Vznik turistických ghett v celé Evropě

Krátkodobé ubytování pronajímané přes platformy jako Airbnb a Booking je v současné době jedním z nejdiskutovanějších fenoménů v oblasti realit v evropských městech.

Tento trend, který v posledních letech zažívá nevídaný boom, mění dynamiku městského bydlení a výrazně přispívá k současné bytové krizi. Zatímco turisté si užívají možnosti bydlet v „autentických“ lokalitách v srdci měst, místní obyvatelé čelí dramatickým nárůstům nájmů a jsou často vytlačováni na okraj.

Foto: editte AI

V nesčetných historických centrech po celé Evropě pozorujeme stejný scénář: luxusně zrekonstruované byty, které dříve sloužily stálým obyvatelům, se proměňují v krátkodobá turistická ubytování. Tento jev má za následek nejen růst nákladů na bydlení, ale také úbytek dostupného bydlení pro místní obyvatele. Turistické zóny tak ztrácejí svou původní komunitní a kulturní identitu, nahrazovanou anonymními proudy turistů.

Volně pasoucí se nezdvořáci a dvounohá fauna v MHD - safari pro otrlé cestující

Španělsko plánuje zavést daň až do výše 100 % z hodnoty nemovitostí zakoupených nerezidenty ze zemí mimo EU

Dan Jørgensen, evropský komisař pro bydlení, nazývá krátkodobé pronájmy „obrovským problémem v mnoha městech“. Často jsou označovány za hlavního viníka při vytlačování místních obyvatel z měst, které milují a které nazývají svým domovem. Takto změněné městské prostředí vede ke vzniku „turistických ghett“, kde je pro místní téměř nemožné si dovolit bydlet.

Kritici upozorňují na to, že bytová krize je komplexní problém, ve kterém hraje krátkodobé ubytování významnou, ne však jedinou roli. Přesto nelze popřít, že tento fenomén dramaticky zvyšuje konkurenci na trhu s nemovitostmi.

Krátkodobé pronájmy také vytvářejí tlak na místní infrastrukturu a služby. Reakce měst a vlád zahrnují regulace a omezení, které mají za cíl ochránit dostupné bydlení pro místní obyvatele. Některá města zavedla přísnější pravidla pro majitele těchto nemovitostí nebo zvýšila daně z turistického ubytování.

Dana Emingerová mistrovským perem uchopila téma historie a proměnila je v dobrodružství

Je evidentní, že řešení bytové krize vyžaduje spolupráci mezi místními úřady, národními vládami a evropskými institucemi. Prozatím se zdá, že krátkodobé pronájmy zůstávají jedním z hlavních faktorů, které je třeba řešit, chceme-li dosáhnout udržitelných a dostupných bytových podmínek pro všechny obyvatele evropských měst.

Zdroje: https://ec.europa.eu/eurostat/web/interactive-publications/housing-2024 , https://www.bbc.com/news/articles/cr7enzjrymxo

Autor: Petr Janša | středa 15.10.2025 14:55 | karma článku: 0 | přečteno: 48x

Další články autora

Petr Janša

Carnuntum: Římské lázně, kde se minulost nejen připomíná, ale skutečně žije

Stojím před replikou budovy římských lázní v Carnuntu a nemohu se ubránit úžasu. „Tohle není pouhá rekonstrukce,“ říká průvodce. „Jsou to plně funkční římské lázně, jediné svého druhu na světě.“

9.10.2025 v 8:06 | Karma: 10,16 | Přečteno: 147x | Diskuse | Cestování

Petr Janša

Ani Babiš ani Fiala: Obdivujeme a uctíváme politiky víc než ty, kteří si to zaslouží

Emoce, jako strach, hněv a hrůza jsou důležitější pro naše bezpečí. Pozornost lidstva se často obrací k těm, kteří způsobili utrpení, a přehlíží ty, kteří přinášejí blaho.

8.10.2025 v 9:09 | Karma: 6,39 | Přečteno: 157x | Diskuse | Společnost

Petr Janša

Volební degustace ve vojenském stylu, začíná veltlínským zeleným

Naše malá parta cestovatelů, se kterou jsem už měl tu čest putovat po exotických krajích Senegalu, se tentokrát rozhodla strávit volební víkend v poněkud klidnější, ale neméně fascinující destinaci.

5.10.2025 v 17:34 | Karma: 5,67 | Přečteno: 120x | Diskuse | Cestování

Petr Janša

Lucie Šafránková první českou premiérkou

Českem projde politická vlna tak mocná, že by se i slavná tsunami ve Fukushimě cítila jako letní vánek. Na scénu přichází krásná Lucie Šafránková, která z osmičky úplně normálních poslanců míří přímo do křesla předsedy vlády.

30.9.2025 v 5:00 | Karma: 8,29 | Přečteno: 227x | Diskuse | Společnost

Petr Janša

Jana Bobošíková první českou premiérkou

V roce 2025 se politická scéna České republiky ocitla na rozcestí. Scénář jak by se Jana Bobošíková mohla stát první ženou na postu předsedy vlády České republiky.

29.9.2025 v 5:00 | Karma: 6,82 | Přečteno: 232x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

8. října 2025  9:55

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

13. října 2025  14:18

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...

Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon

8. října 2025

Seriál Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol...

Je to potížistka, potřebuje doktora, řekl Trump o Thunbergové. Ta vrátila úder

7. října 2025  14:58,  aktualizováno  23:15

Americký prezident Donald Trump se opětovně vysmál švédské aktivistce Gretě Thunbergové. Označil ji...

Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo

10. října 2025  5:23,  aktualizováno  20:01

Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci...

Fialova vláda poruší zákon, pokud znovu nepředloží rozpočet, zaútočil Babiš

15. října 2025,  aktualizováno  16:07

Končící vláda Petra Fialy poruší zákon a může způsobit škody, pokud opakovaně nepředloží návrh...

Tajemná obálka. Archiváři zveřejní kompletní přepis posledních slov TGM

15. října 2025  16:02

Za zavřenými dveřmi pražské vily Lanna se radí historici o posledních slovech T. G. Masaryka....

Podvodníci slibovali byty v Praze a byznys se zlatem. Z lidí vylákali 14 milionů

15. října 2025  15:58

Čtveřici výřečných podvodníků z Českobudějovicka obvinili kriminalisté ze zvlášť závažných podvodů...

Začala platit americká cla na dřevo. Zlikvidovat mohou hlavně kanadské pily

15. října 2025  15:57

V úterý začala ve Spojených státech platit nová cla v dřevařském sektoru. Desetiprocentní dovozní...

Petr Janša

  • Počet článků 126
  • Celková karma 13,71
  • Průměrná čtenost 658x
Bez ohledu na všechny své profese vždycky vášnivě rád brázdím svět a pilně si zapisuji zážitky a postřehy. Zatím jen sdílím na svém blogu. Cestopis Boj o holý život, orgie i setkání se žralokem vyjde 13. 11. 2025.

Seznam rubrik

Oblíbené blogy

Oblíbené knihy

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.