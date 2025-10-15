Vznik turistických ghett v celé Evropě
Tento trend, který v posledních letech zažívá nevídaný boom, mění dynamiku městského bydlení a výrazně přispívá k současné bytové krizi. Zatímco turisté si užívají možnosti bydlet v „autentických“ lokalitách v srdci měst, místní obyvatelé čelí dramatickým nárůstům nájmů a jsou často vytlačováni na okraj.
Foto: editte AI
V nesčetných historických centrech po celé Evropě pozorujeme stejný scénář: luxusně zrekonstruované byty, které dříve sloužily stálým obyvatelům, se proměňují v krátkodobá turistická ubytování. Tento jev má za následek nejen růst nákladů na bydlení, ale také úbytek dostupného bydlení pro místní obyvatele. Turistické zóny tak ztrácejí svou původní komunitní a kulturní identitu, nahrazovanou anonymními proudy turistů.
Dan Jørgensen, evropský komisař pro bydlení, nazývá krátkodobé pronájmy „obrovským problémem v mnoha městech“. Často jsou označovány za hlavního viníka při vytlačování místních obyvatel z měst, které milují a které nazývají svým domovem. Takto změněné městské prostředí vede ke vzniku „turistických ghett“, kde je pro místní téměř nemožné si dovolit bydlet.
Kritici upozorňují na to, že bytová krize je komplexní problém, ve kterém hraje krátkodobé ubytování významnou, ne však jedinou roli. Přesto nelze popřít, že tento fenomén dramaticky zvyšuje konkurenci na trhu s nemovitostmi.
Krátkodobé pronájmy také vytvářejí tlak na místní infrastrukturu a služby. Reakce měst a vlád zahrnují regulace a omezení, které mají za cíl ochránit dostupné bydlení pro místní obyvatele. Některá města zavedla přísnější pravidla pro majitele těchto nemovitostí nebo zvýšila daně z turistického ubytování.
Je evidentní, že řešení bytové krize vyžaduje spolupráci mezi místními úřady, národními vládami a evropskými institucemi. Prozatím se zdá, že krátkodobé pronájmy zůstávají jedním z hlavních faktorů, které je třeba řešit, chceme-li dosáhnout udržitelných a dostupných bytových podmínek pro všechny obyvatele evropských měst.
Zdroje: https://ec.europa.eu/eurostat/web/interactive-publications/housing-2024 , https://www.bbc.com/news/articles/cr7enzjrymxo
Petr Janša
Pronájem bytu 1+kk/T, GS v novostavbě na Praze 22 - Uhřiněves, ulice Oty Bubeníčka
14 500 Kč/měsíc
