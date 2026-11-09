Cirkus Humberto ve Strakovce: Spolek kašparů vyhlašuje opozici. Sám sobě.
Zapomeňte na nudné politické debaty, analýzy a odborné komise. Naše spása nepřichází, ona už nám reálně vládne – v pestrobarevných kostýmech, občas na silné motorce a vždy s neprůstřelnou logikou. Jenže ouha! Spolek kašparů z SPD po komunálním výprasku zjistil, že když máte reálnou zodpovědnost, lidé si občas všimnou, že vlastně nic neumíte.
Co udělá průměrný politický myslitel, když mu padají preference? Vymyslí geniální strategii. Víkendové grémium SPD totiž rozhodlo: Od teď jsme „opozice v koalici“!
Ano, slyšíte správně. Tomio zavelel k politické schizofrenii. Budou sedět ve vládních limuzínách, brát ministerské platy, ale naoko se budou tvářit, že s tím Babišovým ansámblem vlastně nemají nic společného. Andrej Babiš, který si myslel, že si do vlády pořídil poslušného pudlíka, teď nevěřícně zírá, jak mu ten pudlík začíná okusovat kotníky. Bude z toho mít šéf hnutí ANO bolehlav? To si pište.
Zde je snový tým, který se s nadšením chopil kormidla, aby s ním začal točit na druhou stranu, než jede loď:
Babišův bolehlav č. 1: Útok na Vojtěcha
Zdravotnictví se stalo bitevním polem. Poslanec Jan Síla (který sice na grémiu chyběl, ale zato má jasno) vytáhl do boje proti Adamu Vojtěchovi. Ten prý chystá „centralizaci“ a „privatizaci po vzoru Velké Británie“, aby nahrál Babišovu byznysu z Hartenbergu. Zní to skvěle, jen je trochu komické, když vás před Babišovými monopoly varuje člověk, jehož předseda s tím samým Babišem peče vládní dort.
Karla Maříková: Přírodovědkyně na plný úvazek
Náměstkyně z ministerstva zdravotnictví Karla Maříková, proslulá přirovnáváním imigrantů k invazivním druhům rostlin a zvířat (za což ji Sněmovna odmítla vydat k trestnímu stíhání), zavelela, že SPD musí ve vládě víc „zabrat a vymezovat se“. Odbornost, se kterou dokáže zredukovat lidská práva na úroveň boje proti mandelince bramborové, teď aplikuje na koaliční partnery.
Jarda Foldyna: Diplomat v kožené bundě s traumatem z ČSSD
Kdo potřebuje složitá koaliční vyjednávání, když máte Jardu? Bývalý sociální demokrat, který plynule přeřadil do SPD, na grémiu varoval, že SPD skončí jako jeho milovaná ČSSD. Jeho hlavní diplomatickou kvalifikací je bratříčkování s Putinovými Nočními vlky a strkání do aktivistů. Z jeho koaličního vyjednávání má teď hnutí ANO osypky – kompromis se totiž podle Jardy hledá v ringu.
Jaromír Zůna: Ministr neministr
Generál Jaromír Zůna, kterého SPD nasadila rovnou do vlády na post ministra obrany. Bývalý předlistopadový politruk si chvíli zkusil hrát na opravdového západního ministra a dokonce podpořil muniční iniciativu. Stačil ale jeden rozzuřený pohled z centrály a pan generál zasalutoval a provedl ukázkovou názorovou otočku. Teď bude místo velení armádě trénovat, jak být ve vládě a zároveň proti ní.
Mirek Ševčík: Náhodný kolemjdoucí
Aby byl cirkus kompletní, v zákulisí stále přešlapuje Mirek Ševčík. Bývalý děkan, který se čirou náhodou vždycky ocitne v čele davu dobývajícího se do Národního muzea. Když se ve vládní koalici stane průšvih, Mirek to vyřeší – prostě řekne, že šel zrovna náhodou kolem a chtěl jen pomáhat zraněným.
Jindra Rajchl: Právník z Wishe a bída v Porsche
Ačkoliv formálně kope za vlastní tým, mentálně je s SPD jedna ruka. Jindra je hlasem lidu, který je nejlépe slyšet, když k těm nejchudším a nejzoufalejším promlouvá od volantu luxusního vozu. Především je to ale plamenný zastánce tradičních rodinných hodnot. Tedy těch „tradičních hodnot“, do kterých se s naprostým přehledem vejde i internetová kauza a divoké spekulace o amatérském pornoherectví a velmi liberálním přístupu k půjčování vlastní manželky. Tento elitní právník z Wishe, zapletený do mizejících pozemků tenisových klubů, je zkrátka renesanční člověk. Až bude SPD potřebovat svolat demonstraci proti vlastní vládě, Jindra ochotně přijede.
A to nejhorší na tom všem? Oni nám už opravdu vládnou. Hnutí, jehož duchovní otec Míla Rozner se „nechtěl do ničeho zabrušovat, aby se z toho nemusel vybrušovat“, teď zabrousilo přímo do Strakovky. Andrej Babiš polyká paralen po hrstech a my to máme v přímém přenosu. Zapněte si pásy, tahle jízda opozičně-vládním vozíkem na horské dráze ještě bude hodně házet.
Původní inspirace pro tento text: Odkaz na článek: SPD se změní. Ve vládě chystá větší ofenzivu (Novinky.cz)
Petr Janouškovec
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