Vraťte nám Malou Velkou Británii, první oběť novodobé inkvizice
Nejenom, že nám tato novodobá inkvizice zakazuje se od srdce zasmát, ale nyní se dokonce opovažuje vztahovat své pařáty i na další a další naše milované televizní pořady!
Ano, slyšíte správně. Nejstarší obětí této absurdní mašinérie se stal kultovní britský seriál Malá Velká Británie. A čím si tento skvost vysloužil tak hanebný ortel? Prý obsahuje urážlivé skeče a nevhodné vtipy. Propánakrále, to snad nemyslí vážně!
Nejspíš jsme všichni zešíleli, když naivně očekáváme, že v satirickém pořadu, světe div se, najdeme satiru, nadsázku a trochu té nekorektnosti. Kdo by to byl řekl, že? Vždyť geniální tvůrci David Walliams a Matt Lucas si jen laskavě a s notnou dávkou ironie utahovali ze všeho a ze všech. Nikdo neunikl jejich břitkému humoru – menšiny, většiny, politické špičky i podivíni všeho druhu. Ale o to přece šlo, aby se dostalo na každého! V tom tkví podstata mistrovské satiry, pro křovákovy oči!
Nyní však místo radostného smíchu přichází příkrá cenzura a místo hřejivé legrace pohoršené a uražené pohledy. Není divu, vždyť v dnešní době se každý raději třikrát kouše do jazyka, aby náhodou nedej Bože nevyprskl nějaký nekorektní vtípek a někoho tím nerozesmál. Než se nadějeme, budou nám politicky uvědomělí soudruzi pískat i na narozeninových oslavách pokaždé, když neopatrně utrousíme sebemenší dvojsmyslnou narážku. Kam ten svět spěje, ptám se?
Já však pravím: nechte Malou Británii být velkou, i když je politicky nekorektní! Ať žije humor bez cenzury a umělých hranic! Ať žije upřímný smích, jenž dokáže vytočit k nepříčetnosti úplně každého! Koneckonců, nejlépe se bavíme právě tehdy, když si můžeme dělat legraci z čehokoli a kohokoli, no ne? Jestli se vám nelíbí, že se Lou převlékl za černocha, fajn, vaše věc. Ale proboha, nenuťte nás sledovat jen sterilní a dokonale zdegenerované Teletubbies.
Je na čase se s tím smířit, drazí strážci politické korektnosti. I komedie přece potřebuje prostor, aby mohla diváky šokovat, provokovat a rozdělovat názorově. Bez toho to zkrátka nejde. Jako lidstvo jsme už přečkali mnohem horší věci než pár peprnějších skečů. A teď bychom si kvůli tomu vážně měli nechat zakázat jeden z nejlepších kousků britského televizního humoru? Ani nápad! Už nám konečně dovolte se zase bez zábran smát – klidně i nekorektně! Smích by přece neměl znát žádné umělé hranice.
Petr Janša
Revoluce dlouhověkosti buší na dveře: super-senioři budou všude, kam se podíváš
Nejstarší člověk na světě, který kdy žil a věk šel ověřit je Jeanne Calmentová z Francie. Dožila se 122 let a 164 dní. Připravte se na revoluci – doslova! Mladé lidi jen tak ve městě či na do volené už nepotkáte.
Petr Janša
Jeho dílu přezdívali Café Nihilismus, obilní silo nebo dekl od kanálu
Adolf Loos: „Ornament byl kdysi spojený s krásou. Díky mé celoživotní práci je nyní spojován spíše s průměrností.“ Matka ho vydědila, když se nakazil syfilidou. V Americe si vydělával mytím nádobí, jako zedník nebo dlaždič.
Petr Janša
Synagoga v Děčíně přežila, jako jediná v regionu
Nedaleko rušných ulic, kde běžný městský život plyne ve svém nenápadném rytmu, vyrůstá pod ochranným stínem Pastýřské stěny v Děčíně–Podmoklech. Stavba, která na první pohled vyniká mezi okolními domy.
Petr Janša
Cestopis Boj o holý život, orgie i setkání se žralokem chce do světa
Jak vzniká cestopis? A jak je to s názvem knihy? Jakým slovem nahradíte „gigantické páření v entuziastickém vzrušení“ tak, abyste neurazili karetu obecnou?
Petr Janša
Morální alibi systému, který zvlášť zranitelným obětem pomoc jen předstírá
Nesloužím jako právní stafáž: Advokátka bojuje proti krácení odměn zmocněncům obětí. Ministryni spravedlnosti Evě Decroix napsala otevřený dopis.
