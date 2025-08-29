Zajímají se o ceny prostitutek a marihuany víc než o vlámské mistry a architekturu města
Amsterdamské úřady se rozhodly řešit problém s obtěžujícími turisty zahájením kampaně „Drž se dál“. Tato kampaň, která byla zaměřena na mladé turisty ve věku 18 až 34 let a skládala se z agresivních vládních reklam, varovala potenciální turisty, že narušení veřejného pořádku a užívání drog může vést k pokutě 140 eur, záznamu v trestním rejstříku a trvalému poškození zdraví.
Kampaň způsobila pokles počtu letů do Amsterdamu o 22 % od roku 2019, zatímco v jiných turistických destinacích, jako je Paříž a Atény, došlo k nárůstu. Někteří místní obyvatelé uvádějí, že počet návštěvníků, kteří přijíždějí na rozlučky se svobodou nebo „marihuana víkendy“, se snížil.
Město Amsterdam se snaží orientovat turistický ruch více na kulturní a historické památky, než na levné alkoholické párty a užívání drog. Turisty, kteří se zajímají více o ceny prostitutek a marihuany než o vlámské mistry a architekturu města, se město snaží odrazovat.
Amsterdamská rada tvrdí, že její vlastní údaje ukazují „mírný pokles“ cestujících z Velké Británie. Navzdory tomu se názory na účinnost kampaně liší. Některé firmy nepozorují výrazný rozdíl, zatímco jiné uvádějí, že kvalita turistů se zlepšila.
Nizozemci také neudělali nic pro to, aby se vypořádali se svými vlastními problémovými mladými muži, jejichž chuligánství je mezinárodně stejně nechvalně proslulé. Bert Nap, dlouholetý obyvatel centra města, který už má plné zuby toho, jak návštěvníci večírků křičí z plných plic a zvracejí na jeho dům.
Na druhou stranu, kritici kampaně upozorňují, že pokud budou turisté odrazováni od návštěvy Amsterdamu, mohlo by to negativně ovlivnit místní ekonomiku. Turismus je důležitým zdrojem příjmů pro město a mnoho obyvatel je přímo nebo nepřímo závislých na turistickém průmyslu.
Je také důležité zmínit, že problém obtěžující turistiky není omezen pouze na britské občany. V posledních letech se celosvětový nárůst turistiky, spojený s levnými leteckými společnostmi a online ubytovacími službami, stává problémem pro mnoho populárních turistických destinací. Města jako Barcelona a Benátky také přijímají opatření k omezení tohoto typu turismu.
Ačkoliv kampaň „Drž se dál“ může mít krátkodobý účinek na snížení počtu návštěvníků, je otázkou, zda je to dlouhodobě udržitelné řešení. Je také možné, že se turisté mohou vrátit, jakmile se výstražné zprávy a pokuty stanou méně viditelnými. Proto je nezbytné zaměřit se na dlouhodobé řešení, jako je zlepšení infrastruktury, regulace ubytovacích služeb a podpora udržitelného a odpovědného turismu.
V konečném důsledku je důležité najít rovnováhu mezi podporou turistického průmyslu a ochranou kvality života místních obyvatel. Kampaň „Drž se dál“ může být prvním krokem k dosažení této rovnováhy, ale je jasné, že je třeba přijmout další opatření. I když je Amsterdam známý svými liberálními zákony ohledně drog a prostituce, město má mnohem více co nabídnout. Město by mělo usilovat o to, aby bylo vnímáno jako kulturní a historické centrum s bohatou historií a uměním, namísto jako místo pro levné párty a užívání drog.
Zdroj: The Guardian , Foto: Pixabay
