ČT v zajetí AI: Geniální plán, jak zachránit Českou televizi (pocta Oldřichu Kaiserovi)
Ředitel České televize zírá z okna své potemnělé kanceláře a v ruce křečovitě svírá už páté espresso. Bezesné noci se staly jeho novým standardem. Vláda mu právě nemilosrdně seškrtala rozpočet. Venku před budovou demonstrují rozhořčení diváci s transparenty, protože zprávy jsou prý „zase úplně neobjektivní a slouží těm nahoře“.
A do toho přišly ranní výsledky sledovanosti. Zbrusu nová, drahá koprodukční adaptace Sněhurky, ve které otrávenou hrdinku probudí z kómatu statečná černošská lesbická princezna, sice posbírala ovace ve stoje na třech nezávislých filmových festivalech, ale průměrný koncesionář z Vysočiny demonstrativně hodil ovladač do guláše.
Ředitel marně přemýšlí, kudy z toho ven. Nemůže se přece zavděčit všem najednou. Nebo ano?
Když už neví kudy kam, otevírá na počítači okno s umělou inteligencí.
„Zblázním se z toho,“ ťuká zoufale do klávesnice. „Vláda mě odřízla od peněz, voliči mě obviňují z podjatosti a moje Sněhurka mi zničila páteční prime time. Jak mám probůh udělat veřejnoprávní televizi pro všechny?“
Na obrazovce chvíli bliká kurzor, než AI vygeneruje odpověď s mrazivě chladnou logikou:
„Nedělejte jednu televizi pro všechny. Je to zastaralý koncept. Rozdělte kanály podle volebních stran. Každá strana bude mít svůj. Natočte jednu jedinou reportáž a mě nechte, abych ji upravila na míru pro každý kanál a jeho voličskou základnu.“
Řediteli padá čelist. Je to tak absurdní, až je to geniální.
Zprávy na míru: Jedna díra v silnici, čtyři různé reality
Představte si to v praxi. Kameraman ČT vyrazí na magistrálu a natočí nudný, dvacetisekundový záběr na výtluk v asfaltu. Nahraje surový materiál na server. A umělá inteligence začne kouzlit podle toho, jaké tlačítko na ovladači divák právě zmáčknul:
ČT ODS (Konzervativní kanál): Díra v silnici je smutným dědictvím letitých dluhů minulých populistických vlád. Redaktor ve slušivém obleku distingovaně vysvětluje, že jakmile se stabilizují veřejné finance, neviditelná ruka trhu tuto mezeru přirozeně zaplní.
- ČT ANO (Populistický kanál): Titulek přes půl obrazovky křičí: Takhle to dopadá, když nám vládnou nemehla! Záběr na díru je dramaticky zpomalený a podbarvený smyčci. Hlas v pozadí emotivně připomíná, že za minulé vlády se stavěly dálnice rychlostí blesku a v této konkrétní díře by už dávno stál zbrusu nový čapí kruhový objezd.
- ČT Piráti (Progresivní kanál): Z výtluku se stává oslava městské biodiverzity. Redaktor v biobavlněném tričku nadšeně ukazuje, jak se v kaluži vytvořil spontánní biotop, a apeluje na okamžité uzavření ulice pro automobily, aby se žáby mohly bezpečně množit.
- ČT SPD (Národovecký kanál): Záběr je zrnitý a temný. Redaktor s vážnou tváří odhaluje šokující pravdu: Tato díra nevznikla mrazem. Je to cílená sabotáž bruselských byrokratů, která má za cíl zničit podvozky aut poctivých českých vlastenců a donutit je k nákupu elektrokoloběžek.
Sněhurka pro každého
To samé se stane s problémovým pátečním filmem. Režisér prostě natočí herce na zeleném plátně a odevzdá flashku. AI zařídí zbytek.
Na progresivním kanálu zůstane Sněhurka s černošskou lesbickou princeznou, s níž na konci příběhu zkonsoliduje odbory trpaslíků-horníků a založí u zámku komunitní zahradu.
Na tradičním kanálu AI princeznu okamžitě přemaže na urostlého chasníka z Moravy, který přijede na Zetoru, Sněhurku probudí panákem domácí slivovice a společně jdou k sedmi trpaslíkům na zabíjačku.
A na centristickém kanálu Sněhurka vytvoří s rozzuřenou zlou královnou velkou koalici a založí komisi pro zkoumání toxicity jablek, aby se neurazil vůbec nikdo.
Ředitel se opírá v křesle, popíjí vychladlou kávu a blaženě se usmívá. Voliči jsou šťastní, že mají konečně svou vlastní, ničím nerušenou objektivní pravdu. Peníze se sypou a zrušením maskérny i střižny ušetřil miliony. Konečně dokonalá veřejnoprávní bublina!
Ale chceme tohle opravdu?
Úsměv na tváři fiktivního ředitele i nás diváků by ale po čase nejspíš pořádně zhořkl. Je tohle svět, po kterém skutečně toužíme? Dokonalé informační silo, kde nás nikdy nic nepřekvapí, nenazlobí a nedonutí změnit názor?
Když dnes tolik lidí křičí, že veřejnoprávní televize lže, a utíkají hledat „skutečnou pravdu“ na XTV k Xaverovi nebo na Raptor TV, stojí za to se na chvíli zastavit. Jsme opravdu skálopevně přesvědčeni, že právě tam vysílají čistou, nezkreslenou realitu? Nebo nám tyto alternativní kanály připadají pravdivé zkrátka proto, že nám říkají přesně to, co už dávno chceme slyšet?
Tyto formáty nás často jen hladí po srsti a utvrzují v našich vlastních předsudcích. Zatímco veřejnoprávní redaktor, pokud dělá svou práci dobře, se občas zeptá na věci, které jsou nám hrubě nepříjemné, a naruší náš komfortní pohled na svět.
Pravda totiž ze své podstaty málokdy bývá pohodlná a stoprocentně černobílá. Skutečná hodnota zpravodajství nespočívá v tom, že nám dá pokaždé za pravdu, ale v tom, že nás občas donutí pochybovat o světě i o našich vlastních přesvědčeních.
Jakmile vyměníme snahu o objektivní obraz světa za komfortní iluzi, kterou nám na míru ušije umělá inteligence nebo náš oblíbený alternativní moderátor, nepotřebujeme už televizi ani novináře. Bude nám úplně stačit zrcadlo.
Petr Janouškovec
Kdo nám tají zprávy o svrabu a proč nás nutí koukat na Chalupáře?
Znáte ten pocit, když brouzdáte internetovými diskuzemi a najednou narazíte na příspěvek, který v pár slovech dokonale shrnuje absurditu dnešní doby?
Petr Janouškovec
Cirkus Humberto ve Strakovce: Spolek kašparů vyhlašuje opozici. Sám sobě.
Spolek kašparů z SPD zjistil, že vládnout bolí, tak vymyslel fintu: Od teď jsou „opozice v koalici“! Sedí ve vládních limuzínách, berou platy, ale tváří se, že s Babišem nemají nic společného. Andreje už bolí hlava.
Petr Janouškovec
Generátor náhodných slov v akci: Premiérův zbrojní teleshopping
Armáda lepí děravé základy, premiér ale v Izraeli vybírá sci-fi raketový štít a Srbům prodává fiktivní stíhačky. Vítejte v české obranné politice, kde vládní PR a zbrojní teleshopping nahradily zdravý rozum.
Petr Janouškovec
Matematika karmy: Když data vyprávějí jiný příběh než jména
Všichni to známe. Napíšete upřímný, osobní článek a radujete se z každé stovky přečtení. A pak jsou tu autoři, kteří se na blogu teprve rozkoukávají, ale jejich texty okamžitě lámou tisícové rekordy a karma letí k nebesům.
Petr Janouškovec
Příběh jménem WOT: Smutný osud jedné srdeční záležitosti
Když jsem v uzavřené betě poprvé vyjel s tančíkem z garáže a střílel na jiné tanky, byla to čistá radost. World of Tanks pro mě (a pro tisíce dalších) nebyla jen hra, byla to srdcovka a symbol parádních večerů s kamarády.
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 vás může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?
Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a...
Potkani v Praze nemají klid. Deratizátory doplňují nečekaní spojenci
Potkani v pražských stokách letos neměli zrovna klidný rok. Pražské vodovody a kanalizace (PVK)...
MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět
Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce...
Praha zažije první Pyžamovou jízdu metrem. Cestující vyrazí v nočním úboru až do Motola
Vyrazit ráno do pražského metra v pyžamu? Za normálních okolností by člověk nejspíš sklidil pár...
Zvonice, odkud estébáci sledovali ambasády, skrývá nečekané příběhy
Pozorovací stanoviště Státní bezpečnosti z doby totality se v Praze staly po 17. listopadu 1989...
Opakovaně znásilňoval ženu, která se jen těžko mohla bránit. Obviněný je ve vazbě
Děčínští kriminalisté vyšetřují případ opakovaného znásilňování, přičemž osmačtyřicetiletý muž...
Huawei s modelem LUTERRA® S2 přepisuje budoucnost energetických systémů pro domácnosti
Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 vás může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?
Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a...
Spor o vlastnictví rybníků mezi biskupstvím a rybářstvím se vrací k okresnímu soudu
Rybářství Třeboň, největší producent sladkovodních ryb v Evropské unii, pravděpodobně přijde o...
Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě
Zdravé zuby nejsou jen o tom, jak často navštívíte zubaře. Vaše dítě by si mělo vytvořit správné návyky ideálně už od malička. V našem článku...
- Počet článků 22
- Celková karma 19,12
- Průměrná čtenost 589x
Moje motto : Co mě nezabije, to mě posílí.