR 2040.
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