Vraťte nám Malou Velkou Británii, první oběť novodobé inkvizice

Dovolte mi podělit se o své postřehy ohledně znepokojivého fenoménu, který se v poslední době rozmohl v naší společnosti. Mám tím na mysli nechvalně proslulý „zákaz humoru“, jenž se plíživě vkrádá do všech sfér našeho života.

Nejenom, že nám tato novodobá inkvizice zakazuje se od srdce zasmát, ale nyní se dokonce opovažuje vztahovat své pařáty i na další a další naše milované televizní pořady!

Ano, slyšíte správně. Nejstarší obětí této absurdní mašinérie se stal kultovní britský seriál Malá Velká Británie. A čím si tento skvost vysloužil tak hanebný ortel? Prý obsahuje urážlivé skeče a nevhodné vtipy. Propánakrále, to snad nemyslí vážně!

Nejspíš jsme všichni zešíleli, když naivně očekáváme, že v satirickém pořadu, světe div se, najdeme satiru, nadsázku a trochu té nekorektnosti. Kdo by to byl řekl, že? Vždyť geniální tvůrci David Walliams a Matt Lucas si jen laskavě a s notnou dávkou ironie utahovali ze všeho a ze všech. Nikdo neunikl jejich břitkému humoru – menšiny, většiny, politické špičky i podivíni všeho druhu. Ale o to přece šlo, aby se dostalo na každého! V tom tkví podstata mistrovské satiry, pro křovákovy oči!

Nyní však místo radostného smíchu přichází příkrá cenzura a místo hřejivé legrace pohoršené a uražené pohledy. Není divu, vždyť v dnešní době se každý raději třikrát kouše do jazyka, aby náhodou nedej Bože nevyprskl nějaký nekorektní vtípek a někoho tím nerozesmál. Než se nadějeme, budou nám politicky uvědomělí soudruzi pískat i na narozeninových oslavách pokaždé, když neopatrně utrousíme sebemenší dvojsmyslnou narážku. Kam ten svět spěje, ptám se?

Já však pravím: nechte Malou Británii být velkou, i když je politicky nekorektní! Ať žije humor bez cenzury a umělých hranic! Ať žije upřímný smích, jenž dokáže vytočit k nepříčetnosti úplně každého! Koneckonců, nejlépe se bavíme právě tehdy, když si můžeme dělat legraci z čehokoli a kohokoli, no ne? Jestli se vám nelíbí, že se Lou převlékl za černocha, fajn, vaše věc. Ale proboha, nenuťte nás sledovat jen sterilní a dokonale zdegenerované Teletubbies.

Je na čase se s tím smířit, drazí strážci politické korektnosti. I komedie přece potřebuje prostor, aby mohla diváky šokovat, provokovat a rozdělovat názorově. Bez toho to zkrátka nejde. Jako lidstvo jsme už přečkali mnohem horší věci než pár peprnějších skečů. A teď bychom si kvůli tomu vážně měli nechat zakázat jeden z nejlepších kousků britského televizního humoru? Ani nápad! Už nám konečně dovolte se zase bez zábran smát – klidně i nekorektně! Smích by přece neměl znát žádné umělé hranice.

Foto: Vektorové ilustrace Orange Apple, volné dílo, commons.wikimedia

Autor: Petr Janša | pátek 15.8.2025 5:00 | karma článku: 0 | přečteno: 34x

Petr Janša

  • Počet článků 95
  • Celková karma 15,33
  • Průměrná čtenost 582x
Bez ohledu na všechny své profese vždycky vášnivě rád brázdím svět a pilně si zapisuji zážitky a postřehy. Zatím jen sdílím na svém blogu.

