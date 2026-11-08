Generátor náhodných slov v akci: Premiérův zbrojní teleshopping
Když armádní realita narazí na vládní PR
Zbrojní politika našeho státu se v posledních týdnech proměnila ve fascinující podívanou. Na jedné straně stolu leží strohé strategické dokumenty a neúprosné tabulky aliančních závazků, ze kterých mrazí. Na straně druhé stojí politický marketing, který chrlí vojenské termíny s kadencí kulometu a slibuje nákupy, nad kterými zůstává rozum (i státní rozpočet) stát. Vítejte ve světě, kde se reálné hrozby řeší virtuálním teleshoppingem.
Nudné domácí úkoly, na které padá prach
Když nahlédneme pod pokličku toho, co od nás Severoatlantická aliance skutečně potřebuje, není to hollywoodský scénář. NATO po České republice nežádá budování nezávislého sci-fi štítu proti mezikontinentálním střelám. Chce po nás mnohem prozaičtější, leč kriticky důležité věci: těžkou mechanizovanou brigádu, dostatek munice, fungující logistiku, schopnost přijmout na našem území spojenecké síly a udržet vlastní vojáky v boji déle než pár týdnů.
Tvrdá realita? Podle vojenských analytiků a samotného Ministerstva obrany dnes Česko neplní zhruba 70 % těchto aliančních cílů. U těch nejnáročnějších projektů nabíráme zpoždění až deset let. Armáda připomíná dům, kterému chybí nosné zdi a do obýváku táhne. Nově schválená Koncepce výstavby Armády ČR do roku 2040 (KVAČR 2040) tento obrovský vnitřní dluh zcela otevřeně a seriózně přiznává. Co v takové situaci udělá zodpovědný stratég? Začne zpevňovat základy. Co udělá český premiér? Odjede do zahraničí vybírat luxusní satelit na střechu, kterou ještě nikdo nepostavil.
Raketový štít proti fyzice, logice i rozpočtu
Zatímco armádní plánovači počítají každou korunu na základní bojeschopnost, Andrej Babiš ohlašuje, že jeho absolutní prioritou je ochrana před balistickými raketami. Ještě nedávno přitom v opozici plédoval pro nákup amerických systémů Patriot. Když mu ale jeho vlastní ministr obrany Jaromír Zůna tento nápad s poukazem na desetileté čekací lhůty zatrhl, přesunul premiér svůj zbrojní teleshopping do Izraele a vyráží jednat o systémech jako Iron Dome či Arrow.
Z vojensko-technického hlediska se tento plán rozpadá hned ve třech rovinách:
Architektura obrany a fyzikální zákony: Izraelská obrana funguje jako striktně vícevrstvý deštník. Na ty největší hrozby – masivní balistické rakety padající z okraje vesmíru extrémními hypersonickými rychlostmi – slouží nejvyšší patro (systémy Arrow 2 a 3). Iron Dome tvoří naopak to úplně nejnižší patro. Je to „dělník“ navržený pro cíle v malých výškách (do 10 km) s dosahem pár desítek kilometrů. Jeho záchytná střela váží pouhých 90 kilogramů, což stačí na zničení minometného granátu nebo podomácku vyrobené trubky z Gazy. Očekávat, že takto malá střela zničí mnohatunovou balistickou raketu s masivní hlavicí, zkrátka popírá fyzikální zákony. Premiér svými slovy zaměňuje úkoly nejnižšího a nejvyššího patra obrany.
Ekonomika a rozpočet: Skutečný protibalistický deštník, jako je Arrow 3, sice existuje a funguje, ale Německo za něj nedávno zaplatilo částku blížící se 100 miliardám korun. Vydat takové peníze za systém, který nám v rámci dělby práce zajišťují spojenci (např. americký systém Aegis Ashore), by znamenalo absolutní vysátí prostředků a ekonomickou sebevraždu našich pozemních sil.
Vlastní vládní koncepce: Korunu všemu nasazuje sama vládou schválená koncepce KVAČR 2040. Ta totiž financování obřího deštníku odsouvá až někam za rok 2036 a ve výhledu pro rok 2040 přímo konstatuje „absenci schopnosti BMD“ (obrany proti balistickým střelám). Premiér tak s velkou pompou v Izraeli nakupuje něco, co jeho vlastní armáda v dohledné době neplánuje zprovoznit a nemá na to vyhrazené peníze.
Zbrojní teleshopping v Srbsku
Tento nesoulad mezi strategií a politickými gesty bohužel není ojedinělý. Jen pár dní před ohlášením cesty do Izraele předvedl vládní generátor náhodných vojenských pojmů další kousek, který vyústil v prvotřídní mezinárodní ostudu.
Premiér na bezpečnostní konferenci sebevědomě oznámil, že jsme Srbsku úspěšně prodali šest cvičných bojových letounů L-39 Skyfox. V Bělehradě museli zalapat po dechu, protože obratem popřeli, že by k jakémukoliv obchodu došlo. Tamní média si z českého premiéra s gustem utahovala a padala slova o „starším člověku specifického charakteru“. Situaci musel potupně žehlit samotný výrobce Aero Vodochody s vysvětlením, že do Bělehradu sice poslali nabídku do tendru, ale reálně se zatím nic neprodalo. Pan premiér si zkrátka v zápalu PR spletl odeslaný leták s podepsanou fakturou.
Výsledkem je tak poněkud trpký koktejl. Na papíře máme jasně definované a silně zanedbané úkoly, jejichž splnění od nás spojenci z NATO právem vyžadují. V reálu ale v médiích sledujeme spíše zbrojní teleshopping: prodáváme letadla, která nikdo nekoupil, a vybíráme raketové štíty, které naše armáda neplánuje. Budování skutečné obranyschopnosti státu a odstrašení protivníka ale vyžaduje spíše plnění nudných, drahých a nezbytných domácích úkolů než nablýskaná, leč prázdná gesta před kamerami.
Zdroje a podklady:
- Koncepce výstavby Armády ČR do roku 2040 (KVAČR 2040): Oficiální vládní dokument (schválený v listopadu 2026). Potvrzuje kumulovaný vnitřní dluh armády a odklad financování schopnosti obrany proti balistickým střelám (BMD) do let 2036–2040. V přílohách pro výhled do roku 2040 výslovně konstatuje „absenci schopnosti BMD“.
- Vyjádření premiéra Andreje Babiše k PVO: Oznámení prioritní cesty do Izraele a zájmu o systémy Arrow 3, SAMP/T a Iron Dome (zprávy ČTK, Seznam Zprávy a videa na sociálních sítích, listopad 2026).
- Plnění Cílů výstavby schopností NATO (Capability Targets): Zprávy vojenských analytiků a bezpečnostních webů (např. CZ Defence, 53pluk.cz) upozorňující na zpoždění budování těžké mechanizované brigády a fakt, že ČR aktuálně neplní zhruba 70 % aliančních závazků.
- Technické parametry systémů protivzdušné obrany: Odborná zhodnocení architektury izraelské PVO, prokazující, že systém Iron Dome (určený na krátký dosah) nelze fyzikálně ani technologicky využít proti velkým balistickým raketám (tuto roli plní systémy Arrow).
- Stanovisko k systému Patriot: Vyjádření ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) pro Novinky.cz o tom, že nákup amerických Patriotů se neplánuje kvůli dlouhým dodacím lhůtám (až 10 let).
- Kauza L-39 Skyfox v Srbsku: Zpravodajství serveru Novinky.cz (listopad 2026) o Babišově prohlášení na Prague Security Dialogue, popření obchodu srbskou stranou, posměšné reakce srbských médií (“starší člověk specifického charakteru“) a následné vysvětlení výrobce Aero Vodochody.
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