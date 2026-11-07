Cenzura, nebo jen dodržování pravidel? Jak ve skutečnosti funguje Kodex blogera
Emoce v těchto debatách často zastiňují racionální pohled na věc. K pochopení celé situace přitom stačí odhlédnout od osobních sympatií či antipatií a podívat se na základní dokument, který fungování této platformy definuje: Kodex blogera.
Dohoda o pravidlech služby
Každý autor, který si na platformě zřizuje svůj blog, při registraci dobrovolně potvrzuje souhlas s Kodexem blogera a Pravidly registrace. Nejde o formální formalitu, ale o jasně vymezené smluvní podmínky mezi poskytovatelem služby (vydavatelstvím) a uživatelem.
Kodex hned v úvodních ustanoveních transparentně deklaruje, že na zřízení blogu ani na publikování textů na hlavní (titulní) straně neexistuje žádný právní nárok. O umístění rozhoduje provozovatel. Pokud autor pravidla nedodržuje, Kodex jasně definuje sankční mechanismy, mezi které patří právě stažení článku na osobní blog autora nebo zamezení přístupu na hlavní stranu. Jde o standardní uplatnění pravidel, se kterými obě strany předem souhlasily.
Úskalí zdrojování a „alternativních“ informací
Nejčastější debaty se vedou kolem autorů, kteří prezentují alternativní či menšinové názory na závažná společenská, politická nebo mezinárodní témata. Právě zde ale dochází k nejčastějším kolizím s konkrétními body Kodexu.
Článek 5.1 výslovně stanovuje, že u závažných témat musí bloger pracovat minimálně se dvěma na sobě nezávislými, relevantními a důvěryhodnými zdroji. Kodex zároveň explicitně dodává, že za relevantní nelze považovat zdroje z nedůvěryhodných webových stránek či hoaxy.
Pokud se tedy některý z blogerů ocitne mimo hlavní stranu, často to není kvůli samotné podstatě jeho názoru, ale kvůli absenci podkladů. Nelze-li tvrzení fakticky doložit pomocí ověřitelných a uznávaných zdrojů, text zkrátka nesplňuje technické a obsahové požadavky platformy. Vymáhání tohoto pravidla ze strany redakce zajišťuje, že hlavní strana slouží k výměně podložených argumentů, nikoliv k šíření nepodložených teorií.
Sankce nepřicházejí z čistého nebe
V emotivních diskusích často zaniká ještě jeden podstatný fakt: kroky administrátorů, jako je úplné vyřazení blogu z hlavní strany, se obvykle nedějí ze dne na den a bez jakékoliv předchozí komunikace.
Sám Kodex v bodě 7.2 jasně říká: „Blog blogera, který přes upozornění administrátorů poruší Kodex blogera opakovaně, bude vyřazen z hlavní strany jako celek.“ Je tedy vysoce pravděpodobné, že pokud dojde k takto razantnímu kroku, předcházela mu ze strany redakce upozornění, žádosti o doplnění zdrojů nebo výzvy k nápravě formálních chyb. Pokud autor tato upozornění ignoruje a dál publikuje v rozporu s pravidly, je následné omezení jen logickým vyústěním celého procesu, nikoliv nečekaným a svévolným zásahem administrátora.
Zodpovědnost autora
Před vznesením obvinění z nespravedlivého přístupu je proto vždy užitečné nahlédnout do vlastních textů, zda skutečně odpovídají všem odsouhlaseným bodům. Kodex pokrývá širokou škálu povinností, od nutnosti označovat texty vygenerované umělou inteligencí, přes zákaz systematického urážení jiných blogerů, až po pravidla pro publikování textů primárně psaných pro jiná média. Často se stává, že autor vnímá přesun svého textu jako útok proti svému názoru, přičemž skutečným důvodem je právě opakované formální pochybení.
Rozdíl mezi cenzurou a podmínkami služby
Slovo cenzura označuje stav, kdy státní nebo jiná mocenská autorita brání občanům ve vyjadřování názorů, typicky pod hrozbou trestního stíhání. Situace na blogovací platformě je ale odlišná.
Vyloučení z titulní strany iDNES.cz nikomu nebrání publikovat své myšlenky na vlastním webu, sociálních sítích nebo jiných platformách. Jde pouze o rozhodnutí soukromého provozovatele, který na své prémiové ploše (hlavní straně) vyžaduje dodržování vlastního kodexu. Svoboda projevu zaručuje právo na vyjádření názoru, negarantuje však právo na to, aby tento názor soukromé médium bezpodmínečně šířilo na své hlavní stránce, pokud text nesplňuje dohodnutá kritéria.
Dodržování pravidel, s nimiž jsme na začátku svobodně souhlasili, není omezením svobody. Je to základní předpoklad pro to, aby mohl veřejný prostor fungovat férově a kultivovaně pro všechny zúčastněné.
Plné znění dokumentu naleznete zde: Kodex blogera.
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