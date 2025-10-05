Volební degustace ve vojenském stylu, začíná veltlínským zeleným
Oči všech se upřely k malému vinnému sklípku v Konicích u Znojma, jenž je slavný nejen díky svému umístění, ale především pro svého majitele, výjimečného vinaře Karla Blahůška. V těsném období po odevzdání volebního hlasu, rozdělila se naše skupina do dvou proudů. První část nasedá do aut v Praze, druhá část v Brně, a všichni neodvratně míříme směrem ke Konicím.
Kde už nás čeká ubytování v Karlově rodném domě. Tento dům, ve kterém Karel vyrůstal spolu se čtyřmi dalšími sourozenci, se nyní proměnil v nádherně zrekonstruovanou malou rezidenci milovníků vína, která dýchá novotou a je svědkem pečlivosti a vkusu svého majitele. Tři ložnice a stejné množství koupelen zajišťují náš komfort, zatímco rozlehlá vnitřní zahrada poskytuje prostor pro klidnou relaxaci. Každý detail domu, včetně vybělených stěn a čistotou vonících místností, jako by s úsměvem vítají každého návštěvníka. Na místo samé přijíždíme v pět hodin odpoledne.
Vinař Karel Blahůšek na dýňovém poli ochotně pózuje jako pro média.
Auta diskrétně parkujeme v blízkosti místní fary, načež kufry našly místo u zdi v našich pokojích. Takto natěšeni už v šest hodin večer sedíme v pečlivě zrekonstruovaném interiéru vinného sklípku Na rozcestí. Při vstupu nás vítá atmosféra dokonale udržovaného prostoru, kde se dodržuje až laboratorní pořádek.
Během chvíle chápeme, že to je Karel a jeho přístup, co stojí za tak pečlivě udržovaným prostředím. Vinař Karel, rozený vůdce a generál, si potrpí na přísný a systematický režim degustace.
Karel nás hned na úvod naláká tím nejlepším, co může nabídnout, a to veltlínským zeleným. Tento drahokam mezi víny okamžitě poblázní naše chuťové pohárky a je jasné, že při zpáteční cestě nebudeme šetřit místem v kufrech – jak těch cestovních, tak těch v autech. Ale nepředbíhejme událostem. Degustace postupuje v precizně promyšlené posloupnosti, což je typický Karlův způsob. Je víc než zřejmé, že jeho zkušenosti z dob, kdy byl mistrem a nositelem znalostí v oboru vinař, přetavil do tohoto mimořádného smyslu pro detail. Takto vede celý víkend, který se tak stává oslavou vína, tradice a přátelství.
Pěstování hroznů není pro Karla jen vášní, ale spíše celoživotním posláním zasazeným v malebné krajině jihomoravských vinic.
Páteční večerní posezení v útulném prostředí sklípku by se dalo označit jako bezchybné. Atmosféra plná nadšení, radosti z opětovného setkání s přáteli i smíchu, který zní mezi stěnami. Někteří z nás se již dlouho neviděli, a proto je tento večer příležitostí, abychom si navzájem sdělili své zážitky a znovu se zasmáli drobným radostem života.
Sobotní ráno zasvěcujeme návštěvě vinic. Karel, náš průvodce a mentor, vede náš malý „vojenský“ oddíl mezi úrodnými svahy Kraví hory. S pečlivostí sobě vlastní nám vysvětluje nuance pěstování vinné révy a nezapomíná nás také náhle překvapit krátkým testem znalostí přímo v terénu. Ještě štěstí, že s námi je Markéta, která svého času pracovala ve vinotéce, a dokáže s Karlem držet krok v odborné vinné diskuzi.
Postupem času si osvojil mnoho tradičních i moderních metod pěstování, které umožňují jeho vinicím prosperovat. Považuje spojení tradice a inovace za klíč k úspěchu, přičemž důsledně aplikuje udržitelné praktiky, které respektují životní prostředí a zajišťují budoucnost pro nadcházející generace vinařů.
Během procházky a mezi vinicemi míjíme řadu místních obyvatel, kteří mají oblažené tváře z cesty do nebo od volebních místností, vzhledem k tomu, že probíhají právě volby. Karel každého bez rozdílu zastavuje s otázkami typu: „Byl si volit?“ nebo „Kdy jdete volit?“, což dodávalo celému dni lehce humorný nádech.
Naše putování nás také zavedlo k bratrovi Karla, který v Konicích peče proslulé koláčky. Jeho výrobky jsou, a to bez nejmenšího přehánění fantastické. Vykupujeme všechny právě vystavené na pultu. Po intenzivních chvílích ve vinicích dáme oběd v hostinci Na kopci, kde je naše tour završena senzační místní specialitou – moravskou cibulačkou. Ti z nás, kteří ještě mají dostatek energie, se pomalu vydávají na další túru.
Život vinaře je důkazem toho, že když se láska k práci spojí s tvrdou dřinou, vznikne něco opravdu výjimečného - víno, které nese příběh každého slunného dne, přeháňky i vlastního dotyku.
Pokud hledáte nezapomenutelný zážitek plný smíchu, poučení a vynikajícího vína, měli byste zavítat do sklípku NA ROZCESTÍ v Konicích u Znojma. Karel Blahůšek, svým vojensko-učitelským přístupem, dokáže každý pobyt proměnit v nevšední zážitek, ať už jste veteráni odborného výcviku, či jste nikdy nespatřili základní vojenskou službu. Dovolte mi vás ujistit, že zážitky, které si odsud odnesete, budou vzpomínkami, na které budete dlouho vzpomínat, pevně věřím, že s úsměvem. A já jsem opravdu vděčný, že jsem mohl být toho všeho malou součástí.
Foto: Richard Marenčík a autor
Petr Janša
