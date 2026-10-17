Absurdita české politiky: Jaké (ne)existují parametry pro vstup do vlády
Absurdita české politiky: Jaké (ne)existují parametry pro vstup do vlády
Představte si inzerát na pracovní pozici:Hledáme manažera.
Náplní práce je řízení rozpočtu v řádu desítek až stovek miliard korun, velení tisícům zaměstnanců a přijímání strategických rozhodnutí, která ovlivní životy deseti milionů lidí na desítky let dopředu.
Když se běžný smrtelník hlásí na místo úředníka, učitele, policisty nebo třeba jen skladníka, čeká ho kolečko pohovorů. Musí doložit výuční list či diplom, čistý trestní rejstřík, projít psychotesty nebo lékařskou prohlídkou. Stát je v roli zaměstnavatele mimořádně pedantický.
Když se ale ucházíte o křeslo ministra, stačí jediné: politické krytí.
Vítejte v absurdním světě české legislativy, kde na řízení celého státu nepotřebujete maturitu, čistý štít, a pokud jde o vládní křeslo, formálně ani české občanství.
Škola života stačí. Doslova
Ústava a zákony České republiky jsou fascinující čtení. Pokud se chcete stát poslancem, musíte mít alespoň 21 let a volební právo. U senátora je laťka na 40 letech. Co ale vzdělání?
Vůbec žádné.
Zákon nestanovuje ani povinnost ukončeného základního vzdělání. Teoreticky může do lavice zákonodárce usednout člověk, který sotva vyšel sedmou třídu. Demokratický argument za tímto pravidlem zní ušlechtile: „Parlament má být zrcadlem společnosti a nikomu nesmí být odpíráno právo být volen na základě majetku či diplomu.“
Jenže co dává smysl u stočlenného sboru zástupců lidu, naráží na tvrdou zeď v exekutivě. Ministr není jen hlasující ruka v parlamentu. Je to šéf obří korporace zvané ministerstvo. Přesto může rezort zdravotnictví řídit někdo bez ponětí o medicíně či ekonomii, financím může velet člověk, který nerozezná debet od kreditu, a ministerstvu spravedlnosti klidně laik bez špetky právního povědomí. Spoléhat se na aparát náměstků a poradců je sice běžná praxe, ale položil si někdo otázku: jak může nekompetentní šéf poznat, že mu poradci lžou?
Ústavní díra: Cizinec ve Strakovce?
Zatímco podmínky pro poslance a senátory v Ústavě najdete, u členů vlády se stalo něco neuvěřitelného. Tvůrci Ústavy v roce 1992 na formální podmínky pro ministry jednoduše zapomněli.
Článek 67 a následující sice detailně popisují, jak vláda vzniká a jak skládá slib, ale nikde nestanovují věkovou hranici ani podmínku státního občanství ČR.
Z čistě právního a doslovného výkladu textu Ústavy vyplývá absurdní závěr: ministrem nebo dokonce premiérem České republiky by se mohl stát plnoletý občan jakéhokoliv státu na světě, který v životě neviděl Karlův most ani český pas. Jedinou faktickou brzdou je prezident, který ministry jmenuje, a Sněmovna, která jim musí vyslovit důvěru. Zákony samotné tomu ale nebrání.
Trestní rejstřík? Pro prodavačku nutnost, pro vládce detail
Zkuste nastoupit na jakékoliv ministerstvo na pozici řadového referenta. Bez čistého výpisu z rejstříku trestů vás nepustí ani přes vrátnici.
A ministr, který celému úřadu velí? Ten čistý rejstřík mít nemusí.
Pravomocné odsouzení pro úmyslný trestný čin není automatickou překážkou výkonu mandátu ani funkce, pokud soud výslovně neuložil trest zákazu činnosti spočívající ve výkonu dané funkce (což se prakticky neděje). Dokud politik nesedí fyzicky ve výkonu trestu, může teoreticky zasedat ve vládě i s podmínkou na krku.
Od děravých pravidel k miliardovým střetům
Tahle systémová benevolence není náhoda, ale relikt doby, kdy se předpokládalo, že mantinely udrží politická kultura a morálka samotných aktérů. Dnes ale žijeme v realitě, kde se politika stala pokračováním byznysu jinými prostředky.
Když systém nedokáže ohlídat ani to, zda má ministr základní předpoklady, čistou minulost a loajalitu k republice, jak může efektivně uhlídat sofistikované střety zájmů? Jak může systém postavený na dobrém slově bránit tomu, aby miliardář v ministerském křesle neposílal dotace svým vlastním firmám přes nastrčené svěřenské fondy?
Zákon na papíře, miliardy v kapse
Když se po mnoha kauzách konečně podařilo zpřísnit zákon o střetu zájmů, mnozí zákonodárci se poplácali po ramenou, že je problém vyřešen. Pravidlo zní jasně: člen vlády nesmí vlastnit média a firma, ve které má významný podíl, nesmí čerpat nenárokové státní dotace, investiční pobídky ani vyhrávat veřejné zakázky.
Zní to jako spravedlivý bič na oligarchy. Jenže česká politika je mistrovstvím světa v hledání kliček. A tou nejelegantnější kličkou posledního desetiletí se stal svěřenský fond.
Mechanismus je geniálně jednoduchý. Miliardář s politickými ambicemi vezme své obří holdingy – ať už jde o průmysl, zemědělství, stavebnictví nebo média – a papírově je „odloží“ do svěřenského fondu. Úředně se tím odstřihne. Z pohledu zákona už nevlastní nic, je z něj obětavý státní služebník, který žije z ministerského platu a s obřím byznysem nemá nic společného.
Zaparkované auto a klíčky u manželky
Když se podíváte pod právnickou pokličku, zjistíte, že je to často jen chytrá iluze. Kdo fond obvykle spravuje? Nezávislí mezinárodní auditoři? Vůbec ne. Často jsou to rodinní příslušníci, partneři nebo ti nejloajálnější právníci, kteří s daným politikem pracují léta. Politik holding formálně neřídí, ale vazby na lidi, kteří u kormidla zůstali, jsou absolutní.
Politik navíc ve většině případů zůstává takzvaným konečným beneficientem (obmyšleným). To znamená, že mu ze zaparkovaných firem mohou plynout zisky, a jakmile jeho politická kariéra skončí, impérium se mu vrací do rukou. Často zhodnocené.
Představte si, že dostanete zákaz řídit, protože jste způsobili nehodu. Své auto tedy formálně přepíšete na manželku. Ona sedí za volantem, vy vedle ní na místě spolujezdce a radíte jí, kudy má jet. A jakmile vám trest vyprší, auto vám i s plnou nádrží zase vrátí. V české politice se tomuto absurdnímu divadlu říká „vyřešený střet zájmů“.
Účet, který platíme my všichni
Proč by to nás, běžné občany a malé podnikatele, mělo trápit? Protože to deformuje trh. Zatímco majitel rodinné pekárny nebo lokální stavební firmy musí dodržovat stovky byrokratických nařízení a na státní podporu často vůbec nedosáhne, obří holdingy zaparkované ve fondech mají ve vládě svého stvořitele. Ten samý člověk v roli ministra hlasuje o nastavení podmínek pro čerpání evropských peněz, o daních nebo o ekologických výjimkách. Úředníci pak přirozeně jednají tak, aby firmám svého nejvyššího šéfa nešlápli na kuří oko.
Konec divadla: Jak by měly vypadat skutečné parametry?
Pokud chceme, aby politika byla službou veřejnosti a ne dceřinou společností velkého byznysu, musíme nastavit jasné a tvrdé parametry. Papírové sliby už nestačí.
- Maturita jako naprostý základ
Zatímco referent na úřadě musí dokládat diplomy, ministr teoreticky nemusí mít ani základku. Zavedení povinnosti alespoň středoškolského vzdělání s maturitou pro členy vlády není žádné elitářství. Jde o naprosto základní předpoklad pro to, aby byl člověk vůbec schopen porozumět složitým textům, zákonům, rozpočtům a koncepcím, o kterých na denní bázi rozhoduje.
- Skutečný „Blind Trust“ (slepý fond)
Inspirace ze zahraničí, například z USA. Pokud chce jít majitel impéria do vlády, nemůže fond svěřit své rodině ani podřízeným právníkům. Musí jej předat zcela nezávislé instituci. Správce fondu následně původní firmy může prodat a utržené peníze investovat do anonymního portfolia. Politik tak netuší, jaké firmy aktuálně vlastní, a nemůže jim z pozice moci „náhodou“ přihrávat zákony na míru.
- Absolutní stopka pro veřejné peníze
Pokud politik odmítne slepý fond a trvá na tom, že si své firmy přes spřízněné osoby podrží v původním stavu, musí platit drakonické pravidlo: žádné dotace, žádné pobídky, žádné státní zakázky pro tyto subjekty. Ani koruna z veřejných rozpočtů. Jdeš do politiky? Tvůj byznys se musí spoléhat čistě na volný trh.
- Přísnější vstupní filtry pro vládní funkce
Zatímco střet zájmů je nemocí byznysmenů, základní parametry musí platit plošně pro všechny. Čistý trestní rejstřík a podmínka státního občanství by měly být pro křeslo ministra naprostým a nekompromisním minimem vedle požadovaného vzdělání.
Stát nesmí být dojnou krávou pro vyvolené, kteří si pravidla hry upravují za pochodu. Dokud se nevyrovnají nároky kladené na běžného úředníka s nároky kladenými na ministra, budeme neustále tahat za kratší konec.
Jaký je váš názor? Měl by mít politik s obřím byznysem vůbec právo vstoupit do vrcholné politiky, nebo by si měl vybrat jen jedno?
Petr Janouškovec
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