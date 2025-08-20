Volně pasoucí se nezdvořáci a dvounohá fauna v MHD - safari pro otrlé cestující
Zde, mezi ocelovými stromy a betonovými liánami, se odehrávají scény tak divoké, že by vás ani Sir David Attenborough nenechal bez komentáře. Držte své jízdenky pevně v ruce a nechte zavazadla ve vestibulu, jízda bude plná překvapení. Pojďme společně pozorovat tyto zvláštní tvory, kteří nosí své barevné šaty a kovové šperky, a kteří se místo přírodního volání ozývají digitálními signály a melodickými notifikacemi. Safari odhalí chování, od komických po tragické, od nevinně zvědavých po bezostyšně invazivní.
Věnujte pozornost Zvukomilovi, jednomu z nejčastějších druhů, jenž se vyznačuje svým nekonečným streamem hovorů, které překračují hranice osobního prostoru. Jeho hlasitá deklamace telefonátu je tak intenzivní, že i v nejhlučnější části dne dokáže přehlušit brzdění tramvaje. Pozorujte také Batohosaura, tvora s obrovským, neforemným batohem, který se neohroženě pohybuje davem, aniž by si uvědomil, že jeho zavazadlo funguje jako beranidlo, posílající nešťastné cestující do bezpečí sedadel nebo přímo do oken tramvaje.
Nenechte si ujít ani vzácného Viditeláka, který si myslí, že jeho osobní prostor je neomezený, a rozprostírá svá království na sedadlech vedle sebe. Jeho věrný sluha – taška, batoh, nebo někdy i obyčejná svačina – hlídá trůn a odrazuje ostatní cestující od pokusu o invazi do jeho území. V naší MHD Safari se setkáte i s Hudebním Virtuózem, který věří, že celý vagon touží po ochutnávce jeho nejnovějších hitů, a proto je šíří bez použití sluchátek. Jeho repertoár je široký, od heavy metalu po klasickou operu, a jeho vystoupení je vždy nezapomenutelné, ať už chcete nebo ne.
A co teprve Gurmán s Ochutnávkou, který si bezostyšně otevře svůj oběd a naplní celý vagon vůní svého pikantního pokrmu, zatímco ostatní cestující se pokoušejí zadržet dech a předstírat, že se nic neděje. Takže se pohodlně usaďte, nezapomeňte na dobré způsoby, a připravte se na cestu plnou pozorování, úsměvů a možná i nějaké té mírné frustrace. Vítejte na MHD Safari – nezapomenutelné cestě městskou džunglí, kde divočina vždy najde způsob, jak se projevit!
Výprava do městské džungle a pozorování divoké fauny v MHD
Vítám vás na palubě naší MHD safari, kde se společně vypravíme na vzrušující cestu za pozorováním nejdivočejších obyvatel městské džungle. Dnes se zaměříme na dvě zvláštní kreatury, které si vysloužily své vědecké názvy díky svým charakteristickým rysům a chování, jež ovlivňují životní prostředí naší hromadné dopravy.
Krosnohrb – Backpackus Giganticus
První bytost, kterou na naší exkurzi potkáme, je impozantní Krosnohrb, známý také jako Backpackus Giganticus. Tento tvor se bezstarostně pohybuje mezi ostatními cestujícími, a přitom nevědomky ohrožuje své okolí svým monstrózním batohem, který se houpe na jeho zádech jako nepřehlédnutelný krunýř.
Na první pohled by se mohlo zdát, že Krosnohrb je prostě nadšený turista, který se ztratil cestou na trek v Himálaji, avšak pravda je, že je to pouze dojíždějící, jehož zádová skříňka obsahuje nic víc než laptop, oběd a možná ztracenou ponožku. Krosnohrb se pohybuje s neuvědomělou grácií baletky na důchodě, přičemž každé jeho otočení znamená nutnost rychlé evakuace pro každého, kdo se ocitne v jeho blízkosti.
Naše safari doporučuje: Milý Krosnohrbe, prosíme, sundejte si tu nádhernou krosnu a položte ji k nohám. Nejenže tak získáte vděčnost svých spolucestujících, ale možná i nějaké to místo navíc pro sebe.
Telefonový Troubador – Phonicanus Loudus
Následně narazíme na Telefonového Troubadora, ve světě vědecky označovaného jako Phonicanus Loudus. Tato bytost má neodolatelnou touhu sdílet své životní peripetie s celým vozem, a to bez jakéhokoli filtru nebo zábran. Od milostných eskapád po zdravotní komplikace, od finančních katastrof po poslední pracovní drby – Telefonový Troubador je připraven vysílat svůj osobní seriál bez reklam a pauz.
Je to jako nechtěný podcast, který se vám automaticky přehrává, ačkoliv jste se nikdy nepřihlásili k odběru. Troubadorovi se zdá, že hlasitost jeho telefonátu je přímo úměrná důležitosti jeho zpráv, což bohužel není pravda.
Safari tip: Milý Troubadore, naučte se kouzlo šeptání, nebo ještě lépe, nechte svůj telefon odpočívat v kapse až do chvíle, kdy opustíte městskou džungli. Vaše soukromí a klid vašich spolucestujících vám budou vděčni.
Na naší MHD safari jsme dnes narazili jen na malý výsek toho, co městská džungle nabízí. Ať už jste svědky křehkého tance Krosnohrba, nebo nechtěného poslechu Troubadorovy ody na život, nezapomeňte, že každý z nás má možnost přispět k harmonii v této divoké džungli. S trochou ohleduplnosti a vzájemného respektu se může naše cesta MHD proměnit v příjemnou safari, na které si i příště rádi zopakujeme: „Jsem rád, že jsem částí této džungle.“ Troubador je známý svou láskou ke sdílení příběhů, a to tak hlasitě, že je slyší celý vůz. Zdá se, že tato bytost zapomněla, že jeho život není reality show pro všechny. Safari tip: Naučte se šepotem telefonovat, nebo ještě lépe, počkejte s voláním, až opustíte džungli MHD.
Make-up Mág – Cosmeticanus Publicus
Ve volné přírodě městské džungle MHD se můžeme setkat s fascinujícím druhem, který byl pojmenován Cosmeticanus Publicus, neboli Make-up Mág. Tento kouzelník dokáže proměnit kterékoli místo v tramvaji či autobuse v profesionální kosmetické studio, včetně rozkládání celého arzenálu štětců, očních stínů a rtěnek. Jeho schopnost nanášet řasenku i při divokém tanci vozidla po výmolech je srovnatelná s obratností akrobatů v cirkusu.
Přestože jeho umění je hodno obdivu, ostatní cestující často nejsou nadšeni, když se závanem z otevřených oken rozletí jemný prášek pudru jako konfety při karnevalu. A když se nadměrné množství lesku na rty vlivem G-sil přenesou na sklo okna, je to pro někoho signál k zamyšlení nad zákony fyziky.
Pozorovací tip: Pokud jste nadšenci do divoké přírody a chcete zaznamenat tento úkaz v jeho plné kráse, mějte vždy po ruce fotoaparát. Nicméně pro vlastní bezpečnost a pohodlí cestování doporučujeme Make-up Mágům, aby svůj talent rozvíjeli v domácím prostředí a ušetřili své spolucestující před nechtěnými maskérskými zásahy.
Ležérní Lenoš – Relaxicanus Maximus
V každé městské džungli MHD lze narazit na jedince zvaného Relaxicanus Maximus, v překladu Ležérní Lenoš. Tento tvor si mylně plete sedadlo s polstrovaným lehátkem na pláži a jeho končetiny se bezostyšně rozprostírají na sedačkách v okolí. Nezřídka jeho nohy najdeme vztyčené vysoko v prostoru určeném pro cestující, jako by signalizovaly: „Tady vládnu já!“
Jeho přirozený habitat je místo, kde může nerušeně relaxovat, ale v přírodě MHD je toto chování považováno za invazivní druh. Jeho nožní otisky na sedačce naproti jsou často důkazem jeho teritoriálního chování. Ležérní Lenoš však často zapomíná, že jeho soukromá oáza klidu je zároveň veřejným prostorem, kde platí pravidla společného soužití.
Upozornění naší safari: Sedadlo je určeno pro sedění, a nohy, milý Ležérní Lenoši, by měly zůstat pevně na zemi. Pokud vám toto připomínáme, neberte to jako osobní útok, ale spíše jako výzvu k zamyšlení nad vaším dopravním „etiketem“.
V naší městské džungli MHD se setkáváme s mnoha různými druhy chování. Některé nás baví, jiné iritují, ale vždy nám poskytují nespočetné množství pozorování a příběhů, které si můžeme odnést domů. Ať už jste Make-up Mág, Ležérní Lenoš, nebo pouze tiše pozorujete, pamatujte, že každý z nás je součástí této divoké městské džungle a naše chování ovlivňuje cestu ostatních.
Hudební Hluk – Musicus Intrusivus
V hloubi městské džungle, známé též jako městská hromadná doprava, se setkáváme s nejrůznějšími druhy homo urbanus. Jedním z nich je hudební hluk, v latině známý jako Musicus Intrusivus. Tento druh je přesvědčen, že jeho play list je tak dokonalý, že by měl být prohlášen za kulturní dědictví lidstva – a to okamžitě. Má tendenci šířit své hudební vize do okolního prostoru s přesvědčením, že se tak stává mecenášem umění.
Pozorování tohoto jedince může být fascinující, avšak i vyčerpávající. Výběr jeho skladeb může být široký – od nejnovějších popových hitů, přes drtivé metalové riffy, až po nostalgické evergreeny. Hudební hluk nezná hranice – jeho repertoár se může pohybovat v jakémkoliv žánru a decibelovém rozmezí. Jeho mobilní zařízení se tak stává improvizovaným boom boxem, který znemožňuje jakoukoliv únikovou cestu pro ostatní cestující.
Safari rada: Sluchátka jsou vynálezem, který by měl být povinnou výbavou každého hudebního nadšence. Umožňují totiž individuální koncertní zážitek, aniž by okolní svět byl vtažen do nechtěného hudebního maratonu. Pokud se ocitnete v bezprostřední blízkosti Musicus Intrusivus, je taktika jasná. Buďte připraveni s vlastními sluchátky nebo se naučte mistrovsky ovládat umění ignorace. Když už nic jiného, představte si, že jste na neplánovaném hudebním festivalu a pokuste se nalézt v rytmu něco pozitivního.
MHD Safari se pomalu ale jistě blíží ke konci. Doufejme, že jste během této výpravy nabyli nových poznatků o fascinující fauně, která obývá tento betonový prales. Příště, když vstoupíte do tramvaje, autobusu či metra, připravte se na další dobrodružství. Buďte tiší pozorovatelé, zachovejte osobní prostor a nezapomeňte na nejdůležitější pravidlo safari: smysl pro humor je vaší nejlepší ochranou. Vždyť i v džungli MHD platí, že smích je univerzálním jazykem, který nám všem pomáhá přežít den. A kdo ví, možná jednoho dne objevíte nový druh, který vás opět překvapí svou originalitou. Happy hunting!
Foto: autor
Petr Janša
