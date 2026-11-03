Ještě větší blbec, než jsme doufali: Akademicko-motoristická odysea Filipa Turka
Pojďme si projít kompletní trasu tohoto renesančního reka – od designových lavic přes právnické a léčitelské etapy až po okruhy a sociální sítě.
1. Vzdělání z divokého východu: Od grafiky přes „právnickou kotelnu“ až po diplomnická studia
- Střední škola: Vše začalo v roce 2004 absolutoriem oboru užitá grafika na Soukromé střední umělecké škole designu (SSUŠD) v Praze – už tady se zrodil cit pro estetiku, který se o dvě dekády později naplno projevil při zběsilém stříhání obrázků na sociálních sítích.
- Bakalářský titul (Bc.): Získán na již zaniklé soukromé Vysoké škole aplikovaného práva (VŠAP), která proslula tím, že jí stát kvůli nedostatkům odebral akreditaci. Studovat práva na instituci, která skončila v exilu dějin, má zkrátka nezaměnitelný šmrnc.
- Magisterský titul (Mgr.): Získán na dalším soukromém klenotu, University College Prague, kde obhájil práci o Václavu Klausovi. Když pak v televizním diskusním pořadu sebevědomě pronesl slavnou větu „já jsem diplomat“, rozpoutal tím vlnu reakcí.
- Finále s diplomy: Aby lidem vytřel zrak, vytáhl na sítě fotky svého diplomu. Výsledek? Hrubý překlep „mezinárodní a diplomnická studia“ a panické smazání, jak podrobně rozebral server Refresher či Život v Česku.
2. Podnikatelské začátky: Lov parazitů a zázračné krabičky
Než se Turek stal hlasem petrolheadů a poslance, působil mimo jiné jako jednatel firmy Zapper-Club s.r.o. Ta se zabývala prodejem alternativních přístrojů (tzv. zapperů), které měly pomocí elektrických impulzů hubit parazity a léčit nemoci. Pokud zrovna neprodával auta, nabízel lidem zbavování se červů a bacilů metodami, nad nimiž lékaři kroutí hlavou.
3. Závodní legenda: Mistr světa v jízdě dvou aut
Jeho okruhová kariéra v sérii ESET V4 Cup (kategorie F4 Trophy) sice v prospektech vypadá jako triumf neohroženého šampiona, ale hloubkové rešerše – například ze serveru Manipulátoři.cz – ukázaly, že titul „vydřel“ v málopočetných polích, kde často porážel jen patnáctiletého juniora nebo německého obvodního lékaře.
4. Stavební alchymie: Když garáž voní po jablkách
Když úřady v pražské Dubči přišly na to, že jeho černé stavby sloužící jako zázemí pro luxusní auta tak úplně neodpovídají povolením, Turek prokázal tvůrčí invenci. Z budov se na papíře staly zemědělské moštárny na výrobu jablečného moštu, což detailně popsaly Aktuálně.cz i Seznam Zprávy. Pokuta padla, ale černé stavby byly pod hrozbou vitamínů rázem zlegalizované.
5. Autonehoda se sanitkou: Zachránce životů
Závodní reflexy zúročil i v pražském provozu, kde v centru metropole sestřelil sanitní vůz převážející krev, který se převrátil na střechu. Jak připomíná Stream.cz / Super.cz, Turek na to zareagoval s nevídanou sebereflexí – veřejnosti vzkázal, že řidiči sanitky vlastně svým manévrem zachránil život.
Výsledný portrét? Politická one-man show, kde každá snaha o dokázání vlastní geniality končí dalším kolosálním průšvihem.
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Nejsem ekonom, takže tenhle blog mi dal zabrat a opravdu doufám, že to mám špatně. Možná mě nějaký odborník opraví.
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