ANO bude líp. Tři čtvrtiny potravinářských dotací míří k velkým podnikům
Když Andrej Babiš sliboval svým voličům, že bude líp, myslel to zjevně vážně, jen tehdy neupřesnil, komu přesně. Zatímco se část veřejnosti na sociálních sítích vášnivě hádá o to, kolik dlažebních kostek přistálo před parlamentem a kolik lidí se vlastně vejde na Letnou, v tichosti se rozhoduje o tom, kam zamíří miliardy z veřejných peněz.
Nejnovější kolo investičních dotací v potravinářství (program 34.73), na jehož předběžné výsledky upozornil novinář Filip Horáček na Seznam Zprávách, nabízí na otázku z titulku docela konkrétní odpověď. Z celkového balíku 2,3 miliardy korun stát předběžně doporučil 1,7 miliardy – tedy 74 procent – velkým podnikům nad 250 zaměstnanců. Protože kdo jiný potřebuje pomocnou ruku státu víc než největší potravinářské koncerny?
Když ministerstvo otevře stavidla
Ještě v roce 2023 se velcí potravináři do tohoto programu příliš nehrnuli. Pravidla tehdy byla nastavena ve prospěch malých a středních podniků a velcí zpracovatelé směli žádat pouze na úzký okruh projektů, jako jsou úspory energií, recyklace obalů nebo snižování potravinového odpadu. Výsledkem bylo skromných 25 projektů za 220 milionů korun.
S nástupem vlády Andreje Babiše a ministra zemědělství Martina Šebestyána (nestraník za SPD) ale přišel obrat a dřívější bariéry padly. Velké firmy mohou nově žádat na veškeré investice a maximální dotace na jeden projekt se zdvojnásobila ze 30 na 60 milionů korun. A chuť investovat s veřejnou podporou se okamžitě vrátila: letos velcí hráči přihlásili 99 projektů za více než 1,8 miliardy korun.
Přehlídka vítězů a ti menší v pozadí
Z celkových 360 doporučených žádostí si přes 845 milionů korun (36,5 procenta celého balíku) má rozdělit deset největších subjektů, které do programu přihlásily 21 samostatných žadatelů:
Agrofert: Pět společností z holdingu (Mlékárna Hlinsko s 54 miliony, Olma s více než 45 miliony, Vodňanská drůbež s téměř 43 miliony a další dvě firmy) má předběžně doporučeno přes 168 milionů korun. Tato částka odpovídá téměř 30 procentům veškeré podpory doporučené všem malým a středním potravinářům dohromady.
Další velké skupiny: Podniky skupiny Interlacto mají na dosah 155 milionů korun, společnosti kolem Zdeňka Jandejska ze skupiny Rabbit pak 75,5 milionu korun.
Maximální dotace 60 milionů: Na nově zvýšený strop dosáhlo šest firem – Maso uzeniny Polička, Orkla Foods Česko a Slovensko, Polabské mlékárny, Bohemilk, Agro Jesenice u Prahy a Lyckeby Amylex.
A jak dopadli menší vinaři nebo rodinné farmy, které plánovaly investice do vlastního zpracování masa, mléka či prodeje „ze dvora“? Ty měly v konkurenci velkých masokombinátů a mlékáren výrazně nižší šanci a mohou teď alespoň z povzdálí obdivovat, jak efektivně umí velcí hráči pracovat s novými pravidly.
Dva pohledy na české zemědělství
Ministr zemědělství Martin Šebestyán změnu hájí tím, že v předchozích třech kolech šlo přes 80 procent peněz malým a středním firmám, a nyní je proto podle něj na řadě podpora velkých výrobců, kteří stojí za produkcí většiny dostupných potravin. Podobné směřování podporují Agrární komora, Zemědělský svaz i Potravinářská komora. Agrární analytik Petr Havel poznamenal, že velcí potravináři by se sice bez dodatečné čtvrtmiliardové pomoci obešli, ale peníze jim mohou urychlit investice do moderních technologií. Kdo by ostatně odmítl podporu, bez které se obejde?
Na druhé straně stojí předseda Asociace soukromých zemědělců Jaroslav Šebek, podle něhož se beze zbytku naplnilo to, před čím malí farmáři před volbami varovali: současnou vládu podle něj zajímá jen podpora velkých a supervelkých podniků a jinému modelu zemědělství nerozumí.
Že nejde o ojedinělý krok, ukazují i další rozhodnutí kabinetu. V pondělí 9. listopadu 2026 vláda schválila 250 milionů korun v rámci 13. národních dotací, určených výhradně velkým podnikům, jejichž dřívější nastavení kritizoval Nejvyšší kontrolní úřad. Od roku 2027 navíc stát vyčlení dalších 200 milionů korun ročně na příspěvky na pojištění plodin a hospodářských zvířat pro velké firmy – tedy další oblast, která byla dosud vyhrazena malým a středním farmářům, jak potvrzuje i oficiální oznámení PGRLF a komentář Asociace soukromých zemědělců.
Závěrem: Můžeme zůstat klidní
Ministerstvo zemědělství ujišťuje, že společnosti z Agrofertu zatím nemají výplatu 168 milionů korun jistou a finální schválení závisí na posouzení střetu zájmů ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) a Evropské komise.
Brusel sice už v září 2026 upozornil, že převedení firem Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust střet zájmů Andreje Babiše dostatečně neřeší, mimo jiné kvůli možnému budoucímu prospěchu jeho potomků. Premiér ale na usnesení EU reagoval jasně a bez obalu slovy, že ho nezajímá.
Jediné štěstí tedy je, že premiér podle svých vlastních slov přece v žádném střetu zájmů není. Kdyby totiž byl, mohlo by to na někoho působit poněkud nepatřičně v situaci, kdy miliardy z veřejných peněz míří především k největším hráčům na trhu. Takhle ale můžeme zůstat úplně klidní, pravidla jsou nastavená, peníze tečou a někomu už je zase o poznání lépe.
Zdroje
Seznam Zprávy (Filip Horáček, 20. 11. 2026): Pět firem Agrofertu má získat třetinu toho, co menší potravináři
Seznam Zprávy (Filip Horáček, 10. 11. 2026): Vláda podržela dotace pro velké potravináře. Těžil z nich i Agrofert
ČT24 / ČTK (8. 9. 2026): Babiš je v potenciálním střetu zájmů, rozhodla EK. Premiéra to „nezajímá“
PGRLF (20. 10. 2026): PGRLF rozšíří podporu zemědělců o nový program Podpora pojištění
Asociace soukromých zemědělců ČR (21. 10. 2026): Dotace na pojištění pro největší agrární podniky ukazuje skutečné priority této vlády
Petr Janouškovec
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